Eva Torrecillas, la interiorista murciana que redecora tu casa en una hora: "Es un error fijarse en Pinterest"

"Soy un saco de estilos mezclados, fruto de mis herencias, ecléctica a la fuerza", así se define Eva Torrecillas, la gurú de la decoración, la persona que hace realidad los sueños de sus clientes plasmando su esencia en cada espacio de su casa. Porque, lo creáis o no, el hogar dice mucho de quien lo habita, como sucede con las firmas en caligrafía.

Regenta una empresa de interiorismo, Estudio Gurú, junto a César Vera, ubicado en Murcia, desde donde realizan sus proyectos para multitud de lugares, diseñando espacios que produzcan una sensación de serenidad y armonía, que emocionen y que hagan sentir bien. La luz, los colores, el estilo de los muebles... todo suma para convertir una estancia en un oasis personal. Esa en su labor, y ofrece asesoría online para resolver todas las dudas en solo una hora. Pregunta, que la experta responde.

Magas habla con Eva del aspecto más íntimo de la decoración, además de ofrecer algunos tips para llevar a cabo en casa o en la oficina y así lograr el ambiente deseado. Ella, que ha crecido entre tejidos, hace magia con los espacios.

Eva Torrecillas y César Vera regentan Estudio Gurú. Mjose Puche/RojoLover

Eva, ¿de dónde viene tu pasión por el interiorismo y la decoración?

Viene de tan atrás que ni me acuerdo. Mis padres tenían un comercio de tejidos para el hogar. Era una tienda pequeña, pero muy selecta y mi padre tenía un amigo que era interiorista. Yo lo veía como alguien muy artístico, un poco excéntrico y superdiferente al resto del mundo. Además, fue quien dio nombre al comercio de mis padres: Terciopelo Azul, que venía de la película. A mí me pareció mágico aquello de unir los conceptos de aquella manera.

Quizá fue el germen de mi trayectoria. Desde muy joven tenía claro que iba a estudiar interiorismo. Ten cuenta que en esa época solo se podía estudiar en La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. A mis padres les pareció genial, pero no todo el mundo lo consideraba una formación con una salida profesional clara. Yo era la única de la clase con mi edad, todos mis compañeros habían estudiado antes otra formación y esto lo estudiaban a posteriori.

¿Cuánto dice la decoración de una casa de la persona que la habita?

Lo dice todo. Si tienes una personalidad fuerte y eliges elementos personales, al margen de la moda, tu riqueza cultural, incluso lo que te hace vibrar, como los colores, los textiles, la luz... La casa es una radiografía de ti. En mi caso, además, me encanta analizar las cosas a través de las casas: ¡podrán decirte tanto de una persona solo viendo una foto de sus muebles!

"En el hogar de Kamala Harris haría guiños para hablar de su contundencia política, como una silla basada en el trono de los faraones para recibir a las personalidades"

Si el ambiente de hogar habla de una persona, ¿cómo imagina que será la de Kamala Harris o como la decorarías teniendo en cuenta el papel que podrá ocupar en la historia?

¡Guau! He visto sus casas y creo que es una mujer contemporánea y sofisticada. Yo en su hogar haría guiños para hablar de su contundencia política. Por ejemplo, utilizaría sillones Barcelona para recibir a las personalidades. Todo el mundo lo conoce, es el famosísimo diseño de Lilly Reich y Mies van der Rohe. Esta silla se creó para la recepción que dieron los Reyes de España en la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Se basaron en los tronos de los faraones, es un diseño lleno de solemnidad y fuerza. Creo que Kamala Harris es el tipo de persona que utiliza los símbolos de manera poco evidente, pero muy bien pensados.

Hay gente que no tiene mano para decorar y contratar a un interiorista que plasme tus deseos es un privilegio que no está al alcance de todos….

Claro está que un interiorista es un servicio extra, no es necesario. Pero deja que te dé otra visión de esto. Hace unos años era difícil contar con interioristas porque, entre otras cosas, éramos pocos. Era bien sabido que solo con un presupuesto importante se podía contratar a un buen interiorista o decorador.

Sin embargo, creo que las personas que van a hacer una reforma deberían, por lo menos, consultar. A no ser que tengas las ideas superclaras, es muy fácil que empieces algo sin saber cómo va a terminar. Un buen interiorista no solo hace un proyecto que te va a dar las pautas a seguir para la obra, el amueblamiento, la iluminación… También va a ayudarte con el presupuesto. Saber dónde y cómo gastar el dinero es tan importante como el resto.

¿Conectarías la decoración con el bienestar?

Absolutamente. Me dejo al margen todos los términos actuales que hablan de esto y te hablo exclusivamente de la belleza: creo que la belleza aporta un bienestar que no se valora. La belleza no tiene que ver con el dinero ni con la tendencia, pero no conozco a nadie que no disfrute de un espacio armonioso, equilibrado y, por lo tanto, bello.

