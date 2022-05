María Eizaguirre: "Chanel ha luchado para que su sueño se haga realidad y no lo ha tenido nada fácil"

Detrás de la impecable y ganadora actuación de Chanel en el Festival de Eurovisión el pasado 14 de mayo, hay toda una estrategia de comunicación y una persona al frente de la misma.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE relata a MagasIN en qué consistió la estrategia y cómo se llevó a cabo.

“Desde el primer momento, identificamos que uno de los problemas con los que nos encontrábamos siempre en Eurovisión era que la candidatura española no se conocía en Europa. Y eso es un problema, porque realmente donde nos votan es fuera de España”, asegura la dircom.

Y continúa: “Desde comunicación marcamos un plan que se basaba en dar a conocer la propuesta española. Es verdad que el coronavirus no nos ha permitido hacer todo lo que teníamos pensado, pero sí que hemos realizado una campaña europea muy potente. Creo que Chanel ha sido seguramente la representante que más entrevistas ha concedido en un festival de Eurovisión.

Además, había una campaña también muy potente con el claim que hemos utilizado: 'el festival que quieres, el que tu quieres'. Y hasta la cuenta oficial de Eurovisión tuiteó la actuación de Chanel con la performance 'que quieres, la que tú quieres'. Todo el mundo lo ha entendido como un gran éxito", concluye.

María Eizaguirre y Chanel en Eurovisión.

PREGUNTA: ¿Esta estrategia marca un antes y un después de cara a los próximos festivales?

RESPUESTA: Creo que la estrategia ha funcionado. Hay que tener en cuenta que ahora mismo no nos encontramos con una audiencia pasiva. La audiencia es activa, es decir, hace unos años la gente esperaba el telediario de las nueve para saber qué había pasado. Ahora RTVE tiene que salir en busca de de su audiencia. Por eso, esta dirección no solamente es comunicación, sino también participación. Yo creo que ese paso es importante.

La audiencia hoy es activa, es decir, que hace unos años la gente esperaba el telediario de las nueve para saber qué había pasado. Ahora RTVE tiene que salir en busca de de su audiencia.

Tras la victoria del sábado en la final de Eurovisión han vuelto todos en el avión y se animó a bailar Slomo en el avión junto al resto del equipo...

Subimos al avión de vuelta la delegación española, la prensa, muchísimos eurofans y me invitaron a despegar desde la cabina del avión. Para mí, fue una experiencia única. Como suelo decir, yo lo despegué y Chanel lo aterrizó en el vuelo.

El comandante del vuelo, que fue muy amable, saludó a todo el pasaje, que evidentemente era un pasaje comercial y les dijo que éste era "el vuelo que quieres, el que tú quieres" siguiendo el juego de nuestro claim. Fue muy emocionante.

Ha vivido este festival como pocos...

Vivir Eurovisión es una experiencia única y se habla mucho de los eurofans. Yo creo que RTVE ha sabido conectar con la audiencia. Ha sabido enamorar no sólo a las personas que se declaran eurofans, sino también a cualquier persona que simplemente ame la música.

Este camino viene de atrás, desde el Benidorm Fest, que es un festival que ha impulsado RTVE con el único objetivo de situar la música española en el lugar que le corresponde.

El presidente José Manuel Pérez Tornero, marcó como uno de los ejes de su mandato, Eurovisión. Y yo creo que ahora, con un poco de perspectiva, nadie duda de que este festival es un trampolín para artistas consagrados, pero sobre todo, para aquellas personas y grupos que tratan de abrirse camino en un mundo muy complicado.

Al mismo tiempo, es un sueño hecho realidad. Se habla muchas veces de frases que utilizamos en comunicación. Creo que el éxito del Benidorm Fest y el éxito de Eurovisión, ha sido precisamente el de volver a ilusionar, que eso es lo más difícil.

El crear esa expectación, y esto ha sido algo más que un buen eslogan y la gente lo ha sentido así. Lo ha sentido como su festival y ése es el verdadero éxito de todo lo que ha ocurrido. Un festival que ha hecho vibrar y sentir, y que ha llegado al corazón de todos los españoles. El festival nos ha confirmado que este año ha tenido una audiencia de 161 millones de espectadores...

La dircom de RTVE junto con todo el equipo en Eurovisión 2022.

