'Balayage invertido': el nuevo tinte para disimular las canas y rejuvenecer el rostro a partir de los 50 que triunfa en España

Cada vez hay más personas que realzan sus canas. Bien sea por falta de ganas, tiempo, dinero o, simplemente, porque se han cansado de estar tapando algo que puede llegar a ser parte de su estilo, los pelitos blancos cada vez son más comunes entre las melenas.

Sin embargo, hay quienes todavía no se atreven a dar ese paso e iniciar la transición. En cierta manera es un cambio de look el cual muchas personas no quieren aceptar aún o, simplemente, buscan continuar con el tono que tienen. Por este motivo, los estilistas cada vez apuestan más por esos tintes que disimulan las canas integrándolas entre el color natural.

Hemos visto como el grey blending o las mechas espiga han causado revuelo en las peluquerías españolas; sin embargo, la nueva tendencia es el balayage invertido. Un tinte que busca romper los estilos que hemos visto hasta ahora, con el fin de otorgar una visión diferente de la coloración y, sobre todo, las canas.

En qué consiste el 'Balayage invertido'

En francés, balayage significa "barrer", y describe adecuadamente cómo se aplica el color en este método. A diferencia del tradicional en el que se pintan colores más claros para crear reflejos bañados por el sol, el balayage inverso hace todo lo contrario: agrega tonos más oscuros.

En lugar de aclarar las puntas de nuestro cabello, el balayage inverso agrega mechones más oscuros en secciones de color más claras o previamente resaltadas para mayor profundidad y dimensión. Esto crea una excelente interacción entre tonos más claros y más oscuros que puede hacer que las luces resalten aún más y, por tanto, ofrezca mayor iluminación al rostro.

En lugar de cabello castaño que parece resaltado, el balayage inverso hace que el cabello con mechas parezca vivo y bañado por el sol con profundidad y dimensión, a veces con raíces más claras que se mezclan con mechones más oscuros.

Este proceso innovador da como resultado un estilo más natural y de bajo mantenimiento, al mismo tiempo que le da a nuestro cabello una apariencia juvenil y "bronceada", de hecho, se considera en una buena opción para aquellos que busquen una pequeña transformación en su estilo, pero no quieran arrepentirse.

Las mechas balayage invertido son perfectas para los cabellos con canas, puesto que son capaces de mezclarlas con nuestro color natural. Se trata de la forma más sencilla de naturalizar y disimular los pelos más claros, a la vez que evitamos tener que teñirnos de forma habitual.

Este tipo de tinte implica aplicar color de manera que difumine las canas en las raíces, creando un tono uniforme y natural. A diferencia del balayage tradicional, en esta técnica se tiñen las raíces antes de agregar las mechas.

Se utiliza un tono ceniza en las raíces para crear una transición suave que integra las canas en el cabello. Aunque no cubre por completo los pelitos blancos, logra un efecto de transparencia que se mezcla de manera armoniosa con el color original.

Ventajas del 'Balayage invertido'

Las mechas balayage de forma invertidas son una forma de innovar dentro de todo lo que hemos visto hasta ahora. Gracias a ellas, podemos generar un impacto visual que agrega profundidad, dimensión y textura a nuestro cabello, por lo que parecerá mucho más sano y bonito.

Este método de coloración funciona de maravilla para todos los tonos de piel y tipos de cabello. Su versatilidad es lo que lo hace tan popular entre las celebridades que siempre están dispuestas a experimentar con sus looks.

No importa si nuestro tipo de cabello es rizado, liso, grueso o fino, el balayage inverso es capaz de darle una nueva vida y conseguir esas características que todos buscamos.

Si bien la tendencia es popular entre las rubias y a menudo se usa como una manera fácil de hacer la transición a un tono más oscuro, el estilo también funciona para morenas y pelirrojas, y básicamente se puede personalizar para cualquier color de cabello.

Para las rubias, agregar tonos más oscuros ayudará a que sus mechones más claros resalten, y para las morenas con mechas, le dará a su cabello una sensación más vivaz y natural. Además, una raíz más oscura normalmente significa menos mantenimiento.

Una ventaja clave es su bajo mantenimiento en comparación con otros estilos. Requiere un compromiso bastante bajo y prácticamente no requiere esfuerzo de "cuidado" porque la técnica generalmente preservará su crecimiento natural. En el caso de las canas, simplemente se funden con el nuevo color.