El brillante discurso de Letizia: humor, emotividad y detalles duros e inéditos de su reciente viaje a Guatemala

La Reina ha presidido este martes 11 de junio el acto de clausura de la Convocatoria de 'Euros de tu Nómina', una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. Este año se celebra la XVI edición, en la que los dieciséis proyectos sociales ganadores reciben una aportación para poder desarrollar sus iniciativas.

Aunque es algo tan habitual que ya casi no es noticia, siempre merece la pena destacar el brillante discurso de Letizia para cerrar el evento en el que nuevamente se pone de manifiesto que a la hora de comunicar no tiene rival. Habla con naturalidad, muestra empatía, siempre con una pizca de sentido del humor y lanza ese mensaje potente que causas como estas necesitan.

Su oficio de periodista siempre queda patente en cada intervención y en esta ocasión, además, ha dado detalles inéditos sobre su reciente viaje de cooperación a Guatemala. A la esposa de Felipe VI le gusta escuchar, además de hablar, por muy duros que sean los testimonios de sus interlocutores, porque al final del tunel siempre hay esperanza.

Letizia ha cerrado el acto con su aplaudido discurso. Gtres

Las palabras de la Reina

Letizia ha empezado dando las gracias por la invitación y saludando a las autoridades, invitados y personas de las entidades sociales. Nada mejor que romper el hielo con una broma y eso es lo que ha hecho. "Estaba pensando que después de lo que hemos escuchado, visto y vivido, es muy difícil ser la última [---] A lo mejor el año que viene puedes decidir que yo sea la primera para que sea más fácil. ¿Cómo lo ves?", ha dicho dirigiéndose a uno de los organizadores.

"Sólo dos mensajes para terminar. El primero es de gratitud... Gracias, gracias a todos los que pensáis en los demás, a los que os ponéis en marcha para que el cambio sea real; para que una persona con Síndrome de Down logre un trabajo estable; para que quien padece ELA tenga esperanza y haya investigación, más investigación; para que un joven con vulnerabilidad se sienta acogido; para que un niño con una enfermedad neurológica tenga el apoyo, todo el apoyo que necesita en el colegio; para que una niña que ha sobrevivido a un cáncer no pase el resto de su vida cargando además con las secuelas que ha podido tener ese cáncer... Para que una madre o una cuidadora, a menudo las dos cosas a la vez, tenga un respiro, para que un anciana o un anciano, sienta que no está solo y que no está abandonado", ha expresado utilizando, además, el lenguaje inclusivo como suele ser su costumbre.

Seguidamente, ha mostrado su admiración y respeto para todos aquellos que hacen posible iniciativas como esta. Además, la Reina ha hecho referencia a su reciente viaje de cooperación a Guatemala. "Acabo casi de llegar. Lo que he tratado es de dar visibilidad al esfuerzo que hace nuestro país en la cooperación al desarrollo. Como en todos los viajes de cooperación, he visto cosas muy complicadas, vidas muy difíciles y de mucho sufrimiento", empezada diciendo.

La Reina, en la XVI Convocatoria de los "Proyectos sociales del Banco Santander"



🗨️ Agradecimiento, admiración y respeto para todos los que pensáis en los demás, os ponéis en marcha para que el cambio sea real y dedicáis vuestro tiempo y vuestra energía a ayudar a los demás. pic.twitter.com/jmfsbmihTw — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 11, 2024

"Estaba ahora recordando lo que me dijo una mujer casi de mi edad, que ha sido vulnerada y violentada, con una extrema pobreza, en todas los sentidos que podáis imaginar. Esa mujer me dijo al oído: 'Mire, reina, no sé cómo estoy viva, no sólo es que no tuviera ganas de vivir, es que vivía por inercia, como una zombie. No había nada a lo que me pudiera agarrar. Hasta que llegó una persona de la cooperación española y me propuso dos soluciones. Me sentí de otra manera, mejor, con menos tristeza. Por primera vez pensé que había una oportunidad para mí'. Eso es lo que hacéis todos vosotros, por eso vuestra labor es tan importante".