Y en un momento en el que se necesitaba crear nueva ilusión, tras la pandemia, la guerra de Ucrania...

RTVE ha sabido leer muy bien las cartas y utilizar las nuevas plataformas, las nuevas narrativas, el papel que juegan las redes sociales. Hay que pensar que hoy en día, las redes sociales son el lugar en el que compartes lo que piensas, lo que sientes. Hemos sabido conectar con gente muy joven.

Además, hemos conseguido desmontar un mantra muy extendido que es que a la gente joven no le interesa la televisión, y yo creo que Eurovision y Benidorm Fest han sido capaces de demostrar que a esa gente joven si que le interesa la televisión, y que la televisión tiene una larga vida.

¿Ya están en marcha preparando el próximo festival?

Sí. Ya hemos tenido una primera reunión y en breve tendremos otra. Estamos ultimando los detalles de las bases, que dentro de poco se harán públicas. Ahora de lo que se trata es que el Benidorm Fest se termine de consolidar, como una iniciativa capaz de buscar e impulsar talento. Porque desde luego, lo que se ha puesto de relieve en los últimos días, es que España está sobrada de talento y nos lo reconoce toda Europa. Creo que en nuestro país estamos de enhorabuena.

María Eizaguirre con Chanel y el equipo durante las votaciones en Eurovisión.

¿Y cómo es Chanel en las distancias cortas?

Chanel es una mujer que se ha hecho a sí misma, a la que nadie le ha regalado nada, y que ha empezado desde abajo. Con tres años llegó a nuestro país con sus padres buscando un mundo mejor.

Se habla mucho de Estados Unidos como ese país donde los sueños se hacen realidad y en pocas ocasiones nos paramos a pensar en el nuestro. Creo que España es un país donde el sueño de muchísimas personas como Chanel sí se hace realidad.

Es una mujer con muchos valores, con una gran convicción. Una mujer que ha luchado por intentar que su sueño se haga realidad y no lo ha tenido nada fácil. Desde el primer momento, tuvo el apoyo de RTVE. Ella fue la ganadora del Benidorm Fest, un festival en el que todos los grupos y personas que participaron, que fueron 13 en total, han sido ganadores.

Todos los que participaron tienen un verano repleto de actuaciones, de festivales y han vendido muchísimos discos. Creo que el Benidorm Fest ha sido una iniciativa muy positiva para todos.

Y en el caso de Chanel, que no lo ha tenido nada fácil, pero con tesón y con determinación y por supuesto, con el apoyo de RTVE que hemos trabajado muchísimo. No ha habido horas del día suficientes para para ensayar, para marcar la estrategia, para conceder entrevistas, para aprobar escenografías, iluminación, etc. Ha sido un trabajo de muchísimas personas que han dado lo mejor de sí mismas y por eso hemos conseguido este resultado.

Me acuerdo que cuando acabó la gala de Eurovisión le miré a Chanel y le dije "Chanel, hemos hecho historia". Nos tenemos que sentir muy orgullosos. Ella por supuesto, y todo el equipo de baile, pero también toda España como país nos podemos sentir muy orgullosos de nuestro papel, donde toda Europa nos considera los vencedores morales de esta edición.

Hemos tendido la mano a Ucrania para ayudar en todo lo que sea necesario. Pero Zelenski ya ha dicho que Ucrania va a organizar la próxima edición de Eurovisión.

¿Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ayudar a Ucrania a montar el festival?

Hemos tendido la mano a Ucrania para ayudar en todo lo que sea necesario. Y en caso de que en última instancia no pudieran celebrar el festival, albergar la próxima edición de Eurovisión. Pero la realidad, es que el presidente Zelenski ha dicho ya en distintas ocasiones que Ucrania va a organizar la próxima edición de Eurovisión y cualquier cosa que necesiten aquí está la mano tendida de RTVE para ayudar, para colaborar y para poner nuestro granito de arena.

¿Cómo está organizado el Departamento de Comunicación de RTVE?

Hay muchísima gente trabajando en él. Está dispuesto en varias áreas: comunicación corporativa, prensa, marketing, responsabilidad social corporativa y ahora, evidentemente, de participación.

