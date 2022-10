Por qué seguir en redes sociales a farmacéuticas profesionales: Virtudes Roig y 'El Blog de Pills'

La divulgación de información relacionada con la salud en redes sociales está ayudando a acercar el conocimiento de los profesionales a la sociedad. Sin embargo, cuando esta información no proviene de expertos, puede ser peligrosa.

Conversamos con la farmacéutica Virtudes Roig, también diplomada en Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica y creadora de 'El Blog de Pills' (@elblogdepills) sobre el asunto.

Pero comencemos por el principio. Roig era una "chica de ciencias" con un claro referente en el sector: su abuela, que era farmacéutica. "Yo no buscaba la carrera de Farmacia, sino ser como mi abuela".

El blog llegó "muchos años después". Roig explica a MagasIN que el sector farmacéutico celebra una feria o encuentro anual que se llama Infarma y los profesionales del área acuden a conocer novedades. En una de las charlas escuchó a un grupo de compañeros, entre los que se encuentra Boticaria García, que habían empezado a hacer divulgación.

"Estábamos mi chico y yo y me quedé impresionadísima. Yo no sabía lo que era una red social ni un blog, pero dije: 'Yo quiero hacer esto'". Con el propósito de llevar sus conocimientos de farmacia al otro lado del mostrador, abrió el perfil. "Así empezamos con el blog, autodidacta todo, todo era prueba-erro".

Actualmente, Virtudes Roig trabaja junto a su marido en la botica Une Farmacia, de la que son cotitulares ambos. "Es una farmacia trasladada de otro lugar. Es un proyecto muy bonito, cerca de un gran hospital". El paciente con el que tratan más es el que está muy enfermo, al que hay que cuidar y acompañar, "personalmente es una aventura muy chula, muy bonita y muy desafiante".

El salto a Instagram

Ahora que tenemos claro su perfil profesional, retomamos el tema de las redes sociales. La farmacéutica cuenta que abre el blog en 2015, paralelamente creó una cuenta de Facebook y una de Twitter para darle publicidad. "Empecé cuando había muy pocos, habría tres o cuatro blogs" (sobre la temática).

En una reunión con otras compañeras le dijeron que sus infografías eran algo muy visual que funcionaría en Instagram. "Me acuerdo de estar en el sofá de un hotel con ellas diciendo sube esto así, baja, ponlo así y no se adaptaban".

Poco después, trabajando, comenzó con el formato cuadrado y fue adaptando sus contenidos para esta red social. "Ahí es donde empezó a funcionar todo mucho más porque esta era la red social adecuada para el trabajo que yo hacía".

"Enséñame a usarla"

Para ella es fundamental devolver a la sociedad algo y entiende las redes sociales como un canal para ello. "Los profesionales de la salud tenemos unos conocimientos y creo que debemos divulgarlos. Igual que yo en redes me informo sobre otros sectores", para ella es un quid pro quo.

Si bien las redes sociales permiten la divulgación de información sobre ciencia, salud… de profesionales, también sirven como fuente de bulos y fake news.

Esto es algo que la farmacéutica tiene muy presente, pues tiene dos hijos jóvenes con quienes lo ha ido viviendo. A este respecto, hay una frase que le dijo su hija hace años que resume su posicionamiento: "Mamá la red social no es mala, enséñame a usarla". Para ella es imprescindible que desde ya en colegios se enseña a los más pequeños a buscar información fiable.

"Que enseñen que cuando quieran información sobre estilismos vayan a 'x' tipo de perfiles, cuando quieran información sobre salud se vayan a 'y' tipo de perfiles… Que les ayuden a discriminar y saber elegir. Para mí es crucial porque ellos van buscando a lo loco, recomendándose y a veces no tienen ese criterio suficientemente formado para saber dónde buscar", comenta.

Acudir a la farmacia

Un perfil como 'El Blog de Pills' recibe frecuentemente preguntas sobre productos concretos. Roig nos cuenta que ella jamás hace propaganda de productos. "A mí me contactan de muchos laboratorios, pero como a mí me gusta sentirme libre, no me caso con nadie". Aunque si en un momento determinado un artículo le llama la atención y le gusta, lo publica, pero no es la norma habitual.

Generalmente, la experta recomienda a los usuarios que acudan a su farmacia de confianza porque allí podrán resolverles sus consultas. "Siempre digo que estos problemas requieren una atención mejor que una red social, un tema de salud requiere algo más. Requiere que la persona que está enfrente te conozca, que sepa tu patología y tus circunstancias". Por ello, siempre deriva a la farmacia o a un profesional médico.

Sin embargo, existen perfiles no profesionales recomendando productos relacionados con la salud. "La gente es muy atrevida", dice.

Roig es taxativa en este sentido. Nos cuenta que a veces le dicen "he visto que fulanita recomienda tal y tal" y es una barbaridad. En estos casos sí que habla con el usuario para desmentirle la información.

10 puntos saludables

Pero, ¿qué información hay entonces en el perfil? En el 'El Blog de Pills' encontrarás infografías y vídeos con información muy útil e interactiva relacionada con el cuidado de la salud.

Un ejemplo es el post 'Dispones de 10 puntos saludables, pierdes 1 si'.

Roig nos comenta que ella, que casi siempre está leyendo, vio en LinkedIN una publicación que decía '10 puntos para ser un buen jefe'. Entonces quiso llevarlo a su terreno y funcionó. "Se prestaba a que todo el mundo reflexionara".

A la farmacéutica le gustan este tipo de publicaciones porque "te hacen pararte a pensar, a reflexionar sobre tu estilo de vida".

Otro tipo de publicaciones que podemos encontrar en su perfil son las que desmienten bulos.

En esta publicación desmiente mitos relacionados con la caída del cabello. La fuente de este post es Sergio Vañó, tricólogo, cirujano capital y dermatólogo. "Es enriquecedor porque es una persona que te va desmitificando", apunta.

A Roig le gusta hacer este tipo de contenido porque para ella es dar una información que contradice algo que la gente tiene muy arraigado. "Tú dices y explicas que no es verdad y creo que es importante empezar por cosas fáciles y cotidianas".

