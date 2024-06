Nieves Álvarez reaparece de la mano de Latouche para presentar la colección del verano más elegante

El buen tiempo ha llegado oficialmente, y con él, el temido cambio de armario. Tirar y regalar la ropa que ya no te pones es una tarea que deberíamos hacer obligatoriamente todos los años. Y claro, una vez que has hecho un poco de limpieza, renovar alguna que otra pieza del armario no está mal.

Una de las firmas más especiales de El Corte Inglés, Latouche, ha querido deslumbrarnos con su colección primavera verano de la mano de Nieves Álvarez, proponiendo las prendas y accesorios que querrás llevar este verano. Desde un look playero hasta un vestido elegante para una celebración, la línea está preparada para todo tipo de eventos.

Si pensamos en verano lo primero que nos viene a la mente es la playa, hay a quien le puede resultar complicado pensar que ir a la playa elegante es una tarea fácil, pero sí, y esta colección lo demuestra. Rosa, azul y beige, esos son los colores que componen la línea 'Todo listo para la playa'.

Todo listo para la playa con Nieves Álvarez

Una de las prendas por excelencia en las vacaciones son los caftanes, y aquí no podían faltar, eso sí, podrás elegir entre tonos más llamativos como el fucsia y otros más discretos como el beige. Las pamelas y los capazos son otras de las sorpresas de esta colección. Y por supuesto, no podía faltar las faldas midi perfectas para ir a cenar una noche de verano.

Con la llegada del buen tiempo también aparecen los eventos, y con esta colección también estarás preparada para ellos. Lo midi y la elegancia caracterizan las propuestas. Puedes encontrar vestidos de lunares, estampados florales, y tonos más sencillos, pero siempre acompañados de los accesorios perfectos. Entre todos ellos, están muy presentes las plumas y los abalorios en los bolsos, haciéndolos únicos y geniales para elevar cualquier look.

Looks de fiesta por Latouche

Y si hay que destacar algo de la colección, son sus accesorios artesanales. La marca ha apostado por modelos sencillos, con el logotipo de la maraca visible y por tonos neutros. Puedes encontrar desde bolsos pequeños de mano a otros de hombro más amplios.

Elegancia artesanal por Latouche

También podrás encontrar los artículos necesarios para completar el look, como gafas, esparteñas y zapatos más clásicos o especiales para ocasiones que lo requieran. Tanto las gafas como el calzado tiene tantas propuestas como gustos y tipos de rostros, para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu gusto.