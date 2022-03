Eva Piera: "No renuncié a nada importante como formar una familia y avanzar en mi profesión"

Eva Piera lidera desde hace cinco años, el departamento de Relaciones Externas y de Comunicación de Mapfre. Junto a su equipo, dirige la estrategia del grupo en materia de comunicación y redes corporativas, marca y eputación, así como relaciones institucionales.

Antes de embarcarse en la aseguradora, Piera ya había desempeñado importantes cargos en empresas del sector financiero, y también en el sector público, concretamente, como viceconsejera de Economía en la Comunidad de Madrid.

Ahora, cumplidos todos los compromisos aprobados en el último plan de sostenibilidad de Mapfre, -el departamento está inmerso en la estrategia 22/24-, Eva Piera destaca, sobre todo, lo que ha avanzado el grupo en el tema de liderazgo femenino.

“La igualdad ya es un hecho desde hace años en la composición de la plantilla de nuestro grupo. Pero con el plan de sostenibilidad se ha puesto mucho énfasis en desarrollar políticas internas, para identificar y promover activamente el talento femenino, su proyección directiva y la mayor presencia en los puestos de responsabilidad, con muy buenos resultados, por encima de las metas que se trazaron. Personalmente, me siento orgullosa de trabajar en una empresa con ese nivel de compromiso con la igualdad, que además impulsa directamente nuestro presidente Antonio Huertas”, asegura la dircom.

Sin embargo, esta licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense de Madrid, reconoce que no lo tuvo fácil en sus comienzos. “Como nos pasa a tantas mujeres, las mayores barreras que he encontrado en mi vida profesional las encontré al inicio, y estaban relacionadas con la dificultad para conciliar adecuadamente trabajo y vida familiar, en la etapa en la que muchas decidimos tener hijos".

Eva Piera en Mapfre, donde dirige el departamento de Comunicación.

"Eso sí. Siempre tuve claro que no quería poner límites a mis aspiraciones profesionales y lucharía contra ese famoso 'techo de cristal', por lo que no renuncié a nada de lo que yo consideraba importante: formar una familia y avanzar en mis metas profesionales. Me esforcé mucho para sacar adelante ambos proyectos vitales y he tenido cuatro maravillosos hijos. Pero la realidad, es que fue difícil conciliar adecuadamente en esa etapa, a pesar de haber tenido gran ayuda en casa. No sería franca, si no dijera que fueron años complicados y sacrificados para poder llegar a todo”, afirma.

Pregunta: ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando en la igualdad?

Respuesta: Está claro que siguen existiendo brechas de género en muchos ámbitos y que estamos lejos de la igualdad, a pesar de la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo en las últimas décadas. Es algo que, por cierto, estudiamos a fondo desde 'ClosinGap', un proyecto que pusimos en marcha 12 empresas para estudiar las principales brechas de género que persisten en la sociedad, cuantificar su impacto económico, analizar las causas e impulsar medidas para acelerar el camino hacia la igualdad.

Siempre se dice que se necesitan referentes femeninos en distintos sectores para visibilizar carreras profesionales inspiradoras de mujeres. En ese sentido, yo creo que en el ámbito de la economía y la empresa, somos ya muchas mujeres directivas cada vez más visibles, que estamos ayudando a la transformación de nuestras propias organizaciones, con nuestro estilo de liderazgo, y ayudando a avanzar y a generar buenas prácticas. Lo cual es importante, porque las grandes empresas tenemos la capacidad de liderar y de abrir camino al resto, para que todos avancen en el ámbito de la igualdad y la diversidad.

¿Cuáles han sido las claves para lograr el éxito profesional en un sector como el de las aseguradoras?

El éxito profesional en mi caso, como el de cualquier directivo, se mide con la perspectiva de la trayectoria que va acumulando. En mi caso, esa experiencia la he ido forjando en distintos sectores, y en distintas funciones, que me han permitido ir adquiriendo habilidades y capacidades diversas.

Desde cualquier responsabilidad ejecutiva, es importante ayudar a conseguir las metas estratégicas de la empresa, y para ello es importante liderar equipos adecuadamente, saber priorizar objetivos, ayudar a la transformación y al crecimiento, innovar y adaptarse a entornos cambiantes.

"El mundo necesita el talento de las niñas de hoy, y más mujeres en puestos de responsabilidad, en todos los campos"

Hoy tengo la suerte de poder afirmar que tengo el proyecto profesional más estimulante de mi vida, trabajando en el sector asegurador, y sobre todo, en una empresa como Mapfre, con la que me siento totalmente identificada.

