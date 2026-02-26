Del análisis sobre la IA de Silvia Leal al homenaje familiar de Almudena de la Mata: la agenda de 'Las Top 100'

La semana llega repleta de figuras que marcan pauta en diversos ámbitos. Más allá de sus logros individuales, destacan por abrir caminos y consolidar su presencia en escenarios clave.

Desde la tecnología y la cultura hasta la sostenibilidad y el liderazgo empresarial, estas profesionales impulsan cambios con visión estratégica y compromiso real. Su influencia trasciende lo personal para transformar sectores enteros.

Juntas, definen un panorama donde la ambición se alinea con la responsabilidad, sentando precedentes que inspiran igualdad.

[Córdoba reúne al liderazgo femenino que está tomando las riendas en el cambio de la economía andaluza]

Mujeres protagonistas

Vicki Bernadet



La creadora de la Fundación Vicki Bernadet. Cedida

La presidenta de la Fundación que lleva su nombre lidera desde 1997 la lucha contra los abusos sexuales infantiles en entornos familiares y de confianza, tras superar ella misma esa experiencia entre los 9 y 17 años.

Su entidad, reconocida como referente en prevención, atención terapéutica y sensibilización, ha participado en la conferencia 'Más allá del marcador: Compliance y valores en el deporte', celebrada el pasado martes 24 de febrero en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

En ella se examinaron rasgos distintivos de entidades deportivas ante el cumplimiento normativo, tipología de clubes-federaciones, programas proactivos y riesgos específicos, con énfasis en salvaguarda infantil.

Almudena de la Mata



La experta en tecnología, gobernanza y finanzas. Cedida

La CEO de BlockchAIn Intelligence y bisnieta del médico militar español Fidel Pagés Miravé ha agradecido públicamente y en nombre de su familia la inauguración de la exposición que rinde homenaje a su antepasado en el Hospital Universitario Central de Asturias.

Pagés inventó en 1921 la anestesia epidural y practicó una gran variedad de técnicas traumatológicas y quirúrgicas. Almudena de la Mata ha afirmado que "fue un profesional entregado a la labor asistencial y científica con un gran espíritu emprendedor e innovador".

Pilar Jericó

En la imagen, Jericó. Cedida

La presidenta de BeUp, escritora y conferenciante, ha compartido en sus redes sociales un artículo sobre la antifragilidad organizacional frente a un mundo volátil.

Ha asegurado que "no basta con ser resiliente. La clave es desarrollar antifragilidad: personas y organizaciones que aprenden del golpe y salen mejor, porque usan el estrés y el cambio como combustible para adaptarse y fortalecerse".

Silvia Leal



En la imagen, Silvia Leal. Cedida

La experta en innovación y tecnología ha alertado sobre la petición del Gobierno español a la Fiscalía para investigar a Meta, TikTok y X por facilitar pornografía infantil mediante IA generativa.

Silvia Leal ha reconocido sistemas existentes en plataformas, pero ha insistido en su insuficiencia: "Hay herramientas que controlan qué tipos de imágenes y vídeos se crean, pero luego los filtros no siempre se detectan bien y hay trampas".

También ha subrayado consecuencias penales para directivos y ha pedido combinar medidas técnicas y legislativas para equilibrar beneficios y peligros de la inteligencia artificial en salvaguarda de menores.

Sonsoles Ónega

En la imagen, Ónega. Grupo Planeta

La escritora y periodista, tras ganar el Premio Planeta 2023 con Las hijas de la criada (500.000 ejemplares vendidos), lanza su nueva novela Llevará tu nombre (Planeta).

La historia entrelaza amor con un homenaje a las autoras anónimas que dedicaron su vida a escribir. Ónega reivindica la fuerza de figuras silenciadas que alzaron la voz frente a la adversidad y afirma: "Siempre he pensado que las mujeres tenemos la obligación de rebelarnos ante lo que nos parece injusto y promover cambios. Nadie lo hará por nosotras".

La obra se publica en España, EE. UU. y 18 países de América Latina, con presentaciones en Madrid los días 25, 26 y 27 de febrero.

Gabriela Orille

Gabriela Orille, en una foto de archivo. Invertia

La CEO de Flinket y consejera independiente formará parte de la V edición de los Premios DUX, que se celebrará el 28 de mayo. La ejecutiva, pionera en banca digital con más de 25 años en finanzas, aportará una visión estratégica al comité evaluador.

Su inclusión elevará el certamen al fusionar experiencia en transformación corporativa, y mentoría directiva con enfoque en innovación sostenible y liderazgo femenino.

Eva Saldaña Buenache



En la imagen, Saldaña Buenache. Cedida

La directora ejecutiva de Greenpeace España & Portugal es una de las integrantes del comité de expertas que seleccionará los dos proyectos ganadores de Micelio VI, una iniciativa de la organización Concomitentes para impulsar el arte y la arquitectura social.

Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, Eva Saldaña acumula dos décadas defendiendo ecosistemas desde Patagonia hasta Amazonía, pasando por Vietnam donde cofundó redes agroecológicas asiáticas.

Su designación refuerza la visión transformadora del programa, al aportar experiencia en movilización ciudadana, dirección ecosocial y diseño de sistemas sostenibles a la evaluación de propuestas arquitectónicas con impacto comunitario.

Blanca Torrent

En la imagen, Torrent. Cedida

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) ha impulsado, junto al Ayuntamiento de Córdoba y a la asociación Vinavin, el II Congreso Internacional del Vinagre.

El evento, que se celebrará en el mes de junio, busca consolidar a Córdoba como referente en alta gastronomía y posicionarla como núcleo global de un ingrediente en plena transformación.

"Nuestra ciudad no es sólo historia y patrimonio, sino también la despensa de productos que son verdaderas joyas", ha asegurado Blanca Torrent.