¿De dónde viene tu inspiración?

Soy una persona con fuertes raíces y muy vinculada a las casas y los espacios que he vivido. Recuerdo las alfombras que había en la habitación de mis padres cuando yo tenía cuatro años, la luz que entraba por la ventana del cortijo de mis abuelos, la primera vez que vi una obra de Klimt y la primera lámpara que me compré con mi primer sueldo. Solo dejo que todo eso fluya, que se mezcle y que aparezca. También soy fruto de las tendencias, que me encantan, pero no dejo que se apoderen de mí.

Ofreces asesoría online de una hora...

Durante estos años de experiencia he podido darme cuenta de que lo que más necesita la gente es poder consultar con un profesional. Son consultas importantes, pero tan variadas que no saben con quién hablar de todo eso: acoplar muebles, el color de una pared, si ponen papel pintado o no.

Muchas veces las personas no quieren hacer una reforma integral. A veces ya la han hecho, pero no han quedado satisfechos. Otras veces saben lo que quieren porque tiene un montón de imágenes, pero no cómo conseguirlo... La mayoría de las veces quieren hablar de detalles de su casa con alguien que sepa escuchar, porque se sienten solos y nadie entiende que no elijan ya la lámpara del comedor. Somos el impulso final en muchos casos.

"En decoración es un error dejarse llevar por lo que otros hacen sin tener en cuenta las necesidades propias y las características de tu espacio"

¿El error que se comete más frecuentemente en los hogares a nivel de decoración?

No pensar. Abrir Pinterest o Instagram y dejarse llevar por lo que otros hacen sin tener en cuenta las necesidades propias y las características de tu espacio.

Hablemos de sostenibilidad y decoración, danos tu visión de este binomio.

Ay, uno de los temas de moda... Creo que no es una cuestión estética, sino más bien de actitud. ¿Quieres una casa duradera, pero que no sea perfecta? No comprarlo todo nuevo y tirarlo todo, pensar en el proyecto a largo plazo implica no seguir la moda 100% porque todos sabemos que los colores en tendencia se pasarán de moda tarde o temprano y entonces odiarás tu casa.

Además, ahora se está dando este fenómeno con todos estos anuncios de influencers utilizando cosas innecesarias, pero creando falsas necesidades a los seguidores. Marcas con productos terriblemente malos, copias indiscriminadas y calidades de pena. Es imposible que esto no siga sucediendo, pero estará muy bien pensarlo antes de darle al botón de comprar.

¿Qué consejos básicos le darías a una persona que no sabe cómo mejorar la decoración de su casa?

Si hablamos puramente de decoración, es decir, espacios ya reformados y habitados, tengo varios tips que funcionan. Lo que pasa es que hay que tener fuerza de voluntad. El primero es limpiar: eliminar lo superfluo, las cosas que molestan como relojes, cuadros, fotos, objetos… No es necesario tirarlos, mételos en una caja, pero verás cómo descansa tu mente cuando veas la casa. Fíjate que es uno de los recursos que utilizan las inmobiliarias para vender.

Limpiar... y ordenar.

Exacto, ese es el segundo. Tener un sitio para cada cosa ayuda muchísimo a mejorar el espacio que habitamos. Si agrupas los libros en una zona, un espacio para las fotos, un espacio para deco... De esa manera conseguimos también que haya aire alrededor y eso mejora sustancialmente el espacio.

El tercer consejo es dirigir la luz. Este requiere un poquito más de cuidado, pero voy a resumir: iluminar de manera directa todo lo que necesitas ver directamente. ¿Dónde se necesita la luz directa? Encima de la mesa de comer, sobre la encimera de la cocina, en los espejos y en los armarios. El resto llénalo de lamparitas auxiliares con la luz tenue. Pueden ser muy económicas, lo importante es el ambiente que creas con la luz.

Y casi acabamos con los textiles.

Sí, hay que unificarlos. Es una inversión pequeña, pero que lo mejora todo mucho: unificar los tonos en cojines, cortinas y textiles de cama, Si puede ser, materiales naturales.

El quinto es mejorar el olor de tu hogar. No es superficial, te lo aseguro. El olor de un espacio puede mejorar sustancialmente tu vida. Olores naturales, eliminar los químicos y conseguir estimular sensaciones de bienestar que están en lo más profundo de tu ser. Por ejemplo, yo utilizo un ambientador de armario de Eleven People y merece mucho la pena la filosofía que hay detrás de su empresa. Ese perfume me traslada a un lugar muy personal, a mis vacaciones de infancia. Y esa sensación de bienestar, de tranquilidad profunda, me hace disfrutar del dormitorio a otro nivel.