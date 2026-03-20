Camino, chef: "La tostada de jamón no mejora con aceite; pruébala con café y un poco de naranja"
Una concursante de MasterChef cambia la tostada de jamón en España al eliminar el aceite y apostar por dos ingredientes inesperados.
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Las tostadas de jamón son uno de los desayunos o meriendas más habituales en España, que se caracteriza por una rebanada de pan tostado, a menudo chapata o rústico, base de aceite de oliva virgen extra y tomate rallado, coronado con lonchas de jamón serrano o ibérico.
Aunque estamos habituados a su preparación, lo que la gran mayoría desconoce es que hay pequeños y curiosos trucos que ayudan a mejorarlas. Esto es lo que nos explica Camino, una de las concursantes más destacadas de MasterChef 11, quien comparte trucos y recetas en su cuenta de Instagram (@caminomchef11).
En uno de sus vídeos sorprende al hablar de un truco para preparar una tostada de jamón. En este caso, quiso poner a prueba la teoría de Víctor Sanchego, maestro jamonero que asegura que llevamos toda la vida comiendo mal la tostada con jamón.
Este último asegura que el jamón y el aceite comparten un alto contenido en ácido oleico, lo que hace que, en lugar de potenciarse de forma mutua, se neutralicen. Por este motivo, apuesta por un par de ingredientes poco habituales junto al jamón.
Tras hacer la prueba, Camino confirma que "la tostada de jamón no mejora con aceite; pruébala con café y un poco de naranja".
El truco que potencia el sabor de la tostada de jamón
Aunque pueda parecer sorprendente, Camino asegura que es cierto que llevamos toda la vida haciendo mal la tostada con jamón. Como defiende el experto jamonero, en lugar de añadir aceite de oliva, se puede usar un ingrediente totalmente inesperado, como es utilizar café.
Aunque a priori puede sonar un tanto raro, muchas personas que lo han probado coinciden a la hora de asegurar que se trata de un pequeño truco que ofrece un resultado realmente espectacular.
Detrás de este truco existe una explicación curiosa. El jamón ibérico es muy rico en ácido oleico, algo que también tiene el aceite de oliva. Por este motivo, cuando se añade el aceite, en realidad no se aporta un contraste, sino que se repiten perfiles.
Todo cambia cuando se añade café, que tiene compuestos que potencian el sabor del jamón, haciendo que se intensifique y se perciba mucho más. Además, también se aconseja agregar un toque de ralladura de naranja, que aporte frescor y un matiz aromático muy interesante.
Cómo preparar este truco
Camino explica paso a paso cómo poner en práctica este truco. Para ello se debe tostar el pan como cada uno prefiera, ya sea en tostadora o en la sartén. Una vez que está listo, se añade un ligero toque de café sobre la tostada.
A continuación, se incorpora la ralladura de naranja y se coloca por encima el jamón ibérico, que, para un excelente resultado final, es imprescindible que se trate de un producto de buena calidad. Ahí radica la diferencia entre un resultado mediocre y un auténtico manjar para el paladar.
Fruto de utilizar este truco, se consigue un resultado que sorprende desde el primer bocado. Gracias al truco del café, el jamón sabe más intenso, más profundo, como si se potenciase a sí mismo.
En este caso, el café no domina, pero consigue realzar el conjunto de manera inesperada, una combinación de ingredientes que puede parecer diferente e incluso sorprendente, pero realmente funciona. La participante de MasterChef 11 invita a todo el mundo a probarlo.
Otros ingredientes para mejorar las tostadas de jamón
Más allá del café, existen otros ingredientes que podemos utilizar para mejorar las tostadas de jamón, entre los que se encuentran las siguientes:
- Tomate rallado o restregado: es un ingrediente quye ayuda a aportar frescor, acidez suave y humedad, haciendo que la tostada sea menos seca y tenga una mayor jugosidad. Además, ayuda a equilibrar la grasa y la sal del jamón, aligerando mucho el bocado, al estilo "pan tumaca".
- Ajo restregado en el pan: restregar ajo en el pan en el que se va a preparar la tostada ayuda a aportar un toque aromático y ligeramente picante que recuerda al de un pan de cristal con ajo. Funciona muy bien si luego vas a añadir tomate y jamón, ya que se aporta más sabor sin tener que agregar más grasa.
- Aceite aromatizado (ajo, hierbas, picante): un chorrito de aceite infusionado con ajo, tomillo, romero o guindilla aporta matices diferentes a las tostadas. Se puede usar muy ligero para dar un toque extra aromático o un punto picante sin que enmascare el sabor del jamón.
- Ralladura de cítricos: no solo la ralladura de naranja es positiva para mejorar la tostada de jamón, ya que un toque muy fino de limón sobre el pan o jamón aporta aroma fresco y contrasta con la grasa.
- Queso suave (tipo manchego, emmental, crema ligera): es un ingrediente que agrega cremosidad y un punto lácteo que suaviza la salinidad del jamón. Es preferible utilizar en este caso quesos que sean suaves y en poca cantidad para hacer que el jamón siga siendo el protagonista del plato.
- Aguacate en láminas o triturado: aporta untuosidad vegetal, además de hacer que la tostada sea más saciante y complete el conjunto. Además, nos permite disfrutar de todos los beneficios asociados a este alimento de moda desde hace años.
- Hierbas frescas (albahaca suave, cebollino, perejil): se pueden añadir un poco picado por encima para aportar color, frescor y un matiz herbal, siendo especialmente recomendadas si se combinan con tomate.