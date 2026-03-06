El fin del cabello con textura chicle, prevención de la caída y tendencias: las claves para un pelo sano según los expertos

A lo largo del año se reparten las conmemoraciones de diferentes jornadas. Entre ellas, las hay solidarias, para celebrar determinadas tradiciones culturales y también otras más peculiares.

Este 6 de marzo encaja la última clasificación: es el Día Internacional del Cabello. Curioso cuanto menos. Pero igualmente interesante, sobre todo cuando el sector de la belleza está tan masificado que muchas veces las necesidades básicas quedan en un segundo plano y el tiro se centra en detalles secundarios.

Ahora, en cada ámbito, la investigación está más presente. En este, no iba a ser menos, pero es importante tener siempre presente que la guía ha de ser la profesionalidad y la lógica. En una jornada como hoy, conviene recordar los básicos de cuidado, los errores y mitos en los que no se debe caer y las novedades que, tras de sí, tienen ciencia.

Por el principio

En un momento marcado por la acumulación de productos y rutinas virales, merece la pena saber en qué invertir tiempo y dinero. Según Lucía Castro, directora de la Escuela Harpo y maquilladora y peluquera profesional, habría que contemplar tres prácticas fundamentales.

En primer lugar, la limpieza del cuero cabelludo. "La salud nace en la raíz. Es vital usar un champú adecuado que elimine el exceso de grasa —si es necesario— y residuos sin agredir la barrera natural de la piel. Esta limpieza es la base para que el pelo crezca fuerte", destaca la experta.

Por otro lado, menciona la necesidad de hidratar de medios a puntas: "Se da una pérdida de agua y flexibilidad constantemente. El uso de un buen acondicionador y una mascarilla es innegociable para devolver a la melena la elasticidad, evitar el encrespamiento y prevenir que las fibras se vuelvan quebradizas", comenta.

En ocasiones, es recomendable utilizar sérums en el pelo. Foto de Christin Hume en Unsplash

Por último, habla también del término protección: "Ya sea frente al calor de las herramientas térmicas (planchas, secadores) o frente a agentes externos (sol, cloro), cuidar la cutícula es lo que evita que el daño se vuelva irreversible", puntualiza la profesional.

Laura Zamfir, bioquímica y Medical Advisor de Olistic habla de disciplina en las rutinas para lograr buenos resultados. La constancia, como de costumbre, se convierte en la mejor aliada: "El crecimiento del cabello responde a ciclos biológicos que pueden durar de meses a años, por lo que los cambios reales no se producen de forma inmediata".

Según la experta, estos procesos son claves para acompañar al desarrollo natural: "Sin embargo, vivimos en una cultura de inmediatez que a menudo olvida que el folículo piloso necesita tiempo para responder. La persistencia es, en realidad, el verdadero 'tratamiento'".

Como está sucediendo prácticamente en todos los ámbitos que van de la mano del bienestar, aquí también se valoran las propuestas a medida.

El doctor Amir Tarighpeyma es especialista en medicina capilar y estética además de divulgador del laboratorio Croma y director de la Clínica ERES y considera que la personalización es la piedra angular de la medicina moderna desde su perspectiva como tricólogo.

"El diseño de un protocolo de este tipo se basa en la evaluación de variables clínicas determinantes", comenta y pasa a enumerarlas aludiendo, en su caso, a la caída capilar y a su prevención:

El estado de la alopecia : "Identificamos la fase evolutiva y la velocidad de progresión para determinar la intensidad del tratamiento. Es importante destacar que el uso de medicamentos antiandrógenos — son fármacos que bloquean o contrarrestan la acción de las llamadas 'hormonas sexuales masculinas' — sigue siendo el pilar terapéutico para frenar el efecto de la DHT en la alopecia androgénica", explica.



"Sin embargo, gracias a las alternativas biorregeneradores, la dosis necesaria de los mismos se reduce sustancialmente para conseguir efectos óptimos, minimizando así posibles efectos secundarios y mejorando la adherencia del paciente", añade.





: "Identificamos la fase evolutiva y la velocidad de progresión para determinar la intensidad del tratamiento. Es importante destacar que el uso de medicamentos antiandrógenos son fármacos que bloquean o contrarrestan la acción de las llamadas 'hormonas sexuales masculinas' sigue siendo el pilar terapéutico para frenar el efecto de la DHT en la alopecia androgénica", explica. "Sin embargo, gracias a las alternativas biorregeneradores, la dosis necesaria de los mismos se reduce sustancialmente para conseguir efectos óptimos, minimizando así posibles efectos secundarios y mejorando la adherencia del paciente", añade. La afectación del cuero cabelludo : "Evaluamos la salud del tejido de soporte, analizando la presencia de inflamación, fibrosis o falta de microcirculación", detalla.





: "Evaluamos la salud del tejido de soporte, analizando la presencia de inflamación, fibrosis o falta de microcirculación", detalla. El perfil metabólico: "Entendemos este análisis como un paso crucial para garantizar el éxito del tratamiento. El objetivo es maximizar el bienestar global del paciente, ya que unos tejidos sanos y con capacidad de respuesta sólo se consiguen en un entorno orgánico equilibrado", expresa.



Además, concreta que en este proceso, la micronutrición es esencial: "Aporta los elementos necesarios para que las células ejecuten las instrucciones de regeneración de manera eficiente".

Por otro lado, Zamfir, desde Olistic, destaca que la base de la salud capilar está condicionada por múltiples variables: "La edad modifica la densidad y la calidad del cabello, los cambios hormonales alteran su ciclo, el estrés puede acelerar la caída y el estilo de vida influye en la nutrición del folículo. Por eso no existe una solución universal", apostilla.

