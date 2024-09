De vuelta a la oficina: cómo llevar el chaleco de forma estilosa sin renunciar a la comodidad esta temporada

Si estás de vuelta a la ciudad seguro que has visto a más de una chica estilosa por la calle luciendo un chaleco. Están por todas partes y quienes se han apuntado a dicha tendencia los llevan tanto a la oficina este septiembre como en sus planes sociales informales, y no es para menos pues la prenda sastre olvidada se ha convertido en un must de los armarios con más gusto.

Su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones es lo que les convierte en una inversión inteligente para la temporada de entretiempo. Estos chalecos, conocidos por su corte elegante, han tomado un nuevo rumbo en nuestras vidas para ofrecer renovadas formas de creatividad en la moda.

Estilo clásico

El estilo clásico sigue siendo un pilar fundamental para los chalecos sastre. Perfectos para lucir en un entorno laboral, estos chalecos son el match ideal cuando hablamos de camisas blancas y pantalones a juego, creando un estilismo profesional que nunca pasa de moda.

Look clásico con chaleco de Mango (35,99 €). Javier Chaves

1. Chaleco aberturas, de Mango (35,99 €). 2. Pantalón liso, de Woman El Corte Inglés (29,99 €). 3. Menorquinas de piel con cuña, de Castell Menorca (62 €). 4. Colgante en madera y zinc, de Adolfo Domínguez (14 €). 5. Correa reloj deportivo, de Apple (49 €). 6. Bolso de mano mediano, de Guess (72 €).

Estilo casual

La versatilidad de los chalecos no se limita al traje masculino clásico. En looks casuales pueden ser la clave de distinción si pensamos en un conjunto básico con pantalones vaqueros y sandalias. Este enfoque casual-chic da un paso más allá en nuestro estilo diario sin necesidad de esforzarnos demasiado.

Look casual con chaleco de Zara (39,95 €). Javier Chaves

1. Chaleco bordado, de Zara (39,95 €). 2. Vaqueros anchos de tiro alto, de Jdy (19,99 €). 3. Sandalias planas con logo bordado, de Hispanitas (76,70 €). 4. Pendientes largos, de Mango (12,99 €). 5. Bandolera con cremallera, de Don Algodón (29,99 €). 6. Gafas de sol cat eye en verde claro, de Mr. Boho (35,40 €).

Estilo bohemio

El estilo bohemio urbano también encuentra un aliado en esta prenda de corte sastre. Combinada con blusas fluidas o pantalones anchos, estos chalecos nos pueden dar ese punto desenfadado que queremos ponerle al look. Y es que es ideal para eventos sociales informales donde se busca una apariencia que transmita tanto estilo y comodidad.

Look bohemio con chaleco de Tintoretto (35,99 €). Javier Chaves

1. Chaleco tie dye, de Tintoretto (35,99 €). 2. Pantalón palazzo de lino, de Zara (25,95 €). 3. Zapatillas deportivas, de Fred Perry (78,40 €). 4. Bandolera pequeña con logo, de Guess (64,80 €). 5. Gafas de sol, de MÓ (69 €).

La historia del chaleco

Mujeres en los años 70 con chalecos sastreros. Pinterest

El chaleco sastre en la moda femenina tiene una historia que se remonta al siglo XX. Inicialmente, era una prenda exclusivamente masculina, pero a medida que los roles de género comenzaron a cambiar, las mujeres adoptaron esta prenda como símbolo de emancipación y estilo.

Durante los años 20 y 30, en la era de las flapper y la moda alternativa, las mujeres comenzaron a experimentar con estilos más masculinos. Iconos de la moda como Marlene Dietrich y Katharine Hepburn popularizaron el uso de estos chalecos, combinándolos con pantalones y trajes completos, rompiendo con las normas tradicionales de la moda femenina.

En los años 60, Yves Saint Laurent fue el responsable de incorporar el chaleco en la moda femenina de forma definitiva. Saint Laurent adaptó esta prenda para las mujeres, convirtiéndola en un elemento esencial del armario femenino.

Los movimientos feministas iban influyendo significativamente en la moda. Las mujeres comenzaron a usar chalecos sastre como una declaración de poder. Este período vio a mujeres como Diane Keaton en la película Annie Hall popularizando el look masculino-femenino, que incluía chalecos sastre, camisas, corbatas y una apariencia angelical en contrapunto.

Diane Keaton en la película Annie Hall.

Ya en los años 80, con la entrada de la moda de poder, la histórica prenda se convirtió en parte del look profesional de las mujeres, simbolizando autoridad en el entorno laboral dominado por hombres. Diseñadores como Giorgio Armani y Donna Karan incorporaron chalecos en sus colecciones femeninas.

Hoy en día, los chalecos sastre se consideran una pieza elegante para incluir en nuestros armarios. Se pueden usar de diversas maneras, desde combinarlos con pantalones vaqueros y estilismos de diario o para integrarlos en un traje completo si buscas una apariencia más formal.

Así es como nos demuestra el chaleco sastre que en la moda femenina ha evolucionado y ha pasado de ser una prenda masculina a una prenda de empoderamiento, manteniendo su relevancia a lo largo de las décadas.