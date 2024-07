Manolo 'el del Bombo' ya tiene sucesoras: las 'Chicas España' revolucionan la Eurocopa tras 30 años siguiendo a La Roja

"¡Yo soy español, español, español!, ¡Yo soy español, español, español!", gritaban al término del partido contra Inglaterra las 'Chicas España' con su característico acento alemán. Es porque este sexteto de hermanas futboleras vive en Colonia (Alemania) desde los años setenta. Sin embargo, sus orígenes españoles han hecho que la afición por La Roja esté más viva que nunca, aunque sea desde el país germano. Una vez más… ¡El fútbol no entiende de género ni frontera!

Las hermanas Ayensa llevan 30 años siguiendo a la Selección allá donde vaya. Han estado en decenas de países, han presenciado victorias como la Eurocopa de Austria o el Mundial de Sudáfrica. ¡Incluso han viajado 18 horas en coche desde Colonia hasta Kiev para ver a su equipo!

Las 'Chicas España' llevan 30 años siguiendo los partidos de la Selección Española de Fútbol. Cedida

Si eso no es pasión por La Roja, que venga el toro de Osborne y lo vea. Toro que, por cierto, les acompaña a todos los campeonatos a los que asisten. "La mascota de las 'Chicas España' es el 'Torito Ricardo'. Le pusimos el nombre de nuestro padre cuando murió. Fue en su honor y para que siempre nos acompañara", explica una de las hermanas e integrantes de las 'Chicas España'.

Fútbol: de 'obligación' a afición

La pasión por el fútbol de las hermanas Ayensa no es casualidad. Su historia familiar hizo que, con los años, se fuera fraguando una afición única. Todo comenzó en 1970, cuando se mudaron desde España a Alemania debido al trabajo de su padre, que era periodista en una agencia germana.

"Cuando nos fuimos a vivir a Colonia, queríamos ver la televisión española, pero no había canales internacionales y, de España, solo podíamos ver el fútbol. Los partidos de España eran un momento donde estábamos todos juntos, en familia y pensando en nuestra tierra… Así empezó todo", explica Belén Ayensa, una de estas hermanas.

Belén Ayensa, de las 'Chicas España': "Somos seis hermanas y un hermano, y siempre vamos todas juntas con nuestra cuñada, que es una más de nosotras"

El 1996 fue el año del estreno de las 'Chicas España', cuando vieron por primera vez juntas un partido de La Roja. Sin embargo, no se vistieron con su característico uniforme hasta el año 2000, en la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos. Desde entonces, no se lo han quitado nunca.

Las hermanas Ayensa frente a la Puerta de Brandeburgo celebrando la victoria. Cedida

"A todas nos gusta el fútbol, compartimos mucho tiempo disfrutando de él y nos lo pasamos muy bien juntas. Cada una tiene su marido, sus hijos y su negocio, pero el fútbol es algo que vivimos las mujeres cuando nos vamos de viaje", explica Belén Ayensa.

Seis españolas en Alemania

Las 'Chicas España' está formado por seis hermanas: Monserrat, Beatriz, Belén, María del Mar, Maite y Nadine. Además, la cuñada de todas ellas también forma parte del grupo.

De hecho, con la letra E está ella. Mónica es la mujer del hermano mayor de las Ayensa, una profesora muy carismática y rompedora. Vistiendo la letra S, Monserrat, la mayor de las hermanas.

Las 'Chicas España' asistieron a los primeros partidos de la Eurocopa 2024. Cedida

Con la P, María del Mar. Ella es la cuarta de las seis, le encanta bailar flamenco y es muy apasionada. Beatriz es la encargada de portar la camiseta de la A. Es una gran aficionada al fútbol. De hecho, uno de sus tres hijos es futbolista.

Llevando la letra Ñ en su torso está Belén. Es la segunda de las hermanas Ayensa y la encargada de gestionar los viajes de La Roja. Por último, pero no menos importante, la segunda letra A es portada por Maite, la Ayensa más atrevida y deportiva.

Las Ayensa y su 'Torito Ricardo'

Estas mujeres, que tan bien se lo pasan cuando disfrutan del fútbol, tuvieron la idea de vestirse de la misma manera hace casi 25 años, momento en el que fraguaron la verdadera identidad de las 'Chicas España': "Como éramos seis, pensamos en llevar una letra cada una y formar el nombre de nuestro país", dice la Ñ de las 'Chicas España'.

