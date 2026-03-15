Confirmado por el Gobierno: las amas de casa recibirán 628 euros al mes a partir de 2026 si cumplen estos requisitos

En España, casi tres millones de mujeres se dedican o se han dedicado en exclusiva al trabajo doméstico y al cuidado de la familia.

Muchas de ellas han superado ya los 65 años sin haber cotizado a la Seguridad Social, lo que les impide acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Para estos casos existe una prestación específica: la pensión no contributiva de jubilación. En 2026, la cuantía íntegra asciende a 628,80 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone 8.803,20 euros al año.

Esta ayuda está pensada para personas mayores que carecen de recursos suficientes y no han podido generar derecho a una pensión ordinaria.

Su gestión corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Quién puede acceder

La cuantía máxima reconocida en 2026 es de 628,80 euros al mes, siempre que se perciba el importe íntegro. Sin embargo, la cantidad puede reducirse en función de los ingresos personales o de la unidad de convivencia.

En determinados supuestos, el importe puede situarse en torno al 25% de la cuantía completa, dependiendo de la situación económica del solicitante y de las personas con las que conviva.

La pensión no contributiva está dirigida a personas de 65 años o más que no hayan cotizado lo suficiente (o nada) a la Seguridad Social. En la práctica, muchas de las beneficiarias son amas de casa que desarrollaron su actividad exclusivamente en el ámbito doméstico.

No se trata de una paga específica creada para este colectivo, sino de la misma prestación que pueden solicitar otras personas mayores en situación de necesidad económica que no tengan derecho a pensión contributiva. Esta prestación es incompatible con la pensión contributiva de invalidez y con cualquier otra pensión asistencial.

Requisitos

Para acceder a la pensión no contributiva de jubilación en 2026 deben cumplirse varios requisitos. El primero es tener 65 años o más en el momento de la solicitud.

También es necesario residir legalmente en España y haber vivido en territorio español al menos 10 años desde los 16 años hasta la fecha de la solicitud. De ese periodo, dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la petición.

El requisito clave es carecer de ingresos suficientes. En 2026, se considera que una persona vive sola y no dispone de recursos cuando sus rentas anuales son inferiores a 8.792 euros.

Si la solicitante convive con otras personas, los límites varían en función del número de miembros del hogar y del parentesco.

Cuando se convive con el cónyuge u otros familiares hasta segundo grado, los umbrales anuales son los siguientes: 14.946 euros para dos personas en el hogar; 21.100 euros para tres; y 27.254 euros para cuatro.

Si la convivencia es con padres o hijos, los límites aumentan. En ese caso, el tope es de 37.366 euros anuales para dos personas; 52.778 euros para tres; y 68.190 euros para cuatro.

Superar estos umbrales impide acceder a la pensión, ya que se entiende que existen recursos económicos suficientes en la unidad de convivencia.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud debe presentarse ante los servicios sociales de la comunidad autónoma donde resida la interesada. Cada comunidad gestiona la tramitación dentro de su ámbito territorial. En el caso de Ceuta y Melilla, la gestión corresponde directamente al IMSERSO.

El procedimiento exige aportar la documentación que acredite la identidad, la residencia legal en España, los años vividos en el país y la situación económica de la solicitante y, en su caso, de la unidad familiar.

Una vez presentada la solicitud, la administración competente analiza si se cumplen todos los requisitos. Si la resolución es favorable, se reconoce la pensión con la cuantía que corresponda según los ingresos declarados. La pensión no contributiva se abona en 14 pagas al año, con dos pagas extraordinarias.

Para muchas mujeres que dedicaron su vida al trabajo en el hogar sin cotización, esta prestación representa la única fuente de ingresos propios en la jubilación.

Aunque la cuantía es inferior a la de muchas pensiones contributivas, la ayuda garantiza un mínimo de protección económica para quienes no pudieron generar derechos dentro del sistema ordinario.