Con esa gran consulta que estamos llevando a cabo y que nos está dando tantísimas alegrías, hemos conseguido ya más de 120.000 respuestas, lo que es un hito en cualquier campaña de participación, que se ha llevado a cabo anteriormente en nuestro país, que es un departamento que está muy vivo, donde muchísimas personas dan lo mejor de sí para hacer realidad este servicio público.

¿Y cuáles son los objetivos marcados en comunicación para este año 2022?

El principal objetivo es el de analizar todas las respuestas que hemos recibido de esa gran consulta popular que hemos lanzado. Hemos preguntado a la ciudadanía cómo quieren que sea la televisión pública del futuro.

Estamos recorriendo España con un camión y llevamos más de 30.000 kilómetros preguntando ¿qué es lo que esperan de nosotros? La respuesta ha sido muy positiva. Tanto, que nos están llamando de países europeos, pero también de Latinoamérica, para que les explicamos el modelo de lo que hemos llevado a cabo y poder exportarlo.

Una de las prioridades es la de analizar todos esos resultados y elaborar un libro blanco que presentaremos en el Congreso de los Diputados, y después abrir el mandato Marco sobre el que pivota RTVE.

Y otro de los segundos ejes, es nuestro compromiso con la sostenibilidad. Después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, RTVE aspira a convertirse en un referente dentro de Europa por nuestro compromiso con la sostenibilidad, y en ese ámbito estamos ya elaborando una estrategia importante y desarrollando diversos proyectos.

Has dirigido y editado telediarios durante años, ¿echas de menos el trabajo periodístico como editora?

Me encanta el periodismo. Cuando alguien me ha preguntado qué hubiera sido si no fuera periodista, yo siempre digo que no lo sé, porque mi madre trabajaba en el Diario Vasco y desde muy pequeña conocí lo que era una redacción por dentro, y como fluían las noticias. Para mí, el periodismo es ese oxígeno que me permite respirar. Creo que soy muy afortunada por dedicarme a lo que me gusta y a lo que dedico casi las 24 horas al día.

Además de hacer mil cosas, presentas eventos y conferencias como speaker, y también ejerces como docente, ¿verdad?

La docencia es algo que a los periodistas nos mantiene con los pies en la tierra. Yo soy una persona que tiene los pies en la tierra y la cabeza entre las nubes, permitiéndome soñar. Suelo decir siempre que sólo el que sueña, es el que aprende a volar.

Y la docencia es una de esas cosas maravillosas que te permiten tener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo te aporta la ilusión de los sueños de tantos jóvenes que lo que quieren en su vida es dedicarse a esta profesión. Cada minuto dedicado a un alumno es un reglo.

Ha recibido el premio FEDEPE y el de Talento sin género por la defensa de la igualdad de oportunidades. ¿Cómo mujer, le ha costado llegar dónde está?

Es una pregunta difícil de contestar. Soy embajadora de honor de una fundación que se llama Inspiring Girls. Esta fundación enseña a las niñas que pueden ser lo que quieran ser, que no hay límites. Además, les enseñamos espejos en los que mirarse, porque difícilmente tú puedes querer ser algo que no conoces o que no has visto nunca.

Al frente del Telediario recibí varios premios por editar el informativo más comprometido con la igualdad. Y cuando me preguntan sobre este asunto, yo siempre digo que aún queda mucho por hacer. Se están dando pasos, pero todavía, queda mucho.

Considero que las personas que somos más afortunadas porque vivimos en un país con una democracia, con unos derechos, con una educación, etc., tenemos que devolver a la sociedad lo que la vida nos ha entregado. Así que yo donde se me necesite para conseguir un mundo donde reine ese 50/50 siempre estaré ahí para ayudar.

¿Cuáles han sido las claves de su éxito profesional?

Yo te diría que lo más importante en mi vida, es mi familia, mis amigos y mi entorno. No siempre puedes disponer del tiempo que te gustaría dar, pero tengo claro cuáles son las prioridades. Y el secreto de la fórmula es relativamente sencillo: grandes dosis de trabajo, de honestidad, de ilusión y siempre acompañada de un gran equipo y siendo coherente con los valores que me han inculcado desde pequeña.

En la vida hay que saber disfrutar de las pequeñas cosas. Y creo que en eso tengo una tarjeta VIP en el club de los disfrutones.

Sigue los temas que te interesan