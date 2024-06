¿La infanta Sofía, bailando al ritmo de Taylor Swift? La hija menor de los Reyes habría asistido a su último concierto

La pasión por la música de la princesa Leonor y de la reina Sofía ya es bien conocida. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia acudieron, con la máxima discreción, a conciertos, entre ellos, el de Harry Styles, en julio de 2023. Disfrutaron, de hecho, de un encuentro privado con la estrella en su camerino.

Este 20 de junio, habrían asistido al concierto de la cantante más seguida y aclamada de este año: Taylor Swift. La artista estadounidense, actualmente de gira con su 'The Eras Tour', hizo una parada en Londres, concretamente en el estadio de Wembley, tras pasar por Madrid (no sin revuelo), Lisboa y Lyon, entre otras ciudades.

La cuenta X de Royal News confirmó, a través de un post y citando una fuente de confianza, la asistencia de la princesa y de la infanta en el concierto. Sin embargo, según el medio HELLO!, solo habría asistido la hija menor de los Reyes. No ha trascendido ninguna foto de las royal y Casa Real no realizó ningún comentario al respecto, por lo que queda en el aire la confirmación de su presencia. El citado medio también confirmó la asistencia de Amalia de Holanda.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en un acto del décimo aniversario de la coronación. Gtres

Otros royal sí asistieron de forma certera a la actuación: algunos miembros de la familia real británica. El Príncipe de Gales, quien acaba de cumplir 42 años, acudió con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, de diez, nueve y seis años, respectivamente. El Palacio de Kensington no realizó ningún comentario oficial.

No fue el primer 'encuentro' de Guillermo con la cantante. En 2013, en el marco de un evento benéfico, interpretó Livin' on a prayer junto a ella y Bon Jovi en el Palacio de Kensington, con una notable emoción, aunque confesó más adelante que no entendía por qué había cedido a la petición de la artista. "Subí al escenario en trance", según sus propias palabras.

Entre los asistentes famosos, se encontraban Nicola Coughlan, la actriz protagonista de la serie de éxito de Netflix Los Bridgerton, la actriz Salma Hayek, la modelo Cara Delevingne o la Spice Girl Emma Buton.