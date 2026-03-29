Lali es una de las mujeres más longevas de España, tiene 104 años y cuatro hijos: "Todos los días se bebe una cerveza"

Esa vitalidad se refleja en su movilidad. Aunque utiliza andador, lo hace con una soltura que sorprende a su entorno. "Esa soltura que tiene no la tenemos los demás", reconocía entre risas una de sus compañeras, evidenciando que su edad no marca su ritmo.

Su rutina diaria rompe con la imagen tradicional asociada a la vejez. Lali sale a la calle, pasea, entra en tiendas y mantiene hábitos que forman parte de su identidad, con planes que van desde acercarse a la capilla de San Onofre hasta sentarse en un bar del barrio.

Entre esos pequeños rituales cotidianos hay uno que ha llamado especialmente la atención. La propia Lali reconoce que cada día se toma su cerveza, un gesto sencillo que se ha convertido en uno de los detalles más comentados de su longevidad y que su entorno menciona con humor.

Algunas de sus compañeras incluso bromean con la idea de que ahí puede estar el secreto. "Tengo entendido que se tomaba tres botellines todos los días. A ver si va a estar ahí la clave de su longevidad", decían entre risas, en un tono que refleja más admiración que certeza.

Lali tiene 104 años. ¡104 AÑOS!



Y sale a pasear a diario, hace ejercicio y hasta se toma su cervecita a mediodía ✨



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"Muchas veces me la encuentro y le digo: ¿A dónde vas? Y me dice: "Voy a ver si me tomo una cervecita en el bar de la esquina; se toma sus pastelitos en La Despensa de Palacio'. Tiene una vida independiente total", contaba durante la entrevista una de sus conocidas.

Más allá de ese hábito, quienes la cuidan destacan que se trata de una mujer completamente autónoma, alegre y muy sociable, capaz de hacer su vida sin ayuda y con una energía que incluso supera a la de muchas personas más jóvenes.

Su carácter también se refleja en su cuidado personal. Lali mantiene una imagen impecable, acude a la peluquería y recorre los pasillos siempre arreglada, proyectando una elegancia constante que forma parte de su manera de estar en el mundo.

Cuando se le pregunta por su estado de salud, responde con naturalidad. Asegura encontrarse bien y que apenas toma medicación, solo una "pastillita" que apenas sabe para qué es, cuenta entre risas.

Antes de llegar a esta etapa, su vida estuvo marcada por el papel de ama de casa, una ocupación que no le impidió viajar por el mundo. Recuerda haber recorrido América en numerosas ocasiones y haber visitado Roma varias veces.

Su historia familiar también forma parte de ese recorrido vital. Madre de cuatro hijos, habla de ellos con orgullo y cercanía, mencionando sus trayectorias y los lugares donde han desarrollado su vida, desde España hasta Miami.

Cómo influye la cerveza en la longevidad

La relación entre el consumo de alcohol y la longevidad ha sido objeto de estudio durante años, aunque la mayor parte de la evidencia se ha centrado en el vino.

En el caso de la cerveza, algunos trabajos han analizado sus posibles efectos dentro de un consumo moderado, señalando que contiene compuestos antioxidantes como los polifenoles, además de vitaminas del grupo B y minerales como el silicio.

Estas propiedades han llevado a algunos investigadores a apuntar a posibles beneficios a nivel cardiovascular o en la salud ósea, siempre dentro de patrones de consumo bajos y asociados a una dieta equilibrada.

En países con tradición cervecera, además, su consumo suele estar ligado a contextos sociales y hábitos de vida activos, factores que también influyen en la salud general.

Los expertos insisten en que cualquier posible efecto positivo queda condicionado por la moderación y, sobre todo, por el conjunto del estilo de vida, donde aspectos como la alimentación, la actividad física o las relaciones sociales tienen un peso mucho mayor.

Por ello, en casos como el de Lali, la cerveza se interpreta más como parte de una rutina cotidiana y social que como un factor determinante de su longevidad, un detalle que acompaña, pero que no explica por sí solo, una vida que supera ya el siglo.