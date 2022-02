Yolanda Erburu (Sanitas): "Las cuotas de género son aceleradores para alcanzar la igualdad"

Yolanda Erburu, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer y directora general de Fundación Sanitas, desarrolla e implanta toda la estrategia de comunicación, de RSC, relaciones institucionales, patrocinios y marca de Sanitas, y además, de Fundación Sanitas. Un volumen ingente de trabajo, con el que lidia cada día, gracias a un equipo “profesional y cualificado”. Hablamos con ella de su labor en comunicación, pero también de sostenibilidad, y de las necesarias políticas de igualdad.

"Cuando cuentas con profesionales como los que me rodean en la compañía, con mucha experiencia, es todo más fácil. Luego es cuestión de organizarse. Tenemos dos funciones como equipo: actuar como equipo para Sanitas España, y luego tenemos la función de supervisar y coordinar todo el trabajo realizado en los países en los que BUPA está presente, la unidad de mercado de Europa y América Latina que gestiona Sanitas. Coordinamos a los equipos locales, a los que les damos las pautas en torno a directrices y objetivos", asegura.

¿Cómo entiende la Comunicación Sanitas?

La entendemos de una manera holística, es decir, gestionamos una gran parte de los intangibles de la organización, y hacemos que funcionen de tal manera, que se enriquezcan entre ellos. La comunicación externa no se entiende sin comprender lo que hacemos en sostenibilidad, y ésta a su vez, se enriquece por tener cerca al equipo de comunicación. Se tiene en cuenta cómo comunicar esos planes y trasladarlos a la sociedad. Y lo mismo pasa, con la publicidad y los patrocinios, que beben mucho de las actividades que se hacen en sostenibilidad para amplificarlas y generar un posicionamiento comprometido con la sociedad.

¿Cómo lo hacen?

Somos muy disciplinados a la hora de comunicar realidades que contribuyen al bienestar de la sociedad española y al progreso, y además que comuniquemos sólo temas relevantes, los que a la gente le importan de verdad. Seleccionamos muy bien los contenidos en forma de consejos de salud, divulgación médica y científica, pautas de estilo saludable y de vida, o bien cómo se está transformando y modernizando la salud, para resolver todos los problemas que podemos tener en la vida diaria.

Transformación, digitalización e Innovación intentamos trasladarlas a la sociedad para que todos esos avances lleguen de manera muy directa a sus beneficiarios reales.

¿Cómo manejaron la situación durante el Covid-19?

Con la pandemia, nos pusimos en modo “comunicación de crisis”, y ha sido la prueba más fuerte que hemos tenido nunca. Además, sostenida en el tiempo, en una situación anómala desde casa, pero muy en alerta y en contacto sobre el terreno. En Sanitas tenemos muchos hospitales, centros médicos, clínicas dentales, residencias de mayores, una gran parte de nuestra fuerza laboral estaba en primer línea de la pandemia...

Y los que estábamos de soporte, en retaguardia, teníamos que permanecer atentos a lo que estaba pasando, con información de primera mano, y al mismo tiempo, capaces de trasladarles a los profesionales de la salud todo para que se sintieran seguros, protegidos, respaldados, y que vieran que teníamos el control de la situación. Esto en cuanto a la comunicación interna a nuestros equipos.

"Los datos de presencia de la mujer en consejos de administración nos dicen que todavía estamos lejos del resto de Europa"

¿Cambió su estrategia de comunicación?

Hicimos un esfuerzo para ser más transparentes si cabe. Siempre hemos defendido la transparencia, y creímos que en ese momento de desconcierto, la sociedad necesitaba claridad e información sobre lo que las organizaciones estábamos haciendo. Pusimos a su disposición toda la información, así como nuestro criterio para ampliar nuestras capacidades, incrementar camas de hospitales, aumentar UCIS en un 60%, dotar a nuestros equipos de las protecciones individuales necesarias, montar hospitales de campaña, etc., y lo contamos al momento. El objetivo era que nuestros clientes y los ciudadanos se sintieran más protegidos. Internamente, reforzamos la actividad de la compañía: asistenciales, seguros, atención al cliente, dirección todos nos reuníamos a diario.

