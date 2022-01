Alejandra Fernández (EVO Banco) anima a las mujeres a subirse al tren de la tecnología de voz en la banca

La directora de Marketing Corporativo Estratégico y Relaciones Institucionales de EVO Banco, Alejandra Fernández llegó al mundo de la tecnología, dice, "de forma accidental". Y es un vivo ejemplo de que las carreras STEM (científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas) no son la única vía para brillar en el mundo digital.

"Mi trayectoria profesional me llevó al mundo audiovisual y creativo primero, haciendo cine y programas de televisión, después al tecnológico, y finalmente a la banca, porque soy una mujer muy curiosa", cuenta al otro lado del teléfono. "En un momento decidí saber más y tener más conocimientos para entender mejor el mundo que me rodeaba". Fue ahí cuando, cuenta, se dio cuenta de que "la tecnología es transversal y aplicable a todas las áreas de conocimiento".

El de la tecnología, ¿sigue siendo un mundo masculino?

Sí, principalmente se debe a los estereotipos de género. Las niñas y las mujeres históricamente hemos sufrido una domesticación social y cultural que nos ha apartado de las STEM, y esto ha hecho que generación tras generación tengamos un déficit de mujeres en estas disciplinas. No es un problema local de España, sino mundial.

La revolución industrial 4.0 está trayendo muchos cambios, pérdidas de empleo y automatización de tareas, pero también se están creando nuevos puestos, bien remunerados, en el ámbito de estas disciplinas. Las mujeres no podemos perder este tren.

"Las niñas y las mujeres históricamente hemos sufrido una domesticación social y cultural que nos ha apartado de las STEM"

¿Cómo evitar perder este tren tecnológico del que habla?

Las administraciones tienen que favorecer este cambio a través de políticas públicas desde la educación, la natalidad y la conciliación, para que las mujeres no pierdan las promociones en su carrera profesional. Al margen de las desigualdades existentes, el sistema educativo tiene que motivar, cambiar la forma en cómo se imparten las clases, donde se vea la aplicación de la ciencia y la tecnología, y estar en un continuo aprendizaje como estamos el resto de los profesionales.

Debería existir una colaboración real entre los profesionales del mundo STEM y el profesorado, para que realmente ese conocimiento científico y técnico pueda trascender.

¿En breve celebramos el día de la mujer y la niña en la ciencia, ¿qué les aconsejaría a aquellas que están dudando si seguir o no una STEM?

El día 11 de febrero se tiene que celebrar todos los días. Hay muchas organizaciones de mujeres que trabajan para motivar, y empresas que tienen programas especiales para niñas. Creo que si tuviera que dirigirme a una joven o a una niña, le diría que estudie aquello que le haga feliz, sea una carrera STEM o no. Pero si realmente tiene interés, le hablaría de referentes actuales, el valor de lo que han creado y cómo ellas pueden contribuir a mejorar y reinventar el mundo en el que viven.

¿Cómo han logrado que Evo Banco se convierta en un referente en innovación?

La innovación es un tema cultural y está en el ADN de Evo Banco. Nacimos ya con esa cultura innovadora en el año 2012, como una alternativa digital a la banca tradicional. Fuimos la banca nacida en medio de una crisis económica, en un momento en el que fuimos conscientes de que el sector tenía que cambiar, y nos anticipamos a la transformación digital.

Entonces, lo llevaban, como quien dice, en la sangre.

Nacimos como un neobanco cuando no teníamos esa tecnología que tienen hoy en día las fintech. Nuestro gran reto fue construir una banca digital que diera respuestas financieras a todas las necesidades que tienen los clientes a lo largo de su vida, aportando valor y, sobre todo, utilizando tecnología de vanguardia. Hay algo que nos define muy bien, y es que nosotros no digitalizamos lo analógico, sino que construimos directamente en digital, porque la experiencia no es la misma. Buscamos que el cliente no tenga que adaptarse a nosotros.

"Los bancos tenemos que integrarnos mucho más en la vida de las personas"

Háblenos de su aplicación móvil. ¿Qué tiene de especial?

Nuestra aplicación móvil fue pionera a nivel europeo al integrar todos los servicios financieros y ofrecer una cobertura 100% digital. Incluso llevamos a cabo alianzas con otras plataformas para ofrecer aún más. Es decir, nuestro objetivo era que el usuario tuviera un banco en la palma de tu mano, con todos los servicios que necesita en el momento en el que los necesita. Y esto nos diferencia.

Están desarrollando y dando grandes pasos hacia la inteligencia artificial por voz.