¿Cómo entiende la comunicación la compañía?

La comunicación es una oportunidad más para conectar con nuestros públicos y hacerlo con los mismos valores y principios que rigen el resto de la compañía, especialmente la transparencia y la confianza.

El modelo de comunicación busca establecer relaciones equilibradas y de largo plazo basadas en la confianza. La comunicación corporativa forma parte de una ambición más elevada para Mapfre, que es velar por su excelente reputación.

En esa misión actuamos también desde la marca, las redes sociales, las relaciones institucionales y el resto de intangibles, que nos ayudan a proyectar la imagen de una gran empresa como ésta, que entiende su papel empresarial desde unos sólidos valores, al tiempo que se transforma cada día, para seguir siendo una aseguradora líder y eficaz para sus clientes.

El área corporativa que dirijo tiene ese objetivo último de impulsar y salvaguardar la reputación de nuestro grupo, desde las funciones mencionadas. Con un magnífico equipo de profesionales de distintos perfiles, tratamos de trabajar muy coordinados entre nosotros y con los equipos de comunicación y marca, de los 40 países donde operamos.

¿Cuáles son los objetivos en comunicación para este año 2022?

Además de comunicar el negocio, trabajamos para ser percibidos como una empresa sostenible, confiable, que crea valor social y que lleva la innovación en su ADN. Los clientes, ya no sólo compran productos y servicios, también buscan que las empresas aportemos algo más, un compromiso social y valores firmes que determinan ser una empresa diferente.

Respecto al año 2022, en concreto, tenemos tres retos muy importantes que comunicar y gestionar: El nuevo propósito corporativo, el plan estratégico hasta 2024, y el nuevo plan de sostenibilidad, que articula nuestro compromiso con las personas, con la sociedad y con el planeta también para los próximos tres años.

¿Ha cambiado mucho la forma de hacer comunicación desde 2017, fecha en la se incorporó a este departamento?

Creo que más que la forma de hacer la comunicación, lo que he tratado de cambiar es la forma de entender nuestra aportación de valor como área corporativa. También la forma de trabajar de los equipos, dentro de una misión más ambiciosa: Velar por la reputación del grupo, ayudar al desarrollo del negocio y a la estrategia corporativa, y trabajar más coordinados, así como de forma más innovadora en nuestras propuestas.

"Trabajamos para ser percibidos como una empresa sostenible, confiable, que crea valor social y que lleva la innovación en su ADN"

La estrategia de comunicación y marca es ahora más consistente en su despliegue multicanal. Los medios de comunicación son siempre claves para nosotros, pero al mismo tiempo, damos cada vez más importancia a los canales digitales y las redes sociales en nuestra estrategia.

Háblenos del plan de sostenibilidad en el que están inmersos...

La compañía ha cumplido con todos los compromisos que se aprobaron en el último plan de sostenibilidad, que constituía la hoja de ruta para avanzar en su aportación al desarrollo sostenible en materia medioambiental, social y gobernanza. Abarca cuestiones tan importantes como la lucha contra el cambio climático, la economía circular, la igualdad, la inclusión, la transparencia, la educación financiera, la economía del envejecimiento, la Agenda 2030, la ética, el empleo, el voluntariado corporativo y la inversión socialmente responsable, entre otros.

Se han producido avances significativos en todos estos ámbitos y constituyen la antesala de la nueva hoja de ruta del grupo, el plan de sostenibilidad 2022-2024, cuyos objetivos se anunciarán en la próxima Junta General de Accionistas.

Mapfre aparece en los principales rankings de mejores empresas para trabajar, ¿cómo lo logran?

Estar en ese ranking significa ser realmente una empresa atractiva para trabajar, y éste es el principal objetivo que busca el talento cuando decide venir al grupo. En el área de Personas y Organización hacen un trabajo magnífico para poner en valor lo que somos: Una empresa de oportunidades, multinacional, innovadora, comprometida, sostenible...

Los que trabajamos aqui, sabemos que nuestra forma de entender nuestro papel en la sociedad, nos hace diferentes. Buscamos el talento joven, tenemos acuerdos con cientos de universidades y escuelas de negocio en el mundo, ofrecemos desarrollo profesional y carreras que son muy atractivas.

Adicionalmente, desde mi área también tenemos nuestra responsabilidad a través de la comunicación y el apoyo a la marca empleadora.

La pandemia puso de relieve la necesaria transformación digital en todos los sectores, ¿Cómo les afectó?

