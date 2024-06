La Top 100 Margarita Esteban no puede negarse a un bacalao a la vizcaína en el Víctor Montes

Nacida en Bilbao y licenciada en Medicina y Cirugía general por la Universidad del País Vasco en 1994, nuestra Top 100 Margarita Esteban Herrero se establece como una de las mujeres líderes de España en el campo de la salud.

Sus inicios profesionales se enfocaron en la colaboración con otros profesionales del sector, pero, desde 2007, cuenta con consulta propia en su Clínica ME de Bilbao. Además, colabora con distintas Clínicas en Vitoria, Pamplona y Madrid.

Aunque ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la medicina estética, en los últimos cinco años ha optado por enfocar una parte significativa de sus esfuerzos en asistir a personas que atraviesan un proceso oncológico.

Desde su posición como presidenta de la Asociación GEMEON, además de atender a la mayor cantidad de pacientes posibles, su meta es difundir la disciplina oncológica entre otros médicos implicados en estos procesos mediante la organización de jornadas y formaciones en todo el país.

Por otro lado, nuestra Top 100 también es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del País Vasco Siglo XXI con sede en Bilbao, y miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

Su éxito profesional se debe también a que siempre ha abogado por la igualdad de género en el entorno laboral, promoviendo el protagonismo de las mujeres tanto en las empresas como en todos los ámbitos sociales.

Así que, desde Magas, hemos querido que nuestra Top 100 recuerde su ciudad, Bilbao, como si la estuviera recorriendo por primera vez para que nos comparta sus planes favoritos allí.

Los cinco lugares imprescindibles de tu ciudad.

El Paseo de la Ría con sus puentes, El Casco Viejo con sus callejuelas, el Mercado de la Ribera, el funicular de Artxanda para ver las vistas panorámicas, y el centro (Gran Vía, Plaza Moyua, Indautxu) por la vida social que tiene.

Las mejores fechas para visitarla.

La primavera y el otoño son muy buenas fechas ya que el tiempo es templado.

Personajes que tienes que conocer.

D. Diego López de Haro (fundador), María Díaz de Haro (hermana), Miguel de Unamuno, doña Casilda Iturrizar e Iñaki Azkuna.

Los museos que no te puedes perder.

Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes, Museo Marítimo, Azkuna Zentroa y Museo Vasco.

¿Dónde comer el plato típico?

El bacalao a la vizcaína en el Víctor Montes o el Zortziko.

A nadie le amarga un dulce en...

Pastelería Arrese, famosa por sus trufas y bollos de mantequilla.

No has visitado Bilbao si no has comprado en...

Mercado de la Ribera, esencia de los productos locales. Lleno de vida y actividad.

El paseo nocturno lo hago en...

El paseo por la ría de Bilbao con el Guggenhein encendido.

La visita al teatro de...

Arriaga, es el más famoso. El Teatro Campos es una joyita.

En un radar de 50 km no te pierdas...

La costa vizcaína desde Algorta hasta San Juan de Gaztelugatxe, pasando por Mundaka y sus olas gigantes.