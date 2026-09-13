María, madre de 5 hijas en España: "Nos gastamos más de 8.000 euros al año solo en comida, consumimos 2 litros de leche al día"

Tener hijos se ha convertido también en una cuestión económica para muchas familias españolas. Alimentación, colegio, ropa, transporte o actividades van sumando gastos hasta convertir la crianza en una de las partidas más importantes del presupuesto doméstico.

María lo sabe bien. Es madre de cinco hijas y, junto a su marido, tiene que hacer números constantemente para afrontar los gastos de una familia numerosa. "Dos sueldos llegan justitos para cuidarlas", reconoce en El Programa de Ana Rosa.

Su testimonio pone cifras a una preocupación cada vez más habitual entre quienes quieren formar una familia. Según los cálculos de la plataforma de ahorro Raisin, criar a un hijo en España puede alcanzar los 335.000 euros desde el nacimiento hasta los 31 años.

Una cantidad que puede ayudar a entender, junto a otros factores sociales y personales, por qué tener descendencia supone hoy una decisión cada vez más meditada. En 2023 se registraron en España 320.656 nacimientos, según el INE, una de las cifras más bajas de la serie histórica.

Vuelta al cole

En una familia como la de María, hay determinados meses especialmente complicados. Septiembre es uno de ellos porque concentra buena parte de los desembolsos relacionados con el inicio del curso escolar.

"Es de los gastos que más prevemos con tiempo", explica. Uniformes, libros y material escolar se multiplican por cinco, de manera que cualquier compra que en otra casa puede parecer asumible adquiere otra dimensión.

"Entre uniformes, material y libros, es muchísimo dinero", reconoce. La organización y la previsión se convierten así en dos herramientas fundamentales para conseguir que las cuentas cuadren.

También han establecido límites en otros gastos. Cuando alguna de sus hijas quiere algo muy concreto que se sale de las necesidades habituales, explica María, normalmente tiene que esperar a una fecha especial y pedirlo para su cumpleaños.

No significa eliminar por completo los caprichos, sino distribuirlos a lo largo del año y evitar que determinados gastos inesperados desestabilicen el presupuesto familiar.

El mayor gasto

Pero si existe una partida constante y difícil de reducir es la alimentación. "Es de los gastos más grandes que tenemos en casa. La cocina requiere horas al día", señala María.

Solo durante el desayuno, cuenta, la familia puede consumir dos litros de leche. A partir de ahí llegan comidas, meriendas y cenas para siete personas, por lo que aprovechar promociones y comprar determinados productos en mayor cantidad resulta casi imprescindible.

"Si hay una carne o pescado compro mucho, aprovecho y congelo", explica. María asegura que presta especial atención a las ofertas para intentar contener un gasto que se repite cada semana.

En su experiencia, algunos alimentos básicos son precisamente los que más han encarecido la compra. "La carne, el pescado y la verdura son lo que está más caro", afirma.

Según sus propias cuentas, la alimentación supone alrededor de 8.400 euros al año, unos 700 euros mensuales. Una cantidad elevada, aunque comprensible teniendo en cuenta que en casa comen diariamente siete personas.

20.000 euros cada año

Cuando María suma las principales partidas destinadas directamente a sus hijas, el resultado supera los 20.000 euros anuales.

A los aproximadamente 8.400 euros de alimentación se añaden unos 10.000 euros relacionados con el colegio, además de otros desembolsos como la paga de las niñas o la ropa.

Solo en septiembre, asegura, pueden destinar alrededor de 500 euros a renovar prendas. Y aun así, la cifra de 20.000 euros no recoge todos los costes reales de mantener una familia de estas características.

Quedan fuera cuestiones como el transporte. Una familia de siete miembros necesita, por ejemplo, un vehículo con capacidad suficiente para todos.

"En nuestro caso cogemos uno de siete plazas", explica María. Y tener un automóvil de mayores dimensiones también implica otros gastos derivados, desde los neumáticos hasta las sillas infantiles.

Son partidas que, una vez sumadas, muestran que el presupuesto familiar va mucho más allá de comida, ropa y colegio. "Esto suma y sigue", sentencia.