Ya es oficial: jubilarse antes de la edad legal recorta la pensión más del 20% aunque hayas cotizado 40 años

Desde su fundación en 2016, la Asociación de Jubilados Anticipados con más de 40 años cotizados (ASJUBI40) denuncia el impacto de los coeficientes reductores en las pensiones de quienes se han visto obligados a jubilarse antes de la edad legal.

Según la propia asociación, cerca de un millón de personas se encuentran en esta situación. Uno de los casos es el de Domingo Laorden, un jubilado de 77 años que lleva años reclamando cambios en el sistema.

ASJUBI40 defiende la eliminación de estos coeficientes para quienes cuentan con largas carreras de cotización, especialmente aquellos trabajadores que fueron despedidos durante la crisis y no tuvieron otra opción que anticipar su jubilación.

"Coticé 48 años y me recortan un 18% la pensión por jubilarme dos años antes", explica Domingo, que considera injusta esta penalización pese a haber superado ampliamente los años cotizados exigidos.

La penalización por jubilarse anticipadamente

Domingo denuncia lo que, a su juicio, es una "discriminación tremenda" entre distintos colectivos del sistema. Según explica, existen grupos como clases pasivas, policías o bomberos que pueden acceder al 100% de la base reguladora con menos años cotizados y antes de la edad ordinaria.

Sin embargo, en el Régimen General la situación es diferente. Tal y como señala, incluso con 40, 45 o más años cotizados, adelantar la jubilación implica aplicar coeficientes reductores.

En su caso concreto, por jubilarse antes de la edad ordinaria, se le aplica una penalización del 18%. En otros supuestos, dependiendo de los años cotizados y del tiempo de anticipo, los recortes pueden alcanzar porcentajes superiores.

Esta es una de las principales críticas de ASJUBI40, que considera que el sistema no tiene en cuenta suficientemente las largas carreras laborales.

Así afectan los coeficientes reductores

Domingo comenzó a trabajar con apenas 14 años, en septiembre de 1965, y se jubiló en 2013 tras 48 años cotizados, incluyendo el servicio militar.

A pesar de esta extensa trayectoria, su pensión se ve reducida por los coeficientes aplicados al haber anticipado su jubilación.

"A mí me penalizan un 18% por haberme jubilado antes. Hay casos en los que ese recorte puede llegar al 24%, dependiendo de las circunstancias", explica.

Aunque su situación no es la más extrema, advierte de que estos recortes pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de muchos jubilados, especialmente en aquellos con menores ingresos.

En situaciones más delicadas, algunos pensionistas han tenido que ajustar su nivel de vida o cambiar de vivienda ante la reducción de ingresos, según relata.

Qué son los coeficientes reductores

Los coeficientes reductores son porcentajes que se aplican a la pensión cuando una persona accede a la jubilación antes de la edad ordinaria.

Se trata de una penalización permanente, es decir, afecta a todas las pagas futuras, incluida la revalorización anual de la pensión.

Desde la última reforma del sistema, estos coeficientes se calculan en función de los meses de anticipo y de los años cotizados, lo que permite ajustar de forma más precisa el recorte.

En términos generales, cuanto mayor es el anticipo de la jubilación, mayor es la penalización. Por el contrario, cuantos más años se hayan cotizado, menor será el impacto, aunque con el sistema vigente nunca desaparece por completo.

Cuánto se puede perder al jubilarse antes

El efecto de estos coeficientes puede variar considerablemente en función de cada caso.

Una mala decisión a la hora de elegir el momento de la jubilación puede suponer una reducción de entre un 5% y más de un 25% en la pensión, y este recorte se mantiene durante toda la vida del pensionista.

Por este motivo, suele generar incertidumbre entre quienes están cerca de la jubilación, ya que pequeñas diferencias en la fecha pueden tener un impacto económico significativo a largo plazo.

En la jubilación anticipada voluntaria se aplican los coeficientes más elevados, mientras que en la involuntaria —como en casos de despido o ERE— los recortes son menores, aunque siguen existiendo.

Una decisión clave para el futuro

Ante este escenario, los expertos recomiendan analizar con detalle cada caso antes de tomar la decisión de jubilarse de forma anticipada.

Factores como los años cotizados, el tiempo de anticipo y la situación personal pueden marcar diferencias importantes en la cuantía final de la pensión.

Por ello, es aconsejable utilizar simuladores oficiales o solicitar asesoramiento para conocer el impacto real antes de fijar la fecha de jubilación.

El sistema actual busca equilibrar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la protección de los trabajadores, pero sigue generando debate entre quienes consideran que penaliza en exceso a quienes han cotizado durante décadas.