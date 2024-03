El innovador zapatero que ahorra espacio y es ideal para botas altas: está arrasando en España

Decorar la casa puede ser el momento más deseado de cara a la organización del hogar, pero también, el más temido. Mientras que nos imaginamos qué muebles y accesorios quedarían estupendamente, entran en juego otros factores que nos hacen dudar: el color no combina con la pared, el estilo no es el que queríamos, no le gusta a nuestra pareja o, lo peor de todo, no entra. Da igual que lo giremos o presionemos, las dimensiones son las erróneas.

Cuando queremos decorar habitaciones pequeñas o nuestro hogar no es muy amplio, resulta complicado encontrar muebles que nos gusten o que sean funcionales. Por mucho que nos cueste temores y pensemos que nunca vamos a encontrar el mobiliario perfecto, lo cierto es que cada vez más firmas se decantan por la optimización, las dimensiones pequeñas y la efectividad.

Disponer de un hogar pequeño no significa que no podamos convertir la estancia en un espacio elegante, funcional y que invite a querer pasar tiempo reunidos con amigos y familiares. Elegir los muebles correctos no solo nos hace la vida mucho más fácil, sino que son capaces de decorar los espacios que pensábamos que nunca ocuparíamos.

Los muebles multifuncionales son una excelente solución para optimizar el espacio en el hogar. Están diseñados para cumplir más de una función, lo que también nos permite aprovechar al máximo cada metro cuadrado disponible. Sobre todo, en lugares donde tendemos a ser más desordenados y ocupamos más a menudo.

No solo nos ayudan de cara a la organización, sino que nos permite guardar todas esas cosas que, no sabemos cómo, siempre están por medio, como el calzado. Un zapatero en casa no solo nos hace la vida más fácil, sino que nos ahorra muchas discusiones e, incluso, pérdidas.

El zapatero que optimiza el espacio

Los zapatos son ese accesorio que no tienen un lugar determinado. Siempre están tirados en el suelo, en otras zonas de la casa, debajo de la mesa o perdidos por algún espacio. Lo cierto es que guardarlos tiene su dificultad, ya que, su propia naturaleza hace que ocupen más espacio que cualquier otra prenda y, por tanto, sean más difíciles de encontrar un lugar correcto.

Con el fin de solucionar el problema nacieron los zapateros y las cadenas como IKEA, que no solo se preocupan por la estética y la decoración, sino también por la funcionalidad y la comodidad. Los muebles de la firma sueca son perfectos para crear un interior a medida. Se pueden adaptar a las necesidades individuales y aprovechar al máximo cada metro cuadrado de la casa.

Uno de sus últimos éxitos es el zapatero/almacenaje Mackapar. Un banco blanco con baldas y puertas correderas perfecto para espacios reducidos, el recibidor o un pasillo donde las puertas normales pueden obstaculizar el paso. Su espacio no solo nos permite guardar calzado, sino también todo lo que usemos a diario y queramos tener a mano.

Banco MACKAPÄR de IKEA. IKEA.

La malla ofrece una excelente ventilación al tiempo que te permite ocultar tus cosas tras las puertas correderas, por lo que la estética del lugar no se ve perjudicada. Su superficie plana también nos permite emplearlo de banco mientras nos ponemos los zapatos o, incluso, puede servir como encimera para dejar las bolsas o mochilas.

Sus dimensiones nos permiten colocar zapatos de hasta la talla 50 y una de las ventajas es que podemos regular la altura de las baldas a nuestra conveniencia, por si queremos guardar botas u otros accesorios más grandes por solo 69,99 €.