También fuimos muy ágiles. Cuando se declaró, decidimos facilitar la videoconsulta gratis para todos los pacientes, con el objeto de que pudieran seguir sus tratamientos desde casa.

¿Cuáles son los objetivos en comunicación en 2022?

Tenemos grandes prioridades que se resumen en seguir construyendo la salud del futuro. Esa narrativa sobre la salud digital y salud innovadora, es una de las prioridades que vamos a contar en clave de cómo benefician al ciudadano todos esos avances.

También estamos muy enfocados en contribuir para resolver los grandes retos del mundo, que son globales. El reto sanitario, el reto del cambio climático, el reto de la amenaza de la biodiversidad, y el reto que los desequilibrios económicos están generando, como la desigualdad.

Y su estrategia en sostenibilidad….

Nuestra estrategia de sostenibilidad, se resume en que para cuidar la salud de las personas, hay que cuidar de la salud del planeta. Ambos están íntimamente ligados y tienen un impacto mutuo. Un comportamiento de hábitos saludables mitigan mucho los impactos negativos sobre el entorno y el medio ambiente, y viceversa. Un entorno limpio y sostenible tiene un impacto positivo sobre la salud de las personas.

Somos muy conscientes de que todos nuestros trabajos en la parte medioambiental, social y de buen gobierno, tienen que redundar en beneficios para la sociedad. Tenemos una agenda muy estructurada. Y uno de los primeros objetivos que ya hemos comunicado es que vamos a ser una organización cero emisiones de CO2 para 2040, y ahora mismo hemos reducido en un 71% nuestra huella de CO2 desde 2009. Además, tenemos un consumo de energía renovable en España de un 100%. Y en toda la unidad de mercado de Europa y Latinoamérica de un 78%.

Vamos dando pasos, pero tenemos que seguir trabajar en cero residuos, en economía circular, en gestionar nuestra cadena de suministro... Éstas son nuestras prioridades, y contar este esfuerzo forma parte de lo que vamos a priorizar en comunicación.

"Estamos muy enfocados en contribuir para resolver los grandes retos del mundo, que son globales"

¿Cómo lo harán?

De tres maneras. Utilizando nuestras campañas de marca y patrocinio para transmitir la prioridad de trabajar por la sostenibilidad.

Utilizando todos los canales que tenemos a nuestro alcance, para hacer una comunicación 360º (internos, patrocinios, externos). Y todos los formatos nativos digitales que utilizamos en cada proyecto para llegar a todas las audiencias posibles. El medio es el mensaje, y si estamos hablando de la innovación del futuro y de sanidad, pues también queremos trasladarlo con formatos nuevos que lleguen a nuevas audiencias.

¿Considera importante que los empleados de Sanitas sientan orgullo de pertenencia a la empresa?

Nuestros empleados son nuestros primeros embajadores, y cuanto más vivan y toquen los aspectos en los que nos enfocamos y qué priorizamos, pues mejor porque ellos pueden trasladarlos a nuestros clientes y a sus contactos en el exterior. Tienen que verlo y tocarlo en el día a día en la empresa en la que trabajan. Trabajamos codo con codo con el equipo de RRHH, quien tiene la responsabilidad de comunicación interna, y ésta es una de nuestras fortalezas.

¿Y en cuanto a la diversidad?

La diversidad es un foco importante de nuestra actividad. Como grupo en España nuestra plantilla está compuesta en un 80% por mujeres. Y en particular, en la compañía aseguradora en un 62%. Tenemos planes de igualdad en marcha que garantizan que hay un desarrollo profesional equitativo para todos los empleados, y con acciones concretas, como promover y proteger la maternidad o la conciliación, que forman parte de la cultura de la casa, y no se entendería de otra forma. El comité de dirección de Sanitas está compuesto por 12 miembros, de los cuales seis son mujeres; y el consejo de administración está compuesto por ocho miembros, de los cuales, cuatro son mujeres.

¿La comunicación en salud ha cambiado mucho?

