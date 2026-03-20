Teresa Sanjurjo (Fundación Princesa de Asturias), Premio L'Oréal Paris 'Tú lo vales' por su impulso al talento con valores

Recibió el galardón durante la gala de la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' celebrada en el Teatro Real. David Morales

Han pasado algunos días desde que el Teatro Real de Madrid se llenó para celebrar la XIII gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', pero los ecos de la noche siguen vivos en titulares y redes. No es casualidad: la ceremonia, celebrada el pasado 13 de marzo, dejó una panorámica de referentes que hoy marcan el rumbo de sectores como la empresa, la cultura o la ciencia.

El encuentro culminó una edición en la que se alcanzó un récord histórico de participación y que añadió a más de un centenar de profesionales al listado que Mercedes Wullich creó en 2011 con el objetivo de acelerar el camino hacia la igualdad de oportunidades, la visibilización del talento y el progreso social impulsado por ellas en España.

En la cita también se entregó el Premio L'Oréal Paris 'Tú lo vales' a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009 y miembro de su Patronato desde 2018. Una figura que lleva años poniendo en valor a otras personas a través de uno de los galardones más relevantes del país: los Princesa de Asturias.

El Premio L'Oréal Paris 'Tú lo vales' subrayó un mensaje compartido por la marca líder mundial de belleza y por ‘Las Top 100’: los referentes con valores importan y tienen impacto real en la sociedad. Sanjurjo, en este sentido, encarna el perfil de una líder que dirige con discreción y vocación de servicio para impulsar a talentos inspiradores para las sociedades.

Una trayectoria de compromiso

Teresa Sanjurjo (Madrid, 1972) se formó en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), donde obtuvo en 1995 la Licenciatura en Derecho y la titulación de Letrado Asesor de Empresas. Más tarde se especializó en el ámbito del tercer sector con un máster en Administración y Dirección de Fundaciones en la Universidad Autónoma de Madrid.

Es miembro del consejo asesor de Políticas Universitarias de la Universidad de Oviedo, ha formado parte del comité asesor de diversidad de CaixaBank y en 2023 fue nombrada consejera independiente de Acciona.

En el plano internacional, pertenece al Club de La Haya —del que fue presidenta— y al International Women's Forum, así como también es miembro de honor de la Academia Colombiana de la Lengua, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos y académica correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, entrega el Premio L'Oréal Paris 'Tú lo vales' a Teresa Sanjurjo durante la gala de la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. David Morales

En 2014 recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, concedida por el Ministerio del Interior.

Vocaciones que inspiran

Su trabajo consiste, en buena medida, en identificar y cuidar el talento que transforma la sociedad y convertirlo en ejemplo para nuevas generaciones. Por eso, no es de extrañar que el Premio L’Oréal Paris ‘Tú lo vales’ —que reconoce a personas que destacan por su compromiso y su capacidad para inspirar a los demás— haya recaído justo en ella.

A través de este galardón, la marca promueve valores como la confianza en una misma, la diversidad y el impacto positivo. En esta edición, la elección de Sanjurjo refleja la sintonía entre dos universos que, desde sectores diferentes, trabajan por lo mismo: poner a las personas y a sus historias en el centro.

Al recoger el premio, recordó la visita a Oviedo de Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y una de sus frases más citadas: "La esperanza es una emoción muy rebelde". Eso, señaló sobre el escenario, es lo que siembran iniciativas que apuestan por la visibilización de las mujeres referentes, como esta misma o como 'Las Top 100'.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias durante su intervención. David Morales

Sanjurjo quiso completar su discurso con palabras de agradecimiento a Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100’ —también galardonada con el premio de L'Oréal Paris en 2025—, por iniciar el camino; y a Cruz Sánchez de Lara “por recoger su testigo con tanta fuerza e ilusión”.

Una firma que empodera

L’Oréal Paris siempre ha defendido que todas las mujeres, estén donde estén en el mundo, deben tener acceso a productos asequibles y de calidad que les permitan creer en su valor. Respaldada por la vanguardia de la ciencia, la marca las empodera a través de los últimos avances en fórmulas y servicios.

Durante más de un siglo ha desarrollado innovaciones cosméticas revolucionarias accesibles para todo el mundo, sin comprometer la eficacia ni la seguridad, con la convicción de que crear confianza es clave para el empoderamiento femenino. Ese compromiso se traduce también en una visión inclusiva de la cosmética.

Por eso, el Dream Team de L’Oréal Paris está formado por un grupo diverso de embajadoras que representan la belleza en todas sus formas y usan su voz para inspirar. Entre ellas figuran Aja Naomi King, Camila Cabello, Eva Longoria, Helen Mirren, Jane Fonda o Viola Davis. Todas comparten una misma misión: amplificar un mensaje de autoestima y valor propio.

Paralelamente, el programa L’Oréal–UNESCO For Women in Science se ha consolidado como un referente global en la promoción de la igualdad en la ciencia. Sólo el 30% del personal investigador en el mundo son mujeres y su presencia en puestos de liderazgo es menor, una brecha que estos premios buscan reducir.

Cada año se distingue a cinco jóvenes investigadoras en España y a cinco eminentes científicas a nivel internacional, contribuyendo a que su trabajo tenga la visibilidad y el respaldo que merece. Este año, la 20ª edición de la iniciativa tendrá lugar el próximo 29 de abril en el Teatro Real de Madrid.

Ceremonia de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' celebrada el pasado 13 de marzo en Madrid. Nieves Díaz

En ese mismo escenario sumaba un nuevo hito a su trayectoria Teresa Sanjurjo al recoger el L'Oréal Paris 'Tú lo vales', rodeada de las flamantes 'Top 100' de 2026 que, con su tesón y trabajo constante, están lanzando un mensaje claro sobre qué tipo de liderazgo 'lo vale' especialmente este año.