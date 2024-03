La supermodelo Valeria Mazza: “Antes te buscaban y te perseguían, hoy la gente se expone sola, cada uno es su propio paparazzi”

¿Sabes qué lo que más me sorprendió? En el documental hay otras personas que trabajaron conmigo y me encantó escuchar la visión que tenían de mí, eso entonces no lo tuve. Y me impactó algo como que Paul Marciano, el director creativo de Guess, que yo hice en el 93, 94 y 95, él dice en el documental “agradezco a Valeria por todo lo que hizo por nosotros”, y no al revés, “porque ella ayudó a la construcción de nuestra marca, lo que nosotros somos hoy”. Y claro, en definitiva es verdad. Cuando eres imagen de una marca, la construyen contigo también, por eso te contratan…

A finales del año pasado, Valeria Mazza (Rosario, 1972) presentó un documental sobre su vida en Paramount+, después de una larga temporada de revisar fotos y videos. “Fue increíble volver a traer imágenes y situaciones, lugares y gente. Me veo trabajando, desfilando con los veintipico y digo ‘guau’, nunca me sentí como me veo ahora que era. El mismo medio generaba esa inseguridad, ten en cuenta que cuando trabajas con tu físico, permanentemente estás expuesta a la mirada del otro, a la opinión de otras personas y parece que nunca es suficiente, siempre hay que estar más guapa, más alta, la exigencia es infinita… En definitiva yo aprendí a convivir con eso, así es”, relata a revista Magas.

Con mis padres fue curioso, porque fueron cero prejuiciosos, en esa época en la que los padres decían ‘ay no, mi niña no’ con la moda o la televisión. Pero los míos dijeron ‘vamos a ver de qué se trata’. Fuimos a Buenos Aires unos días y empezamos a ver que sí, que era una posibilidad laboral. Terminé el colegio, me fui a Buenos Aires, y al año me fui a Italia, porque para mí estar allí o en cualquier lugar era lo mismo, porque no conocía a nadie. Luego regresé y estudié Terapia Ocupacional, que era realmente mi vocación, en realidad siempre pensé que iba a hacer eso, ser maestra o trabajar con personas con discapacidad. Al año siguiente me fui a Japón, luego llegué a NYC y allí empecé a trabajar muy bien. Así que me quedé. En seguida hice una sesión para Vogue con Steven Meisel, y otras cabeceras. Al año vino la campaña de Guess y ya no paré…

Totalmente. Fue una oportunidad que se presentó. Mi hermana, dos años mayor, hacía algunos desfiles en Paraná, la ciudad en la que vivíamos, muy pequeña, y me empezaron a llamar algún fin de semana, era una tienda multimarca y nos regalaban unos jeans, nada más. Lejos de ser un trabajo, era algo divertido. Luego hubo un desfile más grande en Paraná, y me hablaron de ir a Buenos Aires. Pero toda mi familia era de Rosario, la tercera ciudad de Argentina, y mi hermano se iba allí al terminar el colegio, y nosotras también.

No pensaba en nada de esto cuando era chica. Era deportista, no era de las niñitas que jugaban delante del espejo probándose la ropa de su madre, no tengo esos recuerdos. Lo más cercano fue imitar a Rafaella Carrà, era una niña muy graciosa, chistosa, me gustaba llamar la atención y preparaba shows, imitaba a los Parchís, que los amaba… eso era lo más cercano al show business que estuve.

[Ríe] Perfectamente. Has acertado. Me había ido tres meses a trabajar a Japón, y llegué a Nueva York de noche. Como hacía dos meses y pico que no veía a mi novio Alejandro [Gravier], nos encontramos allí. Nunca me olvidaré de esa noche, porque estaba mi novio esperándome en el aeropuerto vestido con smoking con una limusina negra y la entrada fue por el Queensboro Bridge de noche, con todas las luces de Manhattan de fondo.

Todo sucedía de forma muy natural. Mi primer desfile importante fue el de Versace. Me dijeron ‘falta una modelo, vete corriendo’, en el mismo día. Estaban allí cuando llegué Gianni y Donatella, que se miraron entre ellos cuando llegué y me hicieron caminar. Se volvieron a mirar y dijeron ‘Va benne’. Al rato estaba maquillándome y peinándome. Después vino el desfile de Armani. A él, que se convirtió en mi amigo, le preguntaron una vez ‘si a usted no le gustan las supermodelos, ¿por qué trabaja con Valeria?’. Y él respondió ‘es verdad, no me gustan las supermodelos, pero me gusta Valeria’. Trabajamos mucho juntos, de hecho me hizo mi vestido de novia para casarme [en 1998]. Y luego desfilé para Valentino. En ese orden.

No fui muy consciente. Lo piensas desde afuera y lo ves y te sorprendes ahora. Pero en ese momento tienes que ir allá o acá. No olvidaré nunca que cuando llegué al set para hacer las fotos con Steven Meisel me sorprendió la cantidad de asistentes que tenía, la pleitesía, era el dios de la fotografía. Qué ridículo todo, pensaba. Vas conociendo quiénes son los personajes que pueden cambiar tu situación dentro del mundo de la moda, los fotógrafos, los diseñadores, que hoy ya no influyen tanto, ahora existen los casting director que eligen a las modelos para las campañas… en ese momento era más bien el diseñador.

