Cruz Sánchez de Lara y Samary Fernández Feito presentan a Charo Izquierdo como directora de Magas

La escena no es nueva, pero sí distinta. Casi un año después de su aparición en el pódcast Arréglate que nos vamos, Samary Fernández Feito regresa al mismo espacio en un momento radicalmente diferente. Si entonces era la entrevistada que venía de fuera, hoy vuelve como protagonista de uno de los movimientos más relevantes de EL ESPAÑOL.

Su participación coincide con una reconfiguración estratégica dentro del diario. La que hasta ahora fuera directora de Lujo, Estilo de Vida y Revistas en Vocento asume el cargo de directora general de Negocio del periódico. Y no lo hace sola. Charo Izquierdo, copresentadora de este programa, esta vez se presenta como nueva directora de esta revista.

Ante los micros y siempre de la mano de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, ambas profesionales comparten un reencuentro profesional vivido con emoción y que remite a una etapa anterior compartida, marcada por la complicidad, el aprendizaje mutuo y los buenos resultados.

Una primavera en Magas

"Si en aquel momento me hubieran dicho que hoy iba a suceder esto, pensaría que era imposible", reconoce Fernández Feito al inicio del episodio. "Esto es un sueño hecho realidad". Una afirmación que sintetiza no sólo el cambio de posición; también el valor simbólico de volver a coincidir con Izquierdo en un nuevo proyecto.

De izquierda a derecha, Cruz Sánchez de Lara, Charo Izquierdo y Samary Fernández Feito. Javier Carbajal

"Ella estará al frente de Magas y yo voy a trabajar con ella", celebra aún emocionada por su fichaje estrella. Ambas ya coincidieron en Yo Dona, donde construyeron un tándem sólido. "Fue una etapa preciosa, muy creativa, donde nos retroalimentamos con ideas y proyectos donde el 'no' prácticamente no se escuchaba", recuerda.

Junto a ellas, Sánchez de Lara utiliza la metáfora de una "primavera" floreciente para referirse a esta etapa con la que el periódico refuerza su apuesta por el liderazgo femenino. Y expresa: "No puedo estar más feliz; yo soy la misma de siempre y ocupo el mismo espacio, pero cada vez mejor rodeada de gente que vale muchísimo".

"La generosidad que tiene toda la que se acerca a mí, porque yo no me quedo con nadie que no la tenga, es poner en valor a otros. Y estas dos mujeres con una nueva responsabilidad son el ejemplo de que esta es una casa en la que podéis descansar, divertiros y soñar", reconoce también en este emotivo episodio, grabado en un momento de cambios positivos.

El relevo en Magas forma parte de ese movimiento. Ana Núñez-Milara, hasta ahora directora, pasa a ser adjunta a la Dirección, en una transición que refuerza el proyecto desde dentro. Izquierdo asume así el liderazgo de una cabecera cuya comunidad ha crecido de forma sostenida, consolidándose como uno de los pilares editoriales de EL ESPAÑOL.

Y en esta ecuación también entra otra periodista que lleva las riendas del vertical. Aránzazu García, redactora jefa, a la que su editora define como "una mujer con mucho sabido, mucho aprendido y mucho por caminar" hasta el futuro lugar que el diario imagina para ella: "Queremos que la próxima directora sea formada en casa".

Liderazgo diverso y compartido

Con este telón de fondo, el pódcast se convierte en un espacio de reflexión sobre cómo construir esta nueva etapa desde dentro. Más allá de los cargos, Sánchez de Lara, Fernández Feito e Izquierdo reivindican una forma de trabajar basada en el esfuerzo compartido y la ambición. De la última, que es "lo que te lleva a crecer", dice la directora, en Magas hay de sobra.

A esto se suma una concepción del equipo que Izquierdo sintetiza con la metáfora de un "bosque de bambú": distintos perfiles, distintas trayectorias, pero todos creciendo en la misma dirección. "No hay un tronco igual a otro", dice para expresar una idea que también encaja con la diversidad generacional que define hoy a esta revista.

En Magas conviven talentos muy jóvenes con figuras de amplia experiencia. En ese equilibrio, el programa reivindica el valor de los liderazgos +50 en un momento en el que la esperanza de vida y las carreras se alargan. "No entiendo la palabra jubilación", afirma la directora, defendiendo la continuidad profesional como una elección y no como una obligación.

En cuanto a Fernández Feito, al ser preguntada por sus expectativas ante este nuevo capítulo en su vida profesional, confiesa: "Yo espero volver a pasármelo igual de bien que lo hice en mi etapa anterior. Es muy importante ser feliz y tener capacidad de crear y hacer cosas en los lugares en los que uno trabaja".

El objetivo: las lectoras

Pero la intervención no se queda en lo emocional. También introduce una lectura clara del momento actual: "En este momento de auge de la inteligencia artificial, de pantallas, de redes sociales, etc., me encantaría que fuéramos capaces de construir proyectos que nos lleven a tener un contacto humano".

Samary Fernández Feito también formará parte de la Comisión Ejecutiva del Comité de Dirección que encabezan Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara. Javier Carbajal

Iniciativas, prosigue, "que nos lleven a vernos cara a cara con esa comunidad" que Magas ha ido desarrollando en los últimos años y que ahora se proyecta como uno de los ejes de crecimiento de la revista. Todo ello gracias a la confianza de miles de lectoras que cada día apuestan por un contenido diverso elaborado desde la creatividad y el rigor periodístico.

La conversación deja entrever, además, una manera de entender el negocio más vinculada a la permanencia que al impacto. Fernández Feito lo resume al recordar su trayectoria con Izquierdo: "Comprendimos que había que sembrar relaciones con nuestra audiencia, pero también con las marcas y anunciantes que nos acompañan".

Y añade, haciendo alusión al pasado: "Entonces entendimos que el mundo que venía por delante era uno en el que los vínculos entre profesionales iban a ser muy importantes". Y, justamente hablando de esos lazos que muchas veces se convierten en amistades, destaca lo simbólico que es para ella "haber trabajado con todas vosotras en algún momento de mi vida".

Con "las mismas ganas de hacer cosas de siempre", apunta Izquierdo, el equipo encara una etapa en la que Magas refuerza su vocación de encuentro. No es una idea nueva: la revista ha llevado a cabo activaciones en ciudades como Granada o Jerez y ha impulsado formatos propios como Magamers en Barcelona, reforzando su presencia fuera de Madrid.

Ese camino es el que ahora se quiere intensificar. "No todo tiene que pasar aquí", deslizan durante el episodio, en una invitación abierta a las lectoras a formar parte activa del proyecto y permanecer atentas a los próximos pasos del vertical en España. La propuesta pasa por viajar, escuchar y seguir construyendo una comunidad que ya no se limita al entorno digital.

Las tres voces de este episodio especial de 'Arréglate que nos vamos'. Javier Carbajal

Siempre con la "maleta preparada", Magas se define así como una revista en movimiento, que crece desde la cercanía y la participación. Un espacio que no sólo cuenta historias como las que se escuchan en Arréglate que nos vamos, sino que las comparte en diálogo directo con quienes forman parte de él.