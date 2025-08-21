Sofía Vergara (53 años): "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo uso todas las noches desde que soy pequeña"
Este producto no contiene ninguna sustancia química y está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo.
Si enumerásemos una lista de los ingredientes cosméticos más hidratantes y multitarea de todos los tiempos, el aceite de coco no solo encabezaría la lista, sino que probablemente sería uno de los más utilizados.
El motivo de la popularidad de este cosmético, más allá de ser un producto natural, se debe a su efecto regenerador, hidratante, fortalecedor y nutritivo. Este aceite vegetal se encarga de sellar las cutículas, alisando así la estructura del cabello.
Son muchas las personas que lo utilizan y, de hecho, una de ellas es la actriz y modelo Sofía Vergara. Según ha contado a People, es un cosmético que usa desde que es pequeña y "le ayuda muchísimo"
Ventajas del aceite de coco en el pelo
El aceite de coco es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales. No solo gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K y sus minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, sino que no contiene ninguna sustancia química agresiva.
Sus proteínas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes evitan la caída y reparan las fibras dañadas, añadido a su contenido en ácido láurico, que penetra en el cuero cabelludo en profundidad y contribuye al crecimiento del pelo.
Añadido a ello, el contenido en antioxidantes del aceite de coco previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello.
De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.
Otro de los usos del aceite del coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.
@womenshealthspain Sofía Vergara y el aceite de coco son un match perfecto, y como ella misma explicó hace unos tiempo en una entrevista es un producto que nunca falta en su neceser de belleza 🥥 Hoy, con motivo de su 52 cumpleaños, hemos querido recuperar este momentazo de la actriz y ver algunos de los beneficios y cualidades del aceite de coco según los expertos: - Cuenta con propiedades antioxidantes - Ayuda a fortalecer el sistema inmune - Mejora los niveles de colesterol y favorece tanto la digestión como la circulación intestinal - Aumenta la sensación de saciedad. - Tiene un efecto reparador y revitalizante en la piel y el cabello, que protege y nutre en profundidad Tienes el artículo completo sobre los beneficios y mitos del aceite de coco en el link de la bio 🔗 🎥: Jimmy Kimmel Live #sofiavergara #aceitedecoco ♬ sonido original - Women’s Health España
Es precisamente esta naturalidad la que permite a Sofía Vergara hacer uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".
"El aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada", explica.
Cómo usar el aceite de coco en el pelo
El error más común al usar este tipo de aceites es aplicarlos sin conocer tu tipo de pelo ni la técnica adecuada, lo que puede provocar justo el efecto contrario al deseado: apelmazamiento, sensación grasa y pérdida de volumen.
Para evitarlo, el farmacéutico recomienda seguir estos pasos según tu objetivo:
-
Como mascarilla prelavado (ideal para cabellos secos o dañados)
Aplica una pequeña cantidad de aceite de coco virgen extra y prensado en frío (es el de mayor calidad) de medios a puntas.
Déjalo actuar entre 15 y 30 minutos.
Luego, aplica directamente el champú sobre el aceite (sin mojar el cabello antes), masajea bien y aclara.
Este truco ayuda a proteger la fibra capilar durante el lavado, incluso si el champú contiene sulfatos.
-
Como sérum de acabado (solo para puntas)
Usa muy poca cantidad y aplícala solo en las puntas secas, nunca en la raíz.
Es ideal para domar el encrespamiento y cerrar las puntas abiertas.
-
Como mascarilla intensiva (una vez cada 15 días)
Perfecta para cabellos muy dañados o con puntas quebradizas.
Aplícala de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo.
Déjala actuar entre 20 y 30 minutos y aclara muy bien, incluso con doble lavado si es necesario.
En cuanto a la frecuencia con la que se debe usar el aceite de coco, dependerá de tu tipo de pelo. En cabellos secos o encrespados, la recomendación es hacerlo una o dos veces por semana; mientras que un pelo graso o fino, con hacerlo cada 15 días, o tan solo, cuando creas que lo necesitas, será suficiente.