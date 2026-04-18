Las arquitectas coinciden: "Reformar un piso de 75 m2 en España ahora cuesta entre 60.000 y 75.000 euros"

El coste de realizar una reforma integral en España continúa aumentando, impulsado principalmente por la subida en el precio de los materiales y de la mano de obra. Para quienes planean renovar una vivienda más de 70 metros cuadrados, es fundamental tener una idea clara del gasto real y de cómo puede variar según el tipo de reforma que se quiera llevar a cabo.

De acuerdo con arquitectos y empresas especializadas, los precios pueden oscilar considerablemente. Aspectos como el estado previo del inmueble, la calidad de los materiales utilizados o el nivel de los acabados elegidos son determinantes a la hora de fijar el presupuesto final.

Para aterrizar estas cifras, la arquitecta Ainara Fernández ha puesto números concretos sobre la mesa en uno de sus vídeos. Según su análisis, una reforma integral de un piso de 75 metros cuadrados ronda los 60.000 euros, una referencia bastante realista en el contexto actual, aunque sujeta siempre a variaciones dependiendo de la ubicación o los acabados elegidos.

La experta desglosa con detalle en qué se va el dinero: "¿Cuánto cuesta una reforma en España hoy en día? Albañilería (demoliciones, tabiques, rozas, suelos...) suele llevarse entre el 30-40 % del presupuesto, unos 25.000 euros". Este primer bloque suele ser el más importante, ya que incluye toda la base estructural de la obra.

A continuación, los materiales ocupan una parte clave del presupuesto. "Materiales (azulejos, sanitarios, suelos, carpintería...) aquí depende de la calidad que quieras colocar en la vivienda y es entre el 25 y 35 % del presupuesto, unos 10.000 euros para una reforma estándar", explica Fernández, dejando claro que aquí es donde más margen tiene el propietario para ajustar o elevar el coste final.

#Obra #España #Precio ♬ sonido original - Ainara Fernández | Arquitecta @ainara_arquitecta ¿Cuánto cuesta una reforma hoy en España? La clave no es el número… es entender en qué se va el dinero. Albañilería, materiales, cocina y baños, iluminación. Cada parte pesa —y mucho— en el presupuesto. Y algunas decisiones hacen que el precio se dispare sin darte cuenta. Una reforma no es solo hacer obra. Es saber decidir. Porque cuando entiendes el esquema, la reforma deja de irse de las manos y empieza a tener sentido 😉 #Reforma

Otro de los puntos críticos son las estancias más técnicas. "Cocinas y baños es la parte más cara por metro cuadrado. La cocina más económica es unos 8.000 euros, un baño aproximadamente 4.000. Yo calculo 12.000 euros en total". A esto se suman las instalaciones: "Fontanería y calefacción 7.000 euros e iluminación que es la gran olvidada, pues depende de lo que pongamos (focos, tiras led, puntos de luz, diseño...) es en torno a unos 6.000 euros. Total de la reforma unos 60.000 euros".

Más allá de este caso concreto, otras profesionales del sector manejan cifras similares. La arquitecta Emma Gullen sitúa el coste de una reforma integral en viviendas de mayor tamaño (entre 80 y 100 metros cuadrados) en una horquilla de entre 70.000 y 95.000 euros. En este sentido, recuerda que "una reforma integral implica intervenir de manera global en la vivienda: actualizar no solo los acabados, sino también las instalaciones, distribución e incluso eficiencia energética".

Esta diferencia conceptual es clave para entender los presupuestos. "No se trata de 'lavar la cara' a un espacio, sino de redefinir cómo se vive en él", señala Gullen. De hecho, la principal diferencia frente a una reforma parcial está en el alcance: "La diferencia fundamental es el alcance y la coordinación técnica. Una reforma parcial suele abordar una o dos estancias sin afectar al resto".

Además, advierte de uno de los errores más comunes al iniciar una obra: "Uno de los mayores errores al afrontar una reforma es calcular todo en bloque, sin desglose por espacios. Descomponer el presupuesto por zonas te permite tener una visión clara de dónde invertir más y dónde optimizar".

Costes según el tamaño de vivienda

Si se comparan distintos tipos de vivienda, las cifras varían en función de la superficie:

Piso pequeño (60–70 m²): entre 55.000 y 75.000 euros

Piso medio (80–100 m²): entre 70.000 y 95.000 euros

Vivienda unifamiliar (120–150 m²): entre 90.000 y 130.000 euros

Estos rangos sirven como guía orientativa, pero siempre deben ajustarse al proyecto concreto.

Cómo comparar presupuestos sin equivocarte

A la hora de elegir entre varias ofertas, fijarse únicamente en el precio final puede salir caro. Un presupuesto profesional debe incluir mediciones detalladas, materiales especificados, desglose por partidas (demoliciones, instalaciones, acabados), tiempos de ejecución y condiciones de pago.

Si estos elementos no están claramente definidos, el riesgo de sobrecostes o problemas durante la obra aumenta considerablemente.

También es importante comprobar que todos los presupuestos incluyan el mismo alcance de trabajo, utilicen materiales equivalentes y aclaren aspectos como la dirección técnica o la gestión de licencias. En muchos casos, un presupuesto más elevado puede resultar más rentable a largo plazo si evita errores, retrasos o reformas posteriores.