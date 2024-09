La supermodelo Barbara Palvin se sincera: "Me importaban mucho más las opiniones cuando era adolescente"

No pertenece a la generación de las supermodelos de los años 90, aun así, no es osado decir que Barbara Palvin (Albertirsa, Hungría, 1993) es una de las top más relevantes de nuestros tiempos. Uno de sus secretos es la comprensión del verdadero significado de la belleza: "Para mí, ser bella por dentro es más importante que ser bella por fuera".

Al igual que otras estrellas, su destino estaba escrito. La modelo de melena castaña y penetrantes ojos azules fue descubierta, con tan solo 13 años, por un cazatalentos. Su aura se encargó de abrirle camino en el mundo de la moda: entró en la agencia Bravo Model antes de integrar IMG Model, con la que empezó a cosechar un reconocimiento global. Con 18 años, se convirtió en imagen de L'Oréal Paris. Según Cyril Chapuy, era "una de las modelos más prometedoras de su generación".

Palvin no tardó en protagonizar las portadas de las revistas femeninas más prestigiosas del mundo, como Vogue, Elle o Marie Claire, además de desfilar para casas como Chanel o Nina Ricci. La recordamos, asimismo, en las pasarelas de Victoria's Secret e incluso como actriz, en Hércules, en 2014. Madura, hipnótica y constante, Barbara Palvin avanzó tanto a nivel personal como profesional, con la discreción y la eficacia como bandera.

Barbara Palvin, en la campaña de Longines. Cortesía de Longines

En 2024, sigue brillando, como Embajadora de Elegancia de Longines. "Tan desenfadada como refinada, tan accesible como imponente, Barbara cuenta con un concepto de la elegancia innegablemente fresco", destaca la firma sobre la modelo.

Barbara Palvin nos confirma que su colaboración surgió naturalmente: "Busco marcas que se alineen con mis valores. Longines es sinónimo de elegancia y autenticidad. Tiene una herencia tan rica que me encanta". Reafirma: "¡Su lema 'La elegancia es una actitud' lo dice todo! Los relojes Longines no solo están maravillosamente confeccionados, también tienen una historia que contar".

A nivel personal, confiesa que el reloj desempeña un rol fundamental: "Si bien creo que cada accesorio tiene su lugar, un reloj es particularmente importante porque combina funcionalidad con estilo. Uso reloj a menudo, especialmente cuando quiero darle un toque de elegancia a mi outfit".

Su relación con el mundo de la relojería no es reciente: "Mi conexión con la relojería comenzó con mi padre: él tiene una gran colección. Me regaló mi primer reloj y fue un momento especial que despertó mi amor por relojes".

Modelo desde hace años, su relación con el sector es tan natural como bella: "La moda para mí es una forma de autoexpresión. Ha evolucionado para volverse más inclusiva y diversa en las últimas décadas, lo que ha permitido contar con una gama más amplia de estilos y voces".

Recuerda sus inicios con cierta ternura: "Todo era nuevo y emocionante. Viajaba con mi mamá, lo cual me ayudó mucho. Sentía cierta nostalgia, pero tuve la suerte de estar rodeada de personas creativas y con mentalidad empresarial. Fueron personas que me ayudaron a crecer tanto personal como profesionalmente".

Aun así, subraya que el día a día de una modelo no siempre es tan evidente como parece: "Viajar constantemente y mantener un estilo de vida equilibrado puede convertirse en un desafío. Descansar lo suficiente y mantenerme firme es crucial para afrontarlo".

Empezó su carrera sin la certeza de que sería para siempre. Hoy puede alardear de llevar más de una década en el sector: "Nunca puedes estar segura de nada. Por supuesto, disfruté y disfruto trabajando, pero las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así que siempre trato de centrarme en el presente y dejar que la Barbara del futuro se preocupe por el resto".

Barbara, en la intimidad

La modelo es especialmente discreta con su vida privada. En 2023, contrajo matrimonio con Dylan Sprouse en su país de nacimiento

nos confiesa: "No creo que sea tan diferente cuando nadie me ve, solo significa que tengo un día libre. Simplemente, disfruto pasando tiempo con mis seres queridos, cocinando, pescando y mirando anime. O durmiendo una GRAN siesta".

¿Su día perfecto? "Implica levantarme temprano, pasar tiempo con mis mascotas, disfrutar de un buen desayuno, tener una sesión de trabajo productiva y terminar el día con una tarde relajante con mi esposo, Dylan, viendo nuestros programas o películas favoritas", confiesa Barbara Palvin.

Los comentarios sobre su físico han dejado de ser una preocupación para la modelo: "Definitivamente, me importaban más las opiniones cuando era adolescente, pero trabajé mucho en mí misma y ahora confío en quién soy. Sea un comentario positivo o negativo, no dejo que afecte a mi forma de ser".

Barbara Palvin Cortesía de Longines

Seguida por más de 20 millones de personas en Instagram, Barbara Palvin asegura que las redes son valiosas, pero no determinantes, en su desarrollo: "Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con mi audiencia y compartir mis viajes. Sin embargo, también creo en la importancia de mantener un equilibrio saludable y no dejar que me defina".

Protagonista de Hércules, como actriz, no descarta volver a la gran pantalla: "Trabajar en Hércules fue una experiencia emocionante y estoy abierta a explorar más oportunidades en el futuro".

La modelo, quien nos confiesa que está especialmente preocupada por la situación medioambiental a nivel global, brinda un último consejo: "Mantente siempre firme, asegúrate de que tu familia sea parte de ti y haya el equilibrio entre tu vida laboral y personal. Apuesta por tus pasiones y nunca tengas miedo de seguir tus sueños". Con estas palabras, Barbara Palvin no solo confirma los motivos de su triunfo, también se alza como un ejemplo para las nuevas generaciones.