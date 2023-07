Románticas y de esencia 'boho': estas son las tendencias de moda que arrasarán en otoño

Al tiempo que se agotan las rebajas y los escaparates vuelven a llenarse de prendas de nueva colección, las prescriptoras de estilo también vamos tomando nota de las tendencias que protagonizarán la próxima temporada.

Pedro del Hierro se adelanta al otoño y presenta su última colección, marcada por la versatilidad y las prendas cápsula, pero también por los estampados florales y las notas de color que nos harán destacar durante la transición estival.

Estilos que abrazan la feminidad

Hay estilos que, por más tiempo que pase, nunca dejaremos de tener en nuestro radar. Pedro del Hierro vuelve a reforzar su apuesta por la atemporalidad, y nos ofrece una colección en clave romántica inspirada en las orquídeas, las frambuesas y los tonos azules.

La colección Deep Orchid, la primera presentada por la firma, apuesta por el estampado ikat, un acabado que combina las formas étnicas con el tie-dye que tanto hemos visto este verano (y que PDH renueva para dar la bienvenida al otoño).

Hasta que empiecen los meses más fríos, lo que veremos será, sobre todo, vestidos ligeros diseñados para realzar la figura, blusas bordadas que endulzan nuestros looks de diario y tops anudados por la cintura, perfectos para las últimas semanas antes de que acabe el verano (y que sientan de maravilla con maxifaldas y pantalones vaqueros).

Para las más bohemias

La segunda colección nos deja con propuestas ideales para darle al business casual ese toque desenfadado y jovial que tanto nos gusta. Eso sí, lo hace con los tonos estrella de la temporada otoñal, que serán los caquis y los naturales con matices en rosas y corales.

Colores suaves que vuelven con fuerza en una colección que encuentra su inspiración en el street-style de Brooklyn. Pero... ¿cómo lucen sus looks las chicas más glamurosas de Nueva York? Apostando por la mezcla. Pedro del Hierro nos ofrece un abanico de combinaciones que van desde jerséis con hilaturas de formas cortas hasta pantalones carrot y chaquetas desestructuradas de caída relajada.

Elegancia de esencia japonesa

Este otoño, también encontraremos mucha inspiración para nuestros estilismos más formales. Para eventos de invitada, para cócteles... La colección Gynza nos traslada hasta la estética oriental, por medio de texturas jacquard y estampados florales muy sofisticados.

Una propuesta cápsula perfecta para vestir a las mujeres que también quieren ir a la última en sus eventos de invitada. La nota de color de esta colección la ponen los verdes, los granates y los rosas, para confirmarnos que los tonos vivos siguen marcando la agenda incluso cuando termina la época estival.

Para las amantes del 'dos piezas', la firma presenta tanto propuestas sobrias con plumas de quita y pon, como trajes jacquard de estructura fluida. Los vestidos también tienen sitio en esta colección, y en todas sus variedades: asimétricos, de manga larga o incluso más ceñidos. Estilos sofisticados y versátiles que nos abren muchas posibilidades en función de la ocasión para la que tengamos que vestirnos.

Vuelve el efecto laminado

Pedro del Hierro piensa en esas noches para las que queremos lucir radiantes sin pasar frío. La colección Going Out no puede ir más acorde con las últimas tendencias, y es que incorpora piezas inspiradas por el último desfile presentado en la Mercedes Benz-Fashion Week de febrero.

Si desde primavera llevamos adaptando el chaleco a nuestros looks, no podíamos esperar otra cosa que su continuidad para lo que queda de año. Como novedad, ahora los llevaremos con tejidos laminados que añaden textura y aportan un plus de sofisticación a nuestro estilismo.

Con estas propuestas, Pedro del Hierro vuelve a confirmarse como una de nuestras firmas favoritas cuando llega otoño. Para la mujer, incorporando a las últimas tendencias su característica esencia atemporal y multifuncional. Para el hombre también lo consigue, reforzando el concepto de smart casual con prendas relajadas, fibras recicladas y propuestas de inspiración british.