Si. Hemos pasado de una comunicación corporativa centrada en contar nuestras bondades, a pensar en la audiencia y enfocar esa comunicación en temas relevantes para quien te está escuchando, es un cambio fundamental.

Además, se ha profesionalizado mucho, y los equipos han ido creciendo en capacidades y cualificación. Y por otro lado, cada vez tenemos una mayor fragmentación de las audiencias. Antes hablábamos con los periodistas y ellos eran nuestros intermediarios, era más sencillo. Ahora, con las redes sociales y otros entornos donde la gente obtiene información, tienes que estar atendiendo a muchísimos canales y segmentando mucho la información, con una diversidad de formatos increíbles.

¿Cómo mujer, le ha costado estar dónde está?

No tengo la sensación de haber dejado nada en el camino, salvo mucho esfuerzo. A las mujeres nos coincide la época de mayor desarrollo profesional con la época de la maternidad y de formar una familia. Y éste es mi caso. Siempre tienes la sensación de que hay muchos terrenos que demandan tu atención. A parte de echarle horas, necesitas la corresponsabilidad de tu pareja, que yo sí que la he tenido. Y también la corresponsabilidad del equipo y de tus jefes, con la que también he contado. Las políticas de conciliación las he vivido en directo. Soy una privilegiada...

¿Ha sentido alguna vez el denominado techo de cristal?

Siempre está ahí. No específicamente en esta empresa, donde tenemos un recorrido profesional muy bueno, y yo he podido alcanzar mis objetivos. Pero si que es verdad, que en el sector en el que uno se mueve hay cosas por conquistar.

Los datos de presencia de la mujer en consejos de administración nos dicen que todavía estamos lejos del resto de Europa. Como país estamos en un 26%. Se ha avanzado en los últimos 10 años, pero claro, la CNMV recomienda tener un 40% de presencia de mujeres en los Consejos. En Europa nos llevan ventaja. En los puestos de alta dirección pasa lo mismo. Como país, tenemos mucho que avanzar...

"A las mujeres nos coincide la época de mayor desarrollo profesional con la época de la maternidad"

Vimos como la ministra Nadia Calviño denunció públicamente que hay muchas mesas redondas y paneles en los que no hay ninguna mujer, ¿es necesaria todavía esa política de cuotas para que estemos presentes en todos los sectores?

Yo creo que sí. Porque las cuotas aceleran lo que espontáneamente tardaría más en suceder. Es un acelerador para alcanzar la normalidad. Es verdad que yo he estado en foros en los que eso pasaba, y lo bueno es que cada vez se ve más como una anomalía. Señalarlo y hacer que no suceda, es lo suyo.

Las cuotas presuponen para sus detractores, que no hay suficiente valía y no creo que eso sea verdad… El nivel de mujeres que van a la Universidad, el nivel de éxito académico que tienen y el nivel de profesionalización que existe, garantiza que se aplique o no la cuota, hay suficiente cantidad de talento. Un foro sin representación de mujeres no hace justicia a la realidad.

¿Qué podemos hacer como mujeres para seguir avanzando en la igualdad?

Es preciso que cada uno trabajemos en nuestra área de responsabilidad y de competencias. Promocionar el talento femenino, promocionar políticas de igualdad, y no dejar que quede sin ser reconocido. Capacitar a las profesionales para que tengan confianza, que tengan modelos en los que inspirarse, para llegar donde su talento les permita.

Labor pedagógica….

Hay que hacer una labor constructiva, hacer pedagogía aportando datos con evidencias. Es preciso realizar muchos estudios que saquen a la luz la diversidad y la realidad. Las empresas, sobre todo las grandes, tenemos mucha capacidad para ser motores de esa igualdad.

Y por supuesto, promocionar los estudios científicos y tecnológicos para las mujeres más jóvenes se decanten por ellos. No tenemos muy claro porque se produce, si es cultural o por falta de modelos… Y por ahí, tenemos que seguir dando pasos.

La medicina es un gran campo, y asociado a él se encuentra todo el área de investigación e innovación, y con esa gran cuota de feminización que hay en este sector, tenemos una posición inigualable para seguir empujando hacia la igualdad.

