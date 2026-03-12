La colección de Women'secret y Chloé Sucrée mezcla estilo y bienestar y lleva la dieta mediterránea hasta tu armario

Cajas repletas de fruta de distintos colores, olor a hierba recién cortada que se mezcla con el de los tomates maduros, voces de tenderos que sobresalen entre el barullo… El mercado es, para muchos, un paseo de paz donde reconectar con los cinco sentidos y bajar el ritmo de la rutina.

Entre hileras de cítricos, verdura y panes artesanos, surge el germen de la cocina mediterránea: productos de calidad, de cercanía y de temporada. Un universo gastronómico famoso por su frescura, sabor y sus beneficios para la salud, que promueve el equilibrio natural entre cuerpo y mente.

Hoy, estos pequeños placeres saltan del puesto al armario con la nueva colección de Women'secret junto a Chloé Sucrée, la segunda colaboración entre la marca y la experta en nutrición.

La emprendedora con una de las camisetas de la línea. Cedida

Sucrée es la fundadora de Being Biotiful, una app de comidas y menús saludables, y escritora de cuatro libros de recetas rápidas, sabrosas y nutritivas.

Además, crea contenido en su perfil de Instagram, compartiendo su estilo de vida tranquilo, colorido y en contacto con la naturaleza con sus más de 260.000 seguidores. Desde su perfil, impulsa a la audiencia a adoptar hábitos conscientes en la cocina.

Su energía se materializa ahora en una cápsula que mezcla tradición, artesanía y tendencia con prendas inspiradas en paseos por el mercado y bolsas llenas de alimentos frescos y de tonalidades vibrantes.

Una de las camisetas con grabado. Cedida

Los estampados son los protagonistas indiscutibles de la propuesta. Sobresalen diseños que reinterpretan antiguos manteles bordados con una visión contemporánea

También hay rayas suaves, flores delicadas y verduras dibujadas con encanto y con un toque de costumbrismo, todo envuelto en una paleta de color veraniega y delicada marcada por el azul, el naranja rojizo, el melocotón y el beis cálido.

Piezas de la cápsula de la experta en nutrición junto a Women'secret. Cedida

La colección apuesta por siluetas relajadas y cómodas que se integran en camisetas gráficas, pantalones fluidos, camisas versátiles y camisones suaves, siguiendo el estilo comfy chic y boho en tendencia.

Chloé Sucrée con una propuesta de look. Cedida

Además, a la ropa se suman accesorios como delantales con mensaje, tote bags, neceseres, zuecos y pañuelos estampados, uno de los must de la temporada. Un despliegue de confección concebido para elevar cualquier momento de la jornada.

Otros productos de la línea. Cedida

Con esta colección se une el savoir-faire de Women'secret a la voz experta de Chloé Sucrée para llevar la frescura del mercado y la vitalidad mediterránea directamente a tu armario, reinterpretando el bienestar como un estilo accesible para todos.

Celebra la belleza de lo simple y haz de cada día un plan de lo más apetecible.