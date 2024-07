De Almería al mundo: así se forjó el fenómeno de moda Chris Botti Shop que engancha a las españolas

Emprendedoras y valientes, así son las mujeres de hoy y las de siempre que, con sus sueños a cuestas, luchan por cumplirlos cueste lo que cueste. Cristina Moreno Morillas es conocida en las redes sociales por ser una de las empresas de moda más conocidas del país. Chris Botti Shop lleva cumpliendo sus sueños desde el año 2016 y, tal como expresa la empresaria y creadora del proyecto, “lo que más valoramos en nuestra empresa es el trato personalizado que le damos a cada clienta”.

Desde pequeña, esta joven original de Lorca y acogida por los almerienses, no recuerda un solo día sin que no jugara con su madre a desfilar por la pasarela imaginaria que creaban en el pasillo de su casa. “No me gustaban las muñecas. Yo me fabricaba vestidos y mi madre me ayudaba a coserlos”. A la pregunta de ¿Dónde nace el proyecto Chris Botti?, una mujer entregada, perfectamente vestida y arreglada, contesta sin pestañear: “De un sueño”.

El proceso de un sueño

Catorce horas de trabajo diario con un grupo de quince estilistas y diez informáticos a sus órdenes. Este es el equipo del éxito que le ha costado ocho años en formar. “Empecé con la pretensión de vender tres prendas a la semana. No tenía miedo al fracaso porque no conocía el éxito”. Su saber estar, sus gestos y su serenidad a la hora de describir sus comienzos transmiten el sacrificio de esta joven disciplinada que, desde sus inicios ha sabido mantener los pies en el suelo.

Cristina asentó su empresa en Vélez Blanco, un pueblecito de mil quinientas personas ubicado en la provincia de Almería. “Empecé haciendo showrooms privados para las amigas y las vecinas. Después las mujeres de la comarca me preguntaron que prendas nuevas tenía y se empezaron a desplazar para verlas y comprar, después empecé a hacer pequeños envíos a diferentes partes de la Península y, después, vino el COVID”.

De Almería al mundo

Una mujer empoderada es imposible de parar. Eso es lo que Cristina Moreno trasmite. Lejos de amedrentarse durante una pandemia que paralizó el mundo, su mente estuvo funcionando hasta dar con la tecla que cambió su vida. “La habitación donde nació Chris Botti es ahora el comedor de mi casa. Yo tenía una ilusión y siempre pensé que la iba a cumplir”.

Cristina Moreno. Cedida

Los miedos iniciales que surgieron al empezar un nuevo negocio, como la falta de personal o la inversión, se fueron transformando en recompensas cuando los retos se fueron superando. “Siento mi empresa como una prolongación de mi cuerpo”. De ahí su éxito. El amor que dedica su profesión, el tiempo que emplea en la selección de cada prenda, los detalles personalizados de cada envío y la seriedad del equipo son su marca personal. “He crecido a pasos pequeños”.

De cero a seiscientos mil

El mismo amor que ella le pone a su trabajo es el que recibe del público que consume su marca. El éxito en las redes se debe a su cercanía. “En plena pandemia no podíamos hacer nada, pero yo me conectaba en directo y aconsejaba a la gente como vestirse con la ropa de mi armario”. Tal y como explica Cristina Moreno, “según la constitución, la talla o el peso, iba guiando a las clientas y las orientaba para que se sintieran a gusto, jugando a ser una estilista. En un año las redes sociales se dispararon y empecé a subir la cresta de la ola”.

Chris Botti Shop se dedica a la “pronto moda”. Con esta idea, el surtido de su colección va cambiando durante toda la semana y las modificaciones se orientan a las tendencias del mercado. Esto le provoca mayor satisfacción a las clientas que van de compras sin salir de casa y redunda en más ventas. Sin embargo, este sistema de rotación continua no la exime de menos trabajo, lo multiplica.

Organización en el día a día

Por la mañana, Cristina se reúne con su familia para desayunar y con su estilista para programar la semana. El trabajo con ella incluye escoger la ropa, plancharla y prepararla para los directos en las diferentes plataformas donde la lanzan. Con uno ojo puesto en las ventas y otro en el SEO, los informáticos trabajan a destajo para subir las prendas y gestionar la pagina web que, en dos horas, se colapsa. “El equipo que tengo siente la misma pasión que yo tengo por mi empresa, saben que un solo error puede estropear toda la cadena”.

A medio día no descansa y por la tarde repasa las ventas con su marido que, desde la retaguardia, la ayuda con la logística. Por la noche busca el descanso de la guerrera rodeada de su hijo y su hija. “Marcarme unos objetivos y que estos se hayan cumplido ha sido fundamental para superar los obstáculos del día a día”.

Cristina Moreno. Cedida

La fusión del talento y la calidad

Otros dos pilares que sustentan el fenómeno Chris Botti Shop es el talento de su creadora indisolublemente asociado a la calidad de sus artículos. ¿Cuál es la fuente de Inspiración y los principales puntos de abastecimiento de esta empresa almeriense? Nada menos que la cuna de la moda internacional, donde subyace el poso de la creatividad.

“Los diseños de las prendas son parisinos e italianos. Siempre buscamos el corte y la confección perfectas”. Además de organizarse para las tareas diarias, Cristina se desplaza hasta Madrid para visitar fábricas y talleres que se ajusten a sus exigencias. “La capital se ha convertido en mi segunda casa”.

Hay mucha competencia, pero cuando desde la redacción de este medio le preguntamos por ella, sonríe: “El sol sale para todo el mundo”. Y con este lema se sostienen la corona de laureles de Cristina Moreno. Una mujer joven, empresaria y tenaz que sentencia: “Los sueños hay que trabajarlos, lucharlos y cuidarlos”.