La moda me fue descubriendo mi feminidad, mi sensualidad, mi personalidad. A medida que fui creciendo en el mundo de la moda. Creo que la moda es una herramienta para sacar lo mejor de nosotras. No hay que sufrir la moda, ni ser víctima de ella, sino que tenemos que usarla para potenciar lo que más nos gusta de nosotras y para que nos empodere.

Yo siempre lo pasé por alto… Cuando empecé me comparaban mucho con ella, y eso fue parte de la historia. En el documental mi representante cuenta cosas que incluso a mí me sorprendieron. Y por eso resurgió todo esto. Al principio fue como un halago, obviamente ella ya era Claudia, pero llegó un momento que a ella no le gustaba mucho, trató de correrme…

Estuve rodeada por Naomi, Claudia, Linda, Cindy, todas mujeres guapísimas y con mucha personalidad. Yo entré un poco después en el grupo, soy apenas dos o tres años más joven. Oh, recuerdo a Karen Mulder, era divina. Entrar a una pasarela y compartirla con ellas, estar en el backstage, eran todas mujeres muy guapas y con mucha personalidad. ¡También aprendes ahí a nadar entre tiburones, no creas! Parte de mi crecimiento profesional fue compartir y convivir con toda esta gente.

El audiovisual y la fama

¿Y la fama que adquirió, cómo la gestionaba? Era famosa en todo el planeta…

Para mí la fama la aprendí a ver como una consecuencia. Nunca tiene que ser un objetivo. Es la consecuencia de mi trabajo que, al ser público, estás expuesta. La fama llega como un reconocimiento, siempre lo he visto así, he recibido mucho cariño de la gente, un plus extra de energía para seguir. Pero hay que ver esto con naturalidad, si no te gusta que opinen de ti, no te expongas…

¿Ha cambiado eso?

Yo soy de la época de los paparazzi, antes te buscaban y te perseguían, hoy la gente se expone sola, cada uno es su propio paparazzi [sonríe]. No funciona igual. Lo único que yo digo que si te expones, la gente hablará. Querer mostrarte y que no te guste que la gente te comente, ni opinen de ti, no funciona de esa manera. También me pregunto por qué la gente dice determinadas cosas. Si te gusta exponerte, la gente entrará. Es como querer abrir la ventana y que no entre el viento.

¿Se apoyó en sus creencias?

Yo nací en una familia católica, yendo los domingos a misa. Cuando eres joven te alejas, cuando fui madre tuve la necesidad de volverme a acercar, creer que hay ‘alguien más en el mundo que me los cuida’ y eso me da mucha paz. Me da tranquilidad y me gusta. Creo que no importa la creencia que tengas, pero el ser humano necesita tener una creencia. Que hay algo antes y después de nosotros, si no es todo muy vacío. Necesitamos tener una mirada más amorosa de este mundo y de nosotros. El sentido comienza cuando descubrimos lo milagrosa y maravillosa que es la vida.

¿Y la televisión?

Llegando a los 50, no soy muy de hacer balance, pero hablando con mi marido, el número me impresionó. Lejos de parecerme de lo que me imaginaba de los 50 años, ahora me siento espléndida, me veo genial, tengo la familia que siempre soñé, el trabajo ideal… y me pregunto ¿qué más? Me gustaría en esta nueva etapa estar más cerca de la televisión y el audiovisual, algo con lo que he coqueteado. De ahí empezando surgió la idea de hacer este documental, volver a contar cómo llegamos hasta aquí. Fue muy bonito, estuve un año y medio con Paramount+. Y ahora comencé en este formato de entretenimiento familiar, que me gusta mucho, tiene música, ritmo, compartirlo con Jesús, muy buen compañero y generoso… Y el cast con Adrián, Josie, Bruno… me lo estoy pasando genial. Y vendrán más proyectos.

¿Tiene una rutina de cuidados actualmente?

No tengo una como tal. Cero rutina, de nada, nunca la he tenido. Por lo general mantengo una vida muy activa, naturalmente soy muy activa, no lo fuerzo. Voy dos o tres veces ir al gym o hacer una tabla que tengo en el iPad. Intento comer sano, teniendo conciencia de lo que hago y de lo que consumo. A medida que pasan los años, hay que establecer cosas como hábito de vida, no vale con cuidarse un tiempo. No soy de suplementos y pastillas. Intento comer variado y sano. Dulces, harinas, grasas, lo menos posible. Pero si un día estoy acá y sacan helado, no me lo pierdo. Tenemos mucha vida familiar.

¿Encontrar a un compañero de vida cree que ha sido más una suerte o un mérito?

Una suerte. La verdad es que Ale es una persona a la que le encanta lo que hago, me ha acompañado siempre, me ayudó profesionalmente con su experiencia a desarrollarme, a construir mi carrera, después mi marca, y seguimos disfrutando como el primer día. Agradezco tenerlo como compañero en esta vida. A mi lado.

¿Diría que es su alma gemela?

Así es. En mayo de este año cumplimos 35 años juntos, 25 de casados. Es mi alma gemela.