Nuestra compañía lleva años transformándose, y en particular haciendo grandes inversiones en sistemas y tecnologías para abordar una parte de esa agenda: la transformación digital. Por ello, lo que nos tocó hacer en una situación tan inédita como la que creó la pandemia, no fue un ejercicio de improvisación.

Con enorme eficacia y siendo considerado el sector asegurador un servicio esencial para la sociedad, pudimos organizar en tiempo récord que más del 90% de la plantilla trabajase en remoto, para poder seguir atendiendo a nuestros clientes en todo el mundo.

Desde mi punto de vista, lo más importante que aconteció durante la pandemia además de ponerse en evidencia las enormes capacidades digitales que tenemos, fue la respuesta integral que ofreció el grupo a la sociedad, y que nos ha hecho sentir tan orgullosos a todos los directivos y empleados, activando en los meses más duros, una importante batería de medidas de apoyo sanitario, social y económico, donde más se necesitaba.

No digo que fuese fácil, pero se hizo de forma ejemplar y eficaz, y se pudo ver que contamos con una de las plantillas más comprometidas entre las empresas de nuestro tamaño.

Y a la compañía en general, ¿cómo ha afectado estos dos años de Covid- 19?

La pandemia ha destrozado muchas vidas y muchos proyectos. Nuestra estrategia fue muy clara, y desde marzo de 2020 se tomaron tres decisiones que nos ayudaron a navegar en una crisis sin precedentes: Proteger a los empleados, colaboradores y clientes; proteger el negocio; y ayudar a la sociedad a superar los terribles efectos de la pandemia.

"Buscamos el talento joven, tenemos acuerdos con cientos de universidades y escuelas de negocio en el mundo"

Con esa guía de actuación, unido a un liderazgo responsable, basado en valores y principios, la cooperación y solidaridad para no dejar a nadie atrás, hemos podido sortear este difícil camino de la pandemia y hemos podido seguir creciendo con rentabilidad y cumpliendo con nuestros compromisos. Los resultados del año 2021 (Mapfre ganó 765 millones de euros en 2021, un 45,3% más que en el ejercicio anterior), que presentamos hace un par de semanas, confirman que tenemos un modelo de negocio sólido y rentable capaz de generar beneficios recurrentes sea cual sea el entorno.

¿El consumidor de empresa aseguradora ha cambiado en estos años?

Todos los consumidores han cambiado, para nuestra actividad y para todos los sectores en general. Ahora son más digitales y sobre todo, más exigentes con respecto a sus decisiones de compra. Además de una adecuada propuesta de valor en los productos y servicios que adquieren, esperan un plus de las marcas. Cuentan con las ventajas de la comparabilidad y el empoderamiento. Por eso, es muy importante que conectemos con ellos, con un modelo de comunicación equilibrado y basado en la transparencia. Y una marca que proyecte valores. De Mapfre valoran lo que somos, la inigualable calidad en el servicio que prestamos y sobre todo, cómo lo hacemos y qué aportamos a la sociedad, además de nuestra función aseguradora.

¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía?

Tenemos grandes planes para estos años, con retos ambiciosos de transformación crecimiento y compromisos de futuro con nuestros grupos de interés, que desvelaremos en la próxima Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. Nuestro presidente Antonio Huertas desgranará nuestros planes de futuro, pero ya adelanto que nuestra nueva hoja de ruta incluye un nuevo plan estratégico, y más novedades ilusionantes para el futuro de nuestra compañía.

¿Qué les diría a las niñas que empiezan hoy a formarse y a elegir su futuro profesional?

Les diría que tienen el futuro en sus manos, que sueñen con ambición y no se pongan ellas mismas barreras, ni trabas de ningún tipo. Que luchen por sus sueños y que sueñen a lo grande, porque el mundo necesita su talento y más mujeres en puestos de responsabilidad, en todos los campos.

Y de forma más práctica, a aquellas mujeres jóvenes, que están comenzando su vida profesional, les diría que traten de tener una visión a largo plazo de la carrera que quieren desarrollar, y que se vayan poniendo objetivos en cada etapa o ciclo. Que busquen proactivamente sus oportunidades de desarrollo, sus ascensos. Que desarrollen sus redes profesionales y el networking. Que se formen de manera continua, y que además de las competencias técnicas, desarrollen habilidades denominadas soft que son tan importantes en cualquier organización hoy en día, como la comunicación, el pensamiento crítico o la adaptación al cambio.

Y sobre todo que sean constantes y perseverantes en su camino, para desarrollar todo su potencial, porque pueden llegar donde se propongan.

