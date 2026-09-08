Las cocineras españolas coinciden: "Los berberechos de lata no mejoran con zumo de limón, añade mandarina y aceite de oliva"

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Abrir una lata de berberechos puede parecer el recurso más sencillo para improvisar un aperitivo, pero con apenas un par de ingredientes es posible convertirla en un bocado mucho más sofisticado.

Así lo aseguran múltiples cocineras, sobretodo las que más saben de la cocina tradicional, las abuelas, las amas de casa y todas las madres que siempre nos han cuidado tanto: aprovechar las conservas sin complicarse con la preparación.

Del mismo modo piensa José Andrés. El chef, en su programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido en RTVE, mostró una forma diferente de acompañar los berberechos al natural.

La clave está en sustituir el tradicional chorrito de limón por una combinación mucho más delicada: mandarina, ralladura de limón y aceite de oliva virgen extra.

El resultado es un aperitivo que se prepara en cuestión de minutos y que juega con el contraste entre el sabor marino y ligeramente salino de los berberechos y el punto dulce y aromático de los cítricos.

Potenciar los berberechos

En España es habitual abrir una lata de berberechos y añadir directamente unas gotas de limón. Sin embargo, la propuesta de esta receta es cambiar la forma de utilizar este cítrico.

En lugar de exprimirlo sobre el marisco, el cocinero emplea únicamente su ralladura. "En vez del ácido, le va a dar el aroma", explica durante la preparación.

De esta manera, la piel del limón aporta intensidad aromática sin que el zumo domine el sabor del berberecho. Es un pequeño cambio que permite mantener el protagonismo de la conserva.

La mandarina completa el aperitivo. Sus gajos, previamente pelados para retirar la membrana exterior, aportan dulzor y jugosidad, mientras que el aceite de oliva virgen extra termina de unir todos los sabores.

El secreto está también en elegir una conserva de calidad. Al tratarse de una elaboración con muy pocos ingredientes, el sabor del berberecho resulta fundamental, por lo que conviene escoger ejemplares grandes y bien seleccionados.

Un aperitivo sencillo y nutricional

Además de rápido, este bocado reúne varios alimentos interesantes desde el punto de vista nutricional. Los berberechos destacan especialmente por su contenido en proteínas, vitamina B12, hierro y otros minerales.

La mandarina, por su parte, aporta vitamina C y un toque fresco que equilibra la intensidad de la conserva. El aceite de oliva virgen extra añade grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes.

Por eso, la propuesta de José Andrés demuestra que una conserva puede convertirse en algo más que un recurso de última hora. Con una buena presentación y pocos ingredientes, puede formar parte incluso de un aperitivo para invitados.

La preparación tampoco requiere cocinar. Solo hay que montar los ingredientes y servirlos inmediatamente para conservar el contraste de temperaturas, texturas y sabores.