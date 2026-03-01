Tía Jose, cocinera: "Los huevos rellenos más ricos se hacen con 60 g atún en escabeche y 80 g en aceite de oliva"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 6

Los huevos rellenos forman parte del recetario sentimental de varias generaciones en España y, a decir verdad, pocas elaboraciones despiertan tanta concordia en mesas familiares, celebraciones o comidas veraniegas como estas mitades rellenas de mayonesa y yema rallada.

Son un clásico transversal: aparecen en bares de barrio, en casas de pueblo y en reuniones navideñas con la misma naturalidad con la que se sirve la clásica tortilla de patatas. Su popularidad no es casual, sino el resultado de décadas de tradición y adaptación a los gustos de cada familia.

Sin embargo, pese a que el nombre pueda sugerir sencillez absoluta, los huevos rellenos tienen técnica y matices. La cocción exacta para lograr una yema amarilla y cremosa, el equilibrio del relleno o la textura final marcan la diferencia entre unos huevos correctos y unos memorables.

Y ahí es donde entran en juego las abuelas y tías de España como Jose, una mujer que no solo domina la receta, sino que la ha elevado hasta convertirla en la ganadora de un concurso familiar de "mejores huevos rellenos". Todo, por su truco de mezclar el atún en aceite con el mismo en escabeche.

La receta de la tía Jose

El relleno de los huevos cambia según la ocasión y la personalidad de quien los prepara. Hay versiones más ligeras pensadas para el verano, otras más contundentes para celebraciones navideñas. Algunas incorporan aceitunas, otras pimiento morrón, incluso gambas o encurtidos.

Cada casa tiene su pequeño secreto, su proporción exacta de mayonesa, su forma particular de machacar la yema o su manera de presentarlos. Es una receta aparentemente fija, pero profundamente flexible.

Aun así, existen elementos que rara vez faltan en la versión española más reconocible. El atún en aceite de oliva, la mayonesa, ya sea casera o comercial, o el tomate frito. Esta tríada configura el perfil clásico que la mayoría identifica al primer bocado.

Para Jose, esos ingredientes son intocables, pero no suficientes. Su sello distintivo consiste en incorporar atún en escabeche junto al atún en aceite de oliva.

Ingredientes 6 huevos tamaño L

Agua suficiente para cocción

2 latas de atún en aceite de oliva (≈160 g escurrido en total)

2 cucharadas de atún en escabeche

3 cucharadas de tomate frito (tipo Orlando clásico)

2 cucharadas de la mayonesa preparada (ver abajo)

200 g de mayonesa Hellmann’s

1 diente de ajo pequeño

Zumo de 1 limón

2 cucharadas del aceite de la lata de atún en aceite

Perejil fresco picado Paso 1 Coloca los huevos en una olla con agua fría. Cuando el agua empiece a hervir, cuenta 10 minutos exactos. Paso 2 Pasados los 10 minutos, colócalos inmediatamente a un bol con agua fría o hielo para cortar la cocción. Paso 3 Pela los huevos cuando estén templados o fríos. Dividimos las yemas mitad para el relleno y mitad para la decoración. Paso 4 Para preparar la mayonesa, en el vaso de la batidora añade: 200 g de mayonesa, 1 diente de ajo, el zumo de un limón y 2 cucharadas del aceite del atún. Paso 5 Tritura hasta obtener una textura suave y cremosa y reserva en frío. Paso 6 Una vez tenemos la mayonesa, para el relleno mezclamos 80 g de atún en aceite de oliva (bien escurrido) y 70 g de atún en escabeche (escurrido). Paso 7 A la mezcla, añadimos 3 cucharadas de tomate frito, un par de cucharadas de la mayonesa que hemos preparado y la mitad de las yemas cocidas que habíamos reservado. Paso 8 Rellena las claras con la mezcla, repartiendo de manera uniforme. Paso 9 Para la presentación, cubre cada huevo con una pequeña capa de la mayonesa preparada, ralla por encima la yema reservada y termina con un poco de perejil fresco picado. Paso 10 Conservar en frío hasta el momento de servir.

En términos técnicos, el escabeche actúa como corrector de equilibrio. Su componente ácido —procedente del vinagre— contrarresta la grasa de la mayonesa y del aceite de oliva, generando una mezcla más armónica.

Además, intensifica el sabor del conjunto sin necesidad de añadir más sal. Cuando se integra con la yema cocida, el tomate frito y la mayonesa ligeramente aromatizada con ajo y limón, el resultado es un relleno cremoso, pero vibrante, con mayor complejidad aromática.

La receta de Jose parte de una cocción precisa del huevo, iniciada en agua fría y cronometrada durante diez minutos desde el hervor, seguida de un enfriado rápido para facilitar el pelado y preservar el color amarillo intenso de la yema.

La mayonesa se "tunea" con ajo, zumo de limón y el propio aceite del atún en aceite de oliva, reforzando así la coherencia de sabores. Después, la mezcla de los dos tipos de atún, el tomate frito clásico y parte de la yema triturada construyen un relleno compacto y equilibrado.