En Farmacia, las mujeres mandan: “El 70% de los directivos del Colegio oficial somos mujeres”

Las mujeres superan cuantitativamente a los hombres en todas las modalidades del ejercicio profesional de la Farmacia. De los 13.708 colegiados en la Comunidad de Madrid, el 76% son mujeres.

Lo mismo ocurre en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, tanto en su Dirección como Junta de Gobierno. De los 13 puestos clave, sólo cuatro son hombres. MagasIN entrevista a cinco de estas mujeres en puestos de responsabilidad.

Isabel Rosa Sáenz, gerente de Formación y RRII del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Isabel Rosa Sáenz

Gerente de Formación y Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

En noviembre de 2020 comenzó su actividad como responsable de Relaciones Institucionales en COFM. La labor de esta licenciada en Farmacia por la Complutense y MBA por ESIC se centra sobre todo en atraer apoyos de la industria farmacéutica para la formación de los colegiados. En enero del 2022 asumió también la Gerencia de Formación.

“Comencé muy pronto a trabajar, durante la carrera, para pagarme mi abono del Atleti”, explica con ironía Isabel delante de los albarelos, una colección de botes antiguos de las farmacias que se usaba para las fórmulas, “soy hija de madridista… y mi padre se negó a financiarlo. Así que empecé haciendo mil cosas, en carreras de coches y ferias profesionales, ¡hasta trabajé como azafata y cantante en programas de TV!”.

En 1995 comenzó “como farmacéutica en COFARES, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional, en diferentes áreas de la compañía”. Después de pasar por “ventas, compras, relaciones institucionales con los Colegios de Farmacéuticos, aquí es donde en 2005 inicio la relación profesional con COFM, los últimos 11 años en logística”.

Esta diversificación de funciones a lo largo de 26 años dentro de una gran compañía le aportó “una visión 360º del sector de la Salud, en el que la farmacia desempeña un papel fundamental como agente sanitario en la cadena de valor". “En noviembre de 2020 comencé mi actividad como responsable de Relaciones Institucionales en COFM y después como gerente de Formación”.

Destaca el valor de un plan formativo “para una formación flexible y atractiva, que aúne el interés de los farmacéuticos y el de la industria, programando jornadas profesionales, cursos, conferencias, etc., que sean una herramienta para compartir toda la actualidad del sector en los diferentes ámbitos, y todo ello siempre en beneficio del paciente”.

Se define como "intraemprendedora" en las compañías/instituciones dónde ha desarrollado su actividad profesional, buscando “sinergias entre áreas y departamentos y la máxima transversalidad”. Además, se considera “fiel defensora de que las compañías deben trabajar como un único equipo donde cada uno juega las mejores jugadas en su posición, pero se llega siempre a meta apoyado por todo el equipo”.

Tras casi tres décadas de desempeño, colecciona “muchas anécdotas”, pero se queda con una, “los momentos duros de la colaboración entre la administración, los hospitales, y por supuesto las oficinas de farmacia para estar al lado del eslabón más importante: el paciente.

Yo me incorporé al COFM en pandemia y “conocí” a casi todos mis compañeros con mascarillas, así que ahora vuelvo a “conocerlos” de nuevo ya sin mascarilla… Nada más gratificante que volver a mostrar nuestra sonrisa… ¡Aunque tuvimos que aprender a sonreír con la mirada!”.

Blanca Benavent García, directora de Comunicación del COFM.

Blanca Benavent García

Directora de Comunicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Desempeña esta labor en el COFM desde hace tres años, momento en el que aparcó una trayectoria de más de veinte años como periodista deportiva. Un auténtico cambio, más aún en esta época, de la que comparte con MagasIN cuáles han sido los retos y gratificaciones.

“Imagínate”, enfatiza, “todo un reto reinventarme: del periodismo deportivo a la comunicación, del deporte a la salud, de delante de las cámaras a asesorar a quien se pone delante de ellas… Un tren al que, pese a mi vocación, que veía en parte frustrada por cómo había cambiado el periodismo los últimos años, decidí subirme”.

¿Y cuál es su opinión ahora? “El mundo de la comunicación es fascinante, pero imagínate cuando tu papel es la defensa de un Colegio como éste, que representa a miles de farmacéuticos de ámbitos claves de nuestra sanidad: farmacias, hospitales, industria, investigación, análisis clínicos, docencia, distribución… Son tantos los frentes desde donde se puede ser creativo y de ayuda, que el trabajo resulta ilusionante. Siendo así, si tuviera que definir en una frase mi experiencia como directora de Comunicación del COFM, sería: Un reto diario”.

La clave, para ella, “es poner en valor a quien representas, en mi caso a un colectivo sanitario al que históricamente creo que no se le ha dado la relevancia que realmente tiene. Aunque haya sido, desgraciadamente, por una pandemia, la percepción que el ciudadano y los dirigentes tienen del farmacéutico es ahora, más allá de la confianza que siempre ha tenido, mucho más ajustada a la realidad de su valía y aportación a la salud de la población”.

