Los expertos laborales coinciden: "Si un festivo cae en tu día de descanso, tienes derecho a disfrutarlo otro día"

El Tribunal Supremo ha venido aclarando una de las dudas más repetidas entre los trabajadores en España: qué ocurre cuando un festivo coincide con el día de descanso. Un supuesto que sí puede implicar disfrutar ese festivo otro día, pero solo en determinados casos.

En muchas empresas, especialmente en aquellas con turnos rotativos, existe la idea de que si un festivo cae en día libre, ese día no se pierde. Sin embargo, esa creencia no siempre tiene respaldo legal.

La inspectora de Trabajo Ana Ercoreca lo explicaba recientemente en RTVE, "si un festivo cae en un día de descanso para ti, tienes derecho a disfrutar de otro día". Sin embargo, este derecho no es tan automático cuando entran en juego los turnos rotativos. En estos casos, la situación cambia y no siempre se aplica de forma automática.

En la misma línea, la asesora laboral Tania Delgado ha advertido de que no basta con que el festivo coincida con el descanso para generar otro día libre. Es decir, esa idea tan repetida en muchas empresas no siempre tiene respaldo legal.

El criterio clave lo ha fijado el Tribunal Supremo en varias resoluciones, como las dictadas en 2019 y 2022. En ellas analiza un supuesto muy concreto: trabajadores con turnos de lunes a domingo y descansos variables entre semana, un modelo habitual en muchos sectores.

La conclusión del alto tribunal, introduce un matiz importante. No basta con que el festivo coincida con el día de descanso. Para que exista derecho a compensación, es necesario que esa coincidencia genere una diferencia real entre trabajadores, es decir, que algunos terminen disfrutando de más festivos que otros debido a la organización de los turnos.

Cuando se produce esa desigualdad, la justicia lo deja claro: no puede perderse ese día. En ese caso, el trabajador sí tendría derecho a disfrutarlo en otro momento.

Cuando no tienes derecho a otro día de descanso

Sin embargo, si todos los empleados están en una situación similar dentro del mismo sistema, el hecho de que un festivo caiga en tu día libre no implica automáticamente que tengas otro día de descanso.

Esto se debe a que, aunque muchas veces se confundan en la práctica, el festivo y el descanso semanal no son lo mismo. El descanso forma parte de la organización habitual de la jornada, mientras que el festivo es un derecho concreto fijado en el calendario laboral. Y que coincidan no obliga siempre a compensar.

Por eso, antes de dar por hecho que ese día "te lo deben", conviene revisar cómo están organizados los turnos en tu empresa. Porque la diferencia entre poder reclamarlo o no está, precisamente, en ese detalle.