Al igual que el doctor, la bioquímica comenta que la personalización de cualquier tratamiento debe basarse en una evaluación global del individuo, integrando factores biológicos, hábitos y contexto vital.

Errores y mitos

Cuando la información aflora por doquier —al margen del conocimiento que se tenga al respecto—, es importante no caer en ciertas cosas. Los profesionales se pronuncian al respecto para alejar fantasmas que no deberían asustar tanto y, sobre todo, que no deberían llevar a un desembolso económico.

"Una de las ideas más persistentes sobre cómo frenar la caída del cabello es la de la 'solución mágica' a través de productos cosméticos o suplementos sin prescripción médica. Esto genera una pérdida de tiempo biológico crítica", aclara el doctor Amir Tarighpeyma.

El pelo rizado requiere de una serie de cuidados específicos. Foto de Huha Inc. en Unsplash

El especialista recomienda que entre las exigencias de los pacientes deberían encontrarse las siguientes pautas:

Diagnóstico facultativo : "La caída del cabello es una patología médica y debe ser tratada por profesionales cualificados", comenta.





: "La caída del cabello es una patología médica y debe ser tratada por profesionales cualificados", comenta. Rigor científico : "Los tratamientos deben estar respaldados por evidencia clínica y no por tendencias", puntualiza.





: "Los tratamientos deben estar respaldados por evidencia clínica y no por tendencias", puntualiza. Transparencia de expectativas: "Un especialista ético siempre explicará que la regeneración requiere tiempos fisiológicos y un cuidado integral de la salud", añade.

Lucía Castro comenta que, al igual que sucede con las eternas rutinas de belleza facial, para que el pelo se vea natural no habría que abusar de usar muchos productos, sino los adecuados. "Un buen diagnóstico profesional es la clave para que el cabello parezca sano", especifica.

Habla, además, de la responsabilidad del profesional al que se acuda para cada cuestión: "Debe elegir el cosmético que respete el movimiento, el brillo y la textura original de cada melena", recalca la directora de la Escuela Harpo.

Por otro lado, también comenta que es fundamental escuchar al cabello y leer las señales que va dando. Apunta que estas son las que deberían dar la voz de alerta para cambiar la selección de artículos que se estén empleando —consultando siempre con un experto de forma previa—:

Textura 'chicle' o rotura : "Si al mojarlo se estira y no vuelve a su forma, le falta proteína. Si se parte con facilidad, necesita hidratar", comenta.





: "Si al mojarlo se estira y no vuelve a su forma, le falta proteína. Si se parte con facilidad, necesita hidratar", comenta. Falta de brillo y peso : "En caso de que se vea opaco o apelmazado, tiene exceso de producto o cal", expresa.





: "En caso de que se vea opaco o apelmazado, tiene exceso de producto o cal", expresa. Enredos constantes: "Es la señal de que la cutícula está abierta y dañada", concluye.

Lo que viene

En cuanto a tendencias, sobre tratamiento y belleza, en los últimos años hay que subrayar la palabra investigación, tal y como indica Laura Zamfir, de Olistic. "Se ha avanzado hacia una visión más integral de la caída capilar", destaca.

Por otra parte añade que "hoy sabemos que intervienen factores genéticos, hormonales, inflamatorios y ambientales, lo que ha ampliado las estrategias terapéuticas. Además de tratar este asunto cuando aparece, cada vez se prioriza más la prevención y el cuidado del ecosistema del cuero cabelludo. Este enfoque permite intervenir antes y con resultados más sostenibles".

Manteniéndose en el terreno científico, el doctor Amir Tarighpeyma recalca el concepto de polinucleótido —uno de los activos más innovadores en medicina estética—.

"Representan la ingeniería de tejidos aplicada a la tricología. Son fracciones de ADN que actúan como potentes regeneradores dérmicos. Su principal aporte es la capacidad de restaurar la hidratación profunda y combatir el estrés oxidativo que envejece prematuramente el folículo", señala.

Según el profesional, suponen un antes y un después porque nos permiten tratar el 'suelo' donde crece el cabello. "Al mejorar la elasticidad y la salud de la dermis del cuero cabelludo, creamos las condiciones óptimas para que cualquier otro tratamiento regenerativo potencie su eficacia al máximo", añade.

El uso reiterado de herramientas de calor supone una pérdida de calidad del cabello. Foto de Theme Photos en Unsplash

Igualmente, el experto es pionero en el uso de los factores de crecimiento con fibrina para la regeneración capilar. "Esta combinación actúa como un sistema de bioestimulación dirigida. Los factores de crecimiento son proteínas que emiten señales químicas precisas para activar la división celular y la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor del folículo", explica.

La incorporación de esta proteína es la clave de la técnica del doctor. Según explica, funciona como un andamiaje natural que la retiene en la zona receptora, permitiendo una liberación sostenida y prolongada del estímulo.

Lucía Castro, por su parte, se manifiesta de forma clara sobre las tendencias de belleza. ¿Su máxima? "La salud es el límite", afirma.

"Para que el pelo se vea natural hay que utilizar los productos adecuados. No se trata de saturar la fibra, sino de elegir los que respeten su movimiento y textura original sin aportar peso innecesario. Para lograr esto, la recomendación de un profesional es fundamental", recuerda.

En un sector donde cada semana nace una tendencia nueva, el mayor gesto de modernidad sea volver a lo esencial.

El cabello —como la piel o el descanso— responde mal a la prisa y bien a la constancia. Cuidarlo no pasa por acumular artículos, sino por entender qué necesita y cuándo.

Entre las claves, diagnóstico, disciplina y ciencia frente a la sobreinformación. En este caso, la sofisticación reside en el equilibrio entre salud, conocimiento y paciencia.