Han sido muchos meses de intenso trabajo para los miembros de su equipo, pero más allá de lo que la realidad ha impuesto, piensa que “la aportación, la participación y la defensa que desde este departamento se ha hecho de la labor y los farmacéuticos fallecidos en tiempos de crisis sanitaria como primer lugar de consulta de una población asustada, sin saber a lo que nos enfrentábamos, cómo protegernos, cómo poder continuar con nuestras medicaciones cuando muchos centros de salud estaban cerrados, la cita médica era imprevisible…; tiempos de investigación de nuevos virus y creación de vacunas, de pruebas de diagnóstico y autodiagnóstico…”.

“Ha sido también fundamental para que las autoridades sanitarias y políticas se hayan rendido a la evidencia del lugar prevalente de la Farmacia en el Sistema Nacional de Salud”.

Mª Cristina Valdenebro, directora de Presupuesto del COFM.

M.ª Cristina Valdenebro García

Directora de Presupuestos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

Comenzó su relación laboral con esta institución en el año 2007 como Asesora Fiscal de Oficinas de Farmacia. Más adelante, en 2012, cambió a responsable de compras y contabilidad. Desempeña el puesto de directora de Presupuestos desde el año 2014, año en el que también se constituyó la Sociedad Limitada Unipersonal del Colegio. “El equipo económico lo formamos 15 personas, de las que la mayoría somos mujeres”, explica.

Quizás como reto importante, señala Valdenebro, “ha sido modernizar un departamento que nos ha ido obligando las nuevas situaciones. Hemos pasado de hacer todo con papel y bolígrafo de colores, a trabajar todo online, situación ahora más significativa durante la pandemia con el gran resultado que todas las farmacias de Madrid facturaron y cobraron sus recetas en plazo y forma”.

La clave de su actividad sería, en sus palabras, “coordinar un equipo variado de personas que realizan todo el trabajo necesario, contable, administrativo, mercantil y fiscal que es fundamental para una buena toma de decisiones que nos ayudan en el control presupuestario de la empresa, saber tener una lógica y controlar gastos e ingresos así como el patrimonio, ya que por el tipo de empresa que somos, no deja de ser patrimonio también de nuestros colegiados”.

Otra de las claves, le parece que consiste en “valorar en qué se aplican nuestras fuentes de ingresos para ser lo más justa posible. Lo más importante de esta dirección, es asegurar además, el cobro siempre correcto de las recetas de las casi 3000 farmacias de nuestra comunidad”.

Inmaculada Castillo Lozano, Adjunta a la Dirección Técnico Profesional del COFM.

Inmaculada Castillo Lozano

Adjunta a la Dirección Técnica Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Madrid

Esta doctora en Farmacia, jefa del Servicio de Información Técnica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid en 2018 y adjunta a la Dirección Técnico-Profesional del COFM desde poco después, es la responsable de los departamentos de Información del Medicamento, Dispensación de Recetas, Ortopedia y Formulación Magistral.

Tras licenciarse en Farmacia en Madrid en el 1995, con un premio de licenciatura y una media excepcional, Castillo obtuvo una beca del Ministerio de Educación para comenzar la carrera de investigación en el CSIC. “Estuve cinco años, durante los cuales, estudié, aprendí y viajé para colaborar con otros colegas de investigación en Italia y Escocia, culminando el trabajo con la publicación y defensa de mi tesis doctoral en el año 2000”.

Fue entonces cuando se planteó un cambio, “rechacé la concesión de una beca postdoctoral Marie Curie, dejando la investigación. Después de unos meses trabajando en ensayos clínicos en el año 2001 entré a formar parte del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Empecé como técnico farmacéutico en el centro de información del medicamento, trabajo apasionante que implica estudiar y aprender todos los días y es gratificante a la vez”. Durante su trayectoria profesional, ha publicado en diversos medios nacionales e internacionales y asistido como ponente a numerosos Congresos y también como docente.

Hoy es adjunta a la Dirección Técnico-Profesional del Colegio y responsable de un equipo de 18 personas, licenciados y doctores en farmacia que conforman “el servicio de información técnica del medicamento, productos sanitarios, formulación magistral, ortopedia y receta médica”.

“De los años que llevo ejerciendo, me motiva especialmente saber que alguien se ve beneficiado de nuestro trabajo. Que el farmacéutico va a darle una solución al paciente, y que va en beneficio de su salud”, explica. “De mi profesión me motiva seguir aprendiendo, seguir formándome, trabajar en equipo, escuchar otras opiniones, ser flexible, no tener miedo a la innovación, a la digitalización y enfocarnos en la farmacia del siglo XXI”, añade.

