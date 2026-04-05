Los expertos en ahorro coinciden: "No dejes la calefacción encendida todo el día, es mejor encenderla y apagarla"

Encender la calefacción en casa se ha convertido en un esfuerzo económico inasumible para muchos hogares en España. Prueba de ello es que más de 8,5 millones de personas no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus viviendas en 2024, según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética. A esta cifra se suma otro dato alarmante: una de cada diez familias se vio obligada a retrasar el pago de sus facturas energéticas.

El contexto no ayuda. España encabeza actualmente la subida de precios en Europa, con un incremento del 14,7% desde agosto de 2025. Factores como la vuelta del IVA al 21% o las constantes subidas están elevando cada vez más la factura. Y todo apunta a que esta tendencia no cambiará a corto plazo.

Ante esta situación, muchas familias han optado por no encender la calefacción durante los meses más fríos. Un recurso básico que, para muchos, ha pasado a considerarse un auténtico lujo.

En este contexto, el ingeniero industrial Jorge Morales abordaba hace unos meses esta cuestión en el programa La Tarde, donde explicó si resulta más eficiente mantener la calefacción encendida todo el día a baja temperatura o utilizarla solo cuando hay alguien en casa.

La realidad es que, desde el punto de vista de la física, compensa apagarla incluso en ausencias muy breves, como una salida de apenas cinco minutos.

No consume más cuando se enciende

Siguiendo esta lógica, también recomienda dejarla apagada si se pasa fuera todo el fin de semana, pese al temor habitual de encontrar la casa fría al volver. Precisamente para eso existen los termostatos, que permiten regular la temperatura de forma eficiente sin necesidad de mantener el sistema funcionando constantemente.

En la misma línea se pronuncia el analista económico José María Camarero, citado por Lecturas, quien coincide en que no es recomendable tener la calefacción encendida de forma continua. "Lo más adecuado no es mantener la calefacción encendida durante todo el día, sino apagarla cuando no haya nadie en casa", señala, desmontando además una creencia muy extendida: "No es verdad que va a consumir más luz y gas cuando se arranca".

De hecho, insiste en que si la vivienda va a quedar vacía durante un tiempo, lo más eficiente es apagar el sistema, especialmente cuando la ausencia supera las dos horas. El motivo es sencillo: cuanto más tiempo permanece encendida la calefacción —ya sea mediante radiadores, bombas de calor o sistemas eléctricos—, mayor es el consumo, sin que exista un punto en el que ese gasto se estabilice o desaparezca.

Por ello, distintos estudios sobre eficiencia energética apuntan a que apagar la calefacción incluso en periodos cortos puede generar un ahorro anual de entre el 8% y el 15%, una cifra que puede alcanzar el 20% si además se reduce ligeramente la temperatura habitual de uso.