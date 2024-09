Ni dieta blanda ni maratones. Esta es la sencilla rutina que sigue Jennifer Aniston para lucir espectacular a los 50

A medida que las mujeres alcanzan los 50 años, mantener una buena forma física y mental puede parecer complicado, pero Jennifer Aniston ha demostrado que es posible mantenerse estupenda y en forma en esta etapa de la vida.

Te contamos su rutina diaria, así como sus principales secretos que van desde una combinación de ayuno intermitente o ejercicio físico regular a una dieta saludable y equilibrada.

Ayuno intermitente

El ayuno intermitente ha ganado popularidad en los últimos años, y Jennifer Aniston es una firme defensora de este enfoque. En varias ocasiones ella ha contado a diversas publicaciones norteamericanas que sigue el método 16:8, lo que significa ayunar durante 16 horas y tener una ventana de 8 horas para comer.

Según Jennifer Aniston, este patrón de alimentación no solo le ayuda a controlar su peso, sino que también le proporciona más energía y claridad mental.

Y es que a medida que las mujeres cumplen años, ciertos cambios hormonales asociados a la perimenopausia o menopausia pueden traer consigo un aumento de peso, especialmente en la zona abdominal, y a una disminución de la sensibilidad a la insulina. El ayuno intermitente puede ayudar a combatir estos efectos al mejorar la sensibilidad a la insulina y permitir que el cuerpo queme grasa de manera más eficiente.

Sin embargo, es importante personalizar el enfoque. No todas las mujeres responderán de la misma manera al ayuno intermitente, y algunas pueden encontrar que aumenta el cortisol, la hormona del estrés, lo que podría contrarrestar los beneficios.

El ayuno que todas podemos realizar es, como nos recomendaba la nutricionista Sandra Moñino, el ayuno de 12 horas, que limitaba el ayuno a 12 horas y a 12 horas la ingesta de comida, permitiendo así al organismo la detoxificación necesaria. Por lo tanto, es crucial escuchar a tu cuerpo y, consultar con un profesional de la salud antes de comenzar un régimen de ayuno intermitente como el que realiza Jennifer Aniston

Ejercicio físico

El ejercicio es fundamental para mantener tanto la fuerza como la flexibilidad. Jennifer Aniston mantiene una rutina de ejercicio variada que incluye yoga, entrenamiento de fuerza, boxeo y ejercicios de cardio. Esta diversidad no solo evita el aburrimiento, sino que también asegura que trabaja diferentes grupos musculares y mantiene así un cuerpo definido

El yoga aporta a Aniston flexibilidad al igual que mejora su salud mental porque le ayuda a minimizar el estrés. Para las mujeres de 50 años, el yoga puede ser una excelente manera de mejorar la flexibilidad y mantener la movilidad, al tiempo que se fortalecen los músculos y se mejora el equilibrio.

No hay que olvidar el entrenamiento de fuerza porque ganar masa muscular tiene que ser nuestro objetivo a partir de los 50 años. Aniston no teme levantar pesas, y esto es algo que todas las mujeres de esa edad deberían considerar. El entrenamiento de fuerza ayuda a construir y mantener músculo, lo que no solo mejora la apariencia física, sino que también fortalece los huesos, y previene la osteoporosis.

Aniston también incluye el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) en su rutina. Estos ejercicios son efectivos para quemar calorías y mejorar la salud cardiovascular. Es importante limitar este tipo de ejercicio a dos días a la semana si no queremos incrementar nuestro cortisol en estas etapas.

Otro tipo de ejercicio es el ejercicio activo, es decir, no tener una vida sedentaria y para ello no es necesario ir al gimnasio todos los días: actividades como caminar o nadar pueden ser igualmente efectivas.

La alimentación

Aniston sigue una dieta equilibrada que es rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, haciendo especial hincapié en la calidad de los alimentos que consume.

A esta edad, el metabolismo se ralentiza, y el cuerpo requiere menos calorías, pero más nutrientes. Es esencial consumir alimentos ricos en nutrientes para apoyar la piel, y la función hormonal. Incorporar superalimentos como el colágeno, que Aniston usa para mantener su piel, es altamente recomendable

Lo fundamental es, como en el caso de Jennifer Aniston, no seguir dietas de moda, lo que le permite no estar privándose de manera extrema. Este enfoque es clave para mantener una relación saludable con la comida, especialmente durante la menopausia, cuando el cuerpo ya está pasando por cambios significativos o el metabolismo se ralentiza

Hidratación y meditación

La hidratación es una parte fundamental del régimen de salud de Aniston. Beber suficiente agua es crucial para mantener la piel hidratada y el cuerpo funcionando de manera óptima. A los 50 años, la piel tiende a perder elasticidad y humedad, por lo que mantenerse hidratada puede ayudar a combatir estos efectos y mantener una apariencia juvenil.

Aniston dedica tiempo a la meditación diaria, lo que le ayuda a mantenerse centrada y a manejar el estrés. El estrés crónico no solo afecta la salud mental, sino que también puede tener consecuencias físicas, como el aumento de peso y el envejecimiento prematuro.

El sueño: la base del bienestar

Aniston es muy estricta con su rutina de sueño, y lo considera la base de su recuperación diaria, y se asegura dormir al menos 8 horas por noche. El sueño es fundamental para la recuperación muscular, la función cerebral, y la regulación hormonal, especialmente durante la menopausia.

Las mujeres que cumplen 50 años pueden aprender mucho de la rutina de Jennifer Aniston. Adoptar hábitos saludables como el ayuno intermitente, una dieta equilibrada, ejercicio regular, hidratación adecuada, y manejo del estrés puede ayudar a mantenerse en forma y saludable durante esta etapa de la vida.

La clave es la consistencia, la personalización y el enfoque en el bienestar holístico, lo que no solo mejora la apariencia física, sino que también promueve una vida larga y saludable.