“El objetivo de la actividad de nuestro equipo es la atención de consultas técnicas especializadas, formuladas por el colegiado o, en ocasiones, por otros profesionales de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios, etc.…)”. Es decir, “ayudar al farmacéutico en todas las modalidades de su ejercicio profesional en su día a día. Pero el destinatario final de todo este apoyo técnico es el paciente”.

Para ello, resalta la importancia de estar al día, “no dejar de estudiar la bibliografía que manejamos, anticiparnos a la demanda y aprender a través de las preguntas que recibimos. Tener capacidad de trabajo con equipos multidisciplinares, racionalizando tiempos y recursos. Tener facilidad de comunicación y coordinación de información y tener interés en la innovación y nuevos proyectos”.

“Las farmacias forman una amplia red, gracias a esa capilaridad, cualquier ciudadano tiene acceso a su farmacéutico a pocos metros de su casa en un amplio horario de apertura y sin cita previa”, explica. “El farmacéutico trabaja a través de actuaciones y campañas sanitarias para garantizar la salud y el bienestar integral de toda la población, especialmente de la población vulnerable, niños, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, y las mujeres en todas las etapas de la vida (edad fértil, embarazo, lactancia, menopausia); dando así un enfoque positivo a todos los cambios que pasamos a lo largo de nuestra vida”.

“Durante el confinamiento”, relata, “las farmacias estaban abiertas ('la cruz verde no se apaga', fue y seguirá siendo nuestro lema), la farmacia hospitalaria estaba desbordada, preparando medicación para COVID, geles desinfectantes en cantidades ingentes, faltaba materia prima, no había alcohol. Apenas había equipos de protección, no se sabía con claridad la vía de transmisión del SARS CoV-2, la Agencia Española del Medicamento autorizó medidas temporales para afrontar la lucha contra el coronavirus. Las normas de dispensación debido al estado de alarma se adaptaron a la situación para que ningún paciente se quedara sin su medicación”.

Desde el equipo de información técnica, “estuvimos apoyando a nuestros colegiados, según íbamos sabiendo más del agente de transmisión, el SARS-CoV-2, hicimos infografías e informes técnicos de las vías de transmisión, prevención de contagios, uso de las mascarillas, geles hidroalcohólicos, realización de test de antígenos, desinfección de espacios comunes, etc.

Además, se creó un grupo de comunicación interna para todos los trabajadores del COFM, de manera que todos teníamos la misma información para ayudar a nuestros colegiados desde cualquier departamento”. Fue “un verdadero trabajo en equipo”, como termina subrayando.

Mª Pilar Riaza Aznar, gerente de Calidad y Actividades Técnico Profesionales.

M.ª Pilar Riaza Aznar

Gerente de Calidad y Actividades Técnico Profesionales

Trabaja en este rol desde el año el año 2019, y su trabajo está enfocado fundamentalmente en temas relacionados con la sostenibilidad y la defensa de los ODS.

María Pilar Riaza comienza explicando que su principal reto es “orientar al colegio en la importancia que tiene el trabajo de los intangibles”. Estudió en la Universidad Complutense, donde explica que se licenció como farmacéutica especialista en Análisis clínicos, tras lo que estudió un Máster en calidad total y en RSC, siendo asimismo acreditada por la auditoría europea EOCU.

Desde el año 2002 ejerce como gerente de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa del Colegio, llevando a cabo “la implantación de sistemas de gestión de la calidad y medioambiente, el desarrollo del plan de responsabilidad social corporativa en el COFM, y el proyecto de consultoría a farmacias en implantación de sistemas de calidad y LOPD y auditorías de seguimiento de la Marca Madrid Excelente…”.

Subraya la importancia de la labor de los farmacéuticos durante la pandemia y explica cómo, desde el pasado año, el Colegio Oficial de Farmacéuticos está trabajando para contribuir, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Nuestro objetivo principal es traducir el contexto de los ODS al COFM, introduciendo cambios transformadores desde nuestra estrategia (plan estratégico 2019/2022)”.

Como describe, el COFM se orientará en los próximos años a conseguir los siguientes resultados: “poner en valor su actual contribución a los ODS”, “mejorar la actual implicación con los ODS y su impacto”, “priorizar los ODS sobre los que actuar e informar sobre ellos, establecer objetivos relacionados y medir e informar sobre el progreso”, “ser un Colegio referente y ejemplo de buena práctica en materia sostenibilidad, que siente las bases para enfocar el despliegue de los ODS en otras organizaciones” y “poner en marcha nuevas acciones de Responsabilidad Social”.

De este modo, su foco está en “seguir trabajando en los aspectos intangibles de la organización que tienen como objetivo una mejora de la reputación de la organización y una apuesta firme por la sostenibilidad, y enfrentarse a los grandes retos como son la digitalización y los servicios profesionales”.

