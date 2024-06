Yolanda Sacristán: "Antes de llegar a la moda, entrevisté a una mujer que recibió un paquete bomba y me consoló"

"Me niego a estar mal. Me pondré un Valentino, ¡por el amor de Dios!". Con esta frase icónica del cine de moda, Charo Izquierdo inicia un nuevo episodio del pódcast Arréglate que nos vamos que conduce junto a Cruz Sánchez de Lara.

Esta frase introductoria, de la película El diablo viste de Prada es el pie perfecto para comenzar a hablar con la invitada al programa del día de hoy. Ella es Yolanda Sacristán "top 100, parte del jurado de nuestro premio de literatura y periodismo Maga de Magas y que sobre todo es amiga". Así le da la bienvenida Cruz Sánchez de Lara a "este pódcast de Magas en El Español que ya sabes que nos gusta decir que es como ese chat entre amigas que todas querríamos tener".

"Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que no hay nada que me guste más que arreglarme para irme, así que encantada de estar aquí", saluda entre risas Yolanda Sacristán.

Cruz Sánchez de Lara, Yolanda Sacristán y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

En su caso, la moda ha sido y es su medio de vida. "Has sido una de las grandes directoras de las revistas de nuestro país, primero de Vogue y después de Harper’s Bazaar… ¿Hay que ser un poco Miranda, la protagonista de El Diablo viste de Prada?", le pregunta Charo Izquierdo.

"A lo mejor sí, ¿no? Pero yo nunca supe ser un poco Miranda entonces… Por otra parte, es verdad que la moda sí ha sido mi medio de vida, pero la moda y yo chocamos en el camino. Fue algo superinesperado que yo me dedicara a la moda. Había estudiado periodismo para dedicarme al reporterismo, que es lo que quería hacer, pero por circunstancias de la vida una cosa me llevó a otra y acabé en la redacción de la revista Ragazza, que seguro os acordáis de los años 90, con esta otra pasión que era la moda. Evidentemente, si no hubiera tenido esta pasión, no habría acabado ahí…" expresa la invitada.

Arréglate que nos vamos con Yolanda Sacristán Esteban Palazuelos

Lujo y pequeñas cosas

"Eres una de las mujeres más apasionadas que he conocido. Pero recuerdo conversaciones nuestras en las que tienes una sensatez también increíble que la equilibra. Actualmente, eres CEO de la empresa de comunicación News Room, una consultora de moda, belleza y lujo, con vocación de que la moda y las marcas con las que trabajan puedan crecer en el mundo digital. ¿Qué es para ti el lujo, Yolanda?", alaba y pregunta Cruz Sánchez de Lara a la invitada.

"Para mí el lujo son tantas cosas… Estar aquí con vosotras es un lujo. Es disfrutar, de ponerte un Valentino, de ponerte ese labial rojo que te gusta y salir a la calle. Eso para mí también es lujo. Es tomarme ese café por las mañanas mientras voy del garaje a mi oficina. El aire en la cara. O sea, no sé, yo ahora estoy en una fase de mi vida en la que el lujo son cosas pequeñas que hacen que tu día sea grande." Confiesa con honestidad Sacristán.

La charla comienza a entrar en profundidad sobre el concepto lujoso que tienen las personas sobre todo aquello que envuelve a las revistas de moda. Y aunque la invitada tendría anécdotas para escribir un libro y desmentir esta creencia, se anima a compartir en confianza una sesión fotográfica que hizo con Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez.

"Yo le decía (a Pedro J), '¿para qué vamos a quedar si yo no quiero?'", comenta divertida Cruz al comienzo de la anécdota, reconociéndose reticente a participar en dicha propuesta por parte de Yolanda Sacristán.

"Total, yo llegué al hotel donde habíamos quedado para tomar un café y, bueno, salí de allí exhausta… y con un 'no'" dice la invitada. "Entré ahí pensando que me iba a decir que sí y luego dije '¿ahora qué hago?".

Sin conformarse, Yolanda le hizo llegar una primera propuesta que también fue rechazada. Insistió con una segunda y… "Acepté porque tuve ahí a Pepito Grillo diciendo '¿por qué no, por qué no, por qué no?', y la verdad es que fíjate, fue un momento tan bonito… Era difícil porque yo nunca había hecho un reportaje", se sincera Cruz.

A lo que Charo Izquierdo apostilla, "Fue una sesión de fotos para Harper’s Bazaar preciosa".

"La verdad es que sí, que fue un día de esos que voy a recordar siempre y mira que yo no quería. Eso es una lección de la vida. Muchas veces por prejuicios o por límites que te pones a ti mismo, decides perderte algunas cosas y hay veces que te equivocas", reflexiona Cruz.

Filosofía única

"¿Y sabes qué es lo bueno?", toma las riendas Yolanda, "Que lo que es para ti, te va a llegar aunque no quieras y lo que no es para ti no va a llegar por mucho que quieras".

"Me encanta esa filosofía tuya", le comenta Charo Izquierdo a la invitada.

"La he aprendido después de muchas volteretas que estaban para mí porque aunque no quisiera, estaban ahí. Con lo cual de ahí tenía que aprender algo. Creo que estoy en proceso de aprendizaje, pero creo que ya vengo con algunas cosas aprendidas, y la verdad es que cuando tienes esta filosofía y te das cuenta de todo lo bonito que hay, hasta en lo menos bonito y todas las oportunidades que hay en las grandes crisis, pues dices oye, bienvenidas." Concluye Yolanda Sacristán.

Empoderamiento femenino

Han sido años de camino y trayectoria desde que estaba en aquella revista, Ragazza y Charo Izquierdo se anima a preguntar "Ahora que han pasado tantos años, ¿qué le dirías a aquella jovencita?".

"Le diría 'niña, tú vales mucho. Créetelo, que puedes hacerlo.' Imagínate en ese momento todas las inseguridades…" responde Yolanda.

Con ese empoderamiento, tenemos que poner en valor el talento femenino, todavía a estas alturas. Y es que nunca viene mal: "Yo creo que, cuanto más nos apoyemos unas a otras, mejor. Y todavía pienso que entre mujeres no existe esa complicidad todavía tan natural como tienen los hombres. O sea, los hombres juegan un partido de pádel y son íntimos amigos y nosotras necesitamos como 25 reuniones."

Entre risas, confesiones y consejos de estilo sigue el episodio que puedes escuchar en todas las plataformas de pódcast y también en YouTube.