El 'Torito Ricardo' es la mascota de las 'Chicas España'. Cedida

Desde entonces, los aficionados habituales de La Roja les reconocen, incluso algunos se hacen fotografías con ellas. Sin embargo, las hermanas no buscan la fama, como ellas mismas afirman, sino pasárselo bien, conocer gente y descubrir mundo.

Su característica indumentaria está formada por una peineta con una flor bicolor, la camiseta amarilla con cada una de las letras del país, una bufanda de La Roja, la bandera de España y los labios rojos. "La letra es única para cada una de nosotras, no nos la hemos cambiado nunca, a no ser que alguna no haya podido ir", explica Belén.

Además, las 'Chicas España' tienen su propia mascota: el 'Torito Ricardo'. Este toro de Osborne que siempre llevan con ellas debe su nombre al padre de las hermanas. "Cuando falleció, decidimos llamar a nuestra mascota como él para que nos acompañase a cualquier lugar", apunta Belén emocionada.

Siempre con La Roja

Las 'Chicas España' han estado en multitud de países y ciudades: Bélgica, Países Bajos, Austria, Kiev, Sudáfrica, Noruega… De hecho, gracias a su afición por el fútbol han conocido otras culturas que, "si fuera de otra manera, no hubieran podido conocer".

Las 'Chicas España' junto con Manolo 'el del Bombo'. Cedida

Una de las anécdotas que más recuerdan fue su paso por Kiev, ya que viajaron en coche desde Colonia hasta la ciudad rusa durante 18 horas para ver la final de la Eurocopa de 2012, en la que España se hizo con el título contra Italia.

"Estamos un poco locas", dice Belén entre risas. Y explica: "Lo de Kiev fue una cosa que jamás habíamos visto antes. El alojamiento que contratamos no era ni un hotel ni nada, parecía una cueva y tuvimos que dormir en el coche". Por contra, recuerda con gran cariño la celebración de Sudáfrica, cuando la Selección ganó el Mundial.

Las Ayensa en esta Eurocopa

En la Eurocopa 2024, las 'Chicas España' fueron a los primeros tres partidos. Además, acordaron que, si La Roja llegara a la final del campeonato, también asistirían. Y así hicieron... ¡maleta, 'Torito Ricardo' y a Berlín!

Las hermanas Ayensa en Berlín durante la final de la Eurocopa 2024. Cedida

"El resto de partidos, los vi en Galicia con mi marido alemán y otros cuatro amigos alemanes. Lo pasé bastante mal. Yo apoyaba a España y el resto a Alemania", explica Belén. El resto de las hermanas, lo vieron todas juntas en Alemania con la familia española.

Ayer volvieron a reunirse en Berlín, pues Belén cogió un avión desde Oporto hasta la capital germana. Juntas pasaron el día con la afición española. Sin embargo, no consiguieron entrada para ver el partido dentro del estadio. "Es la primera vez que no hemos podido comprar entradas. Es una pena, pero es entendible. Qué lo vamos a hacer", explica Belén.

La familia Ayensa apoyando a sus hermanas y su equipo desde casa. Cedida

Mientras que las 'Chicas España' han disfrutado de la final de la Eurocopa en una pantalla gigante de Berlín, el resto de la familia Ayensa se ha reunido para ver el partido juntos.

¡La sucesión Ayensa, asegurada!

"Somos una familia muy unida. Nos vemos frecuentemente y pasamos mucho tiempo juntos. En Navidad somos 40 personas en casa. Pasamos las vacaciones todos juntos en Galicia. Estamos muy unidos a España", cuenta Belén.

Belén Ayensa: "A nuestros hijos les encanta. Es por nosotras: como sus madres y tías lo viven así, ellos también"

Los hijos de las Ayensa, aunque sean alemanes, tienen también la nacionalidad española. "Les encanta La Roja. No apoyan a Alemania, apoyan a España. Desde pequeños lo viven con nosotras", explica. Tanto es así, que la última vez que viajaron, fueron las tres hijas de Belén a Düsseldorf.

La familia de las 'Chicas España' crece y ya tiene sucesores. En la fotografía, las hermanas con sus hijos. Cedida

Sea como sea, a los Ayensa no les faltan ganas de seguir la tradición, y La Roja no perderá nunca a sus aficionados más acérrimos. De Manolo 'el del Bombo' a las 'Chicas España', el equipo español seguirá apoyado por los más fieles. ¡A por otra Eurocopa, España!