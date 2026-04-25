Entró en vigor: la nueva ayuda de hasta 5.500 € para las empresas que contraten a jóvenes menores de 30

España registra una de las tasas de paro juvenil más elevadas de la Unión Europea, con alrededor del 25 % de menores de 25 años en paro. Una cifra que, pese a ser de las más bajas de la última década en el país, sigue situándolo entre los peores datos del entorno comunitario.

A estas cifras, se suma una ligera brecha de género que persiste también en el desempleo juvenil, con una tasa del 27,1 % entre las mujeres y frente al 26 % en los hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Un escenario en el que las ayudas públicas cobran especial relevancia.

Entre ellas, destacan iniciativas como la impulsada recientemente por la Comunidad de Madrid, que prevé incentivos de hasta 5.500 euros por contrato para fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años y facilitar así su acceso al mercado laboral.

Este programa de ayudas, recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y anunciado en la web de la Comunidad de Madrid, se mantiene activo en 2026 con el objetivo de reducir las barreras de entrada al empleo juvenil, especialmente en un contexto donde la experiencia previa sigue siendo uno de los principales obstáculos.

La subvención base puede alcanzar los 5.500 euros por cada contrato realizado y es aplicable tanto a contratos indefinidos a jornada completa como modalidades formativas, ya sea para la práctica profesional o en alternancia. A esa cantidad se suman distintos complementos que pueden elevar el incentivo en función de las características del trabajador o de la empresa contratante.

Hasta 500 euros más si es mujer

Así la ayuda puede incrementarse en 500 euros adicionales si la persona contratada es mujer o si tiene responsabilidades familiares. Puede llegar a sumar hasta 1.000 euros más en situaciones de especial vulnerabilidad, como en familias numerosas o monoparentales. Además, los trabajadores autónomos que realicen su primera contratación pueden acceder a un extra de hasta 2.000 euros, reforzando así el apoyo al pequeño tejido empresarial.

Estas ayudas están dirigidas a autónomos, empresas y entidades sin ánimo de lucro, siempre que incorporen a jóvenes inscritos como demandantes de empleo y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Entre los requisitos principales figuran que el trabajador sea menor de 30 años, que el contrato cumpla con la normativa vigente y que la jornada sea completa o al menos del 75 %, además de que la empresa esté al corriente de sus obligaciones con la Administración.

El proceso de solicitud se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica autonómica, donde es necesario presentar la documentación correspondiente mientras exista disponibilidad presupuestaria, lo que permite a las empresas acogerse a estas ayudas en cualquier momento del año.

Otras ayudas activas en España

Más allá de esta iniciativa autonómica en la Comunidad de Madrid, en España existe un paquete de incentivos en las diferentes Comunidades Autónomas centrado en reducir los costes laborales de las empresas que apuestan por el empleo juvenil.

Algunas comunidades han reforzado estos incentivos con subvenciones directas de mayor cuantía. Es el caso de Andalucía, con programas como Emplea-T, que contemplan ayudas que pueden oscilar entre los 7.500 y los 20.000 euros por contrato indefinido a menores de 30 años.

En Galicia, por su parte, existen subvenciones que alcanzan los 16.625 euros en determinados grupos de cotización, especialmente vinculadas a contratos formativos con una duración mínima de 12 meses.

Programas que suelen compartir una serie de requisitos comunes como estar inscrito como demandante de empleo y, en la mayoría de los casos, formar parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, las empresas deben comprometerse a mantener el empleo durante un periodo determinado que habitualmente ronda entre los dos y tres años, lo que refuerza el objetivo de fomentar contrataciones más estables.