Los bancos tenemos que integrarnos mucho más en la vida de las personas para hacerla mucho más fácil y aportar valor. Y fruto de esa premisa, nació nuestro asistente de voz. Fue en un viaje de un ejecutivo de la compañía a EE.UU. donde se dio cuenta de que la mayoría de los americanos ya interactuaban a través de su voz. Hicimos nuestros primeros pinitos antes de ese viaje con programas de voz para operaciones sencillas y tuvo gran aceptación por los usuarios, por lo que decidimos liarnos la manta a la cabeza y crear el primer motor de inteligencia artificial del mundo en lengua castellana, con el que la gente puede, a través de la voz, resolver consultas, realizar operaciones y recibir información de valor para mejorar su gestión financiera.

¿Cómo funciona?

El sistema utiliza métodos avanzados de machine learning y se compone de tres módulos: un traductor de voz a texto, la voz es interpretada por un motor y da la respuesta a través de un sintetizador de voz. Además, lo que hace es aprender cada vez más del cliente, porque es capaz de analizar sus datos y extraer conclusiones precisas para mejorar su experiencia.

Es un poco como Siri o Alexa, pero aplicado al banco.

Coincidimos en el tiempo con el desarrollo de los populares asistentes de voz conocidos hoy como Alexa y Google. Es más, nuestro desarrollo lo realizamos con Google, que apostó por nosotros y nuestra estrategia y fuimos construyendo con su tecnología. Ya lo tenemos implementado en nuestro call center, lo que permite mejorar la atención al cliente en este canal, y también un grado de automatización que incide directamente en los costes de la empresa.

"Creamos el primer motor de inteligencia artificial del mundo en lengua castellana"

¿Por qué apostar por la tecnología de voz?

La voz es el futuro, y siguiendo este camino hemos incorporado la biometría de voz. Nuestra huella vocal es única. Tiene una serie de características físicas, fonéticas y morfológicas que la hacen inimitable. En Evo Banco comenzamos a detectar que el fraude comienza a ser un problema dentro del sector, y esta biometría nos permite identificar plenamente al cliente, para que entre en nuestro entorno, autenticarlo y así reducir el fraude en las operaciones financieras, y mejorar la experiencia. La voz cambiará la forma en la que nos relacionamos. Más del 50% de los españoles ya utiliza tecnologías de voz para relacionarse. Nos anticipamos al futuro de la banca española y nos sentimos muy satisfechos.

¿Qué estamos consiguiendo con la inteligencia artificial en general que antes no teníamos en el sector bancario?

Es la tecnología que está transformando al sector financiero, tanto en la creación de servicios y productos como en funcionalidades. La importancia es mayúscula, y sólo estamos usando la punta del iceberg que tiene unas posibilidades brutales, no sólo en banca. Utilizamos las mejores tecnologías que son globales, pero la mayor parte de los desarrollos los hacemos in house, salvo que exista una fintech que ya ofrezca ese servicio y entonces buscamos aliarnos con ella. Forma parte de la filosofía de la empresa, vemos a las fintech como aliados y las implementamos. La colaboración es algo que debemos entender en el sector.

¿Estamos poniendo demasiado el foco en la tecnología y olvidando la parte humana?

Para mí no existe una dicotomía. El mundo avanza e incorpora desarrollos, y ahora está incorporando las nuevas tecnologías con la misma naturalidad. Creo que la tecnología está al servicio de las personas, pero nunca para suplirlas. Es una herramienta, un medio, no un fin.

"La voz cambiará la forma en la que nos relacionamos"

Con la covid-19, la transformación digital ha avanzado a pasos agigantados. ¿Ha conseguido la aceleración que necesitábamos?

En mi opinión, la pandemia ha acelerado lo que se veía desde hace tiempo: que el mundo era digital y está aquí para quedarse. La gente es muy consciente de que si no estás en el mundo digital, estás fuera. Sí, se ha acelerado, pero debía hacerse una labor más pedagógica con aquellas empresas que aún no están en este territorio. La digitalización es el futuro y a las pequeñas empresas hay que hacerles entender que les va a mejorar los procesos productivos y reducir costes, aportar nuevas oportunidades de negocio, mejorar la toma de decisiones y que sus clientes puedan realizar gestiones en cualquier sitio y esto se traduce en beneficio. Falta cierta pedagogía a ciertos niveles, para que no se queden fuera.

¿Evo Banco ha sufrido con la pandemia igual que han sufrido otras entidades?

Ya somos digitales y estábamos preparados, por lo tanto, no ha repercutido en los clientes, pero sí nos ha mostrado procesos que debían mejorar, que su usabilidad no estaba bien entendida. Cuando decidimos ser un banco 100% digital hace años, sí que fue duro porque tuvimos que cerrar oficinas y perder clientes, pero el tiempo nos ha dado la razón. Tuvimos que renunciar a muchas cosas, y a día de hoy tenemos un volumen ingente de clientes, y somos muy valorados y recomendados.

Sigue los temas que te interesan