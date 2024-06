Letizia y Felipe VI, invitados a la boda real más esperada: esta es la princesa que se casa tras años de retrasos

Las bodas reales son un acontecimiento que se da de cuando en cuando y que es un auténtico despliegue de vestidos de gala, joyas históricas, tocados… Todo el boato de la monarquía en un desfile que evoca los cuentos de príncipes y princesas. Hace más de una década que no vemos a Letizia con uno de esos maravillosos looks de invitada, pero este 2024 acaba la espera. El próximo mes de septiembre, un enlace que podría contar con la presencia de los Reyes de España.

La princesa que ha confirmado su "sí, quiero" no es otra que Teodora de Grecia, prima de Felipe VI, por lo que él y Letizia, además de otros miembros de la familia, están invitados y todo indica que si su agenda institucional se lo permite asistirán. La hija del que fuera último rey de los helenos, Constantino, hermano de la Emérita Sofía, se casa con su novio, el abogado estadounidense Matthew Kumar.

Y es un enlace que causa mucha expectación, no solo porque reunirá a muchos miembros de Casas Reales europeas, también por la particular historia de amor de los contrayentes y la infinidad de dificultades que han tenido para llegar hasta el altar. La fecha que han dado es el próximo 28 de septiembre, aunque no ha sido la única, pues el evento se lleva posponiendo cuatro años por diferentes motivos.

Teodora de Grecia y su prometido se casan el 28 de septiembre. Gtres

Llevan juntos desde 2018 y planeaban casarse en 2020, pero la pandemia del Coronavirus hizo que tuvieran que cancelarlo. "En lo que debería haber sido nuestro fin de semana de bodas, el amor y el apoyo de la familia y los amigos han sido muy apreciados. No podemos esperar a celebrarlo con todos vosotros en Grecia una vez que sea seguro", escribió entonces Teodora.

Quisieron volver a intentarlo en 2023 y esta vez un doloroso acontecimiento hizo que desistieran. La muerte del padre de Teodora, Constantino, el 10 de enero, fue un duro golpe para la familia y no parecía lo más adecuado seguir con los preparativos nupciales.

A todo esto hay que sumarle, los problemas con la justicia en los que se ha visto envuelto Kumar en Estados Unidos. El 29 de junio de 2023, fue suspendido como abogado por la Corte Suprema de California durante un año y se estipuló que debía estar esos doce meses en libertad condicional. Algo poco propicio para casarse.

Sin embargo, y pese a todas estas vicisitudes, la princesa griega y su prometido han permanecido unidos y ahora celebran que al fin su sueño está más cerca de hacerse realidad. La boda se celebrará en Atenas y contará con la presencia de Pablo de Grecia, Marie Chantal y sus hijos, así como la reina Ana María y el resto de sus hijos y nietos. También asistirán otras Casas Reales con las que están emparentados, como las de Dinamarca, Gran Bretaña y Hannover.

No es el único enlace en el que podríamos ver a Letizia este 2024, pues a finales de agosto tiene lugar el de Victoria López-Quesada de Borbón-Dos Sicilias, ahijada de Felipe VI, y los Reyes también están invitados.