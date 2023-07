El rojo, el color que reina esta temporada: Hoss Intropia nos da las claves para llevarlo en 2023

Es un clásico que nunca falla, y que, por más que pase el tiempo, no vamos a dejar de verlo ni en las pasarelas ni en las propuestas de las celebrities. Si hace unos meses —con la expectación por el estreno de Barbie— nuestros armarios se contagiaron de la fiebre por el rosa, ahora llega el turno de los tonos románticos. Hoss Intropia se hace eco de las tendencias y nos adelanta el regreso del rojo, que vuelve con fuerza este otoño para dar un toque de potencia y sensualidad a nuestros estilismos.

Imágenes de la colección 'Ramona' de Hoss Intropia. Grupo Tendam

Que iba a ser el protagonista de este año era algo de lo que ya nos dieron pistas los desfiles de Otoño-Invierno 2023. Lo vimos en Bottega Veneta, en emergentes como Maximilian Davis y hasta en Dolce & Gabanna, que hizo arder Milán —aunque no literalmente, de eso se encargó Blumarine— con una oda a la feminidad de la mano de la modelo Ashley Graham.

La gama rojiza está de vuelta este 2023, y la veremos en todas sus tonalidades. Para las más atrevidas, en formatos más vibrantes y expresivos que emulan la elegancia característica del rojo Valentino.

Para las bohemias, con tonos menos saturados que remiten a los últimos atardeceres de verano. Con este último precisamente nos deja Ramona, la segunda colección de Hoss Intropia, con la que la firma abraza la inspiración étnica y los colores de la temporada otoñal.

La nueva propuesta de la marca española nos trae prendas versátiles a las que podremos sacar el máximo partido a través de combinaciones. Este 2023, la tendencia matchy matchy sigue muy presente, y podemos aprovecharla tanto para nuestros looks más casuales como para las ocasiones especiales que requieran un plus de sofisticación.

Para el primer caso, algunas de las propuestas de esta línea incluyen blusas y faldas en clave folk, pantalones con bordados geométricos —ya comentamos en otras ocasiones que los patrones han vuelto con más fuerza que nunca— y vestidos para trasladarnos a un ambiente más festivo en otoño.

Este otoño también veremos una incorporación que lleva desde primavera levantando pasiones entre las prescriptoras de estilo: hablamos del kimono, presentado a modo de chaqueta para los meses en los que la temperatura todavía nos permite salir con prendas ligeras.

¿Cómo podemos sacarle el máximo partido? Con pantalones de pernera ancha y fit relajado, con prendas a juego para un total look irresistible… En definitiva, como nos dicte nuestra personalidad.

El romanticismo no solo se apropiará de la paleta de este otoño, sino también de las siluetas. Desenfadadas, bohemias, con movimiento. Ideales para quienes queremos hacer de nuestros looks toda una declaración de intenciones, pero no estamos dispuestas a renunciar a la comodidad.

Este año también abrazaremos nuestra esencia mediterránea, y lo haremos dando un peso importante a la artesanía en los tejidos. Las confecciones estrella serán los paisleys desdibujados, falsos animal prints sobre bases fluidas, bordados hechos a mano y tejidos rústicos. ¿El resultado? Prendas cuidadas al detalle que elevan estilismos y en las que Hoss Intropia impronta su sello característico.

