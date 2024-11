El edadismo se ceba con ellas: "Asumir que tienen que estar en casa a los 55 años es una modernidad errónea"

Hasta hace unos pocos años, la palabra edadismo prácticamente no formaba parte de nuestro vocabulario. De hecho, este término es relativamente joven, ya que fue acuñado en la década de los 60 por el gerontólogo Robert Butler. Paradójicamente, se refiere a los estereotipos, prejuicios y sesgos existentes con relación a la edad.

Cada vez son más los estudios que hablan sobre la discriminación hacia la gente mayor, y lo hacen analizando su impacto en diferentes ámbitos de la vida, de lo social, a lo económico o político. Sea como fuere, las mujeres salen más perjudicadas que los hombres en todos los segmentos. Hasta el edadismo entiende de género.

La investigación más reciente se plasma en el 'IV Mapa de Talento Sénior. La brecha de género', elaborada por la Fundación Mapfre en colaboración con ClosinGap. Este mapa analiza la situación de la mujer sénior con relación al mercado laboral, trabajo por cuenta propia y emprendimiento, percepción social y buenas prácticas.

39 años hasta la paridad

El informe da a conocer datos relacionados con el talento de las personas mayores de 55 años, centrándose en las mujeres y en la brecha de género. Entre sus resultados, constata que faltarían al menos 39 años para alcanzar la paridad plena, que la brecha de los sénior se rebaja en países como Alemania o Suecia, o que hay muchos más emprendedores mayores que jóvenes. De hecho, en este último sentido, el dato es escalofriante: según el estudio, hay más de un millón de emprendedores sénior, frente a 100.000 jóvenes.

Brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sin embargo, la corriente antidiscriminatoria es cada día más fuerte y su debate está contemplado en los ODS, la estrategia europea para el empleo, en el Artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Zerolo, que prohíbe expresamente la discriminación por edad o género.

Un debate a tres

"Yo no visualizo el techo de cristal como un límite cuando llegas a la cima, sino como un laberinto que comienza temprano, al inicio de las carreras profesionales", apunta Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap, durante la presentación del informe.

Según el estudio, España tiene 600.000 emprendedores de más de 55 años frente a 300.000 mujeres. "Hay una razón que explica este fenómeno y es que las mujeres mayores han tenido menos posibilidades de emprender debido al entorno social en el que nos hemos desarrollado", explica Antonio Huertas, presidente de MAPFRE. Además, subraya que otra de las razones es su mayor dificultad para obtener financiación, aunque deja claro que "no existen razones objetivas que lo sustenten".

Antonio Huertas: "Entre las empresas tecnológicas de innovación, el 91% son de hombres. Esto demuestra que hay una brecha tremenda que no creo que estemos revirtiendo"

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y presente también durante la presentación del informe, reflexiona sobre sus causas y la normalización del edadismo a lo largo del tiempo: "Llevamos años bombardeando a la gente joven y diciéndoles que eran extraordinarios, lo que me parece una gran mentira. ¡Cómo no van a ser la generación mejor formada si hace no mucho hacíamos campañas de alfabetización para los adultos!", comenta. "Además, hemos asumido en nuestras cabezas que teníamos que meter a las personas de más de 55 años en casa, y eso es una modernidad errónea", ha explicado.

Presentación del IV Mapa de Talento Sénior con algunos de los participantes.

¿Víctimas o pioneras?

Las mujeres también hablan sobre referentes femeninos, y lo hacen de manera muy crítica. "Tenemos que contar las historias de aquellas en las que nos inspiramos fijándonos en sus logros, no en todos los obstáculos que han tenido que superar", afirma Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap. "No podemos perpetuar la visión de que llegar a alta dirección es cuestión de saltar barreras".

"Tenemos que derribar el estereotipo de la ambición femenina de poder. Siempre se nos ha mirado como a personas discretas, sencillas y modestas. Y si tenemos ambición, da la sensación de que somos malas. Parece que la sociedad se protege de las mujeres que quieren poder", incide Carmen Calvo. "El patriarcado insiste en que somos pioneras porque nos deja en una posición muy frágil. Yo siempre digo que vengo de Pablo Iglesias y de María Cambrils".

Carmen Calvo: "¿Hay alguien que sea capaz de recordar una mujer valiosa de la transición? En mi partido todavía tenemos encumbrados a algunos de mis compañeros"

Ambas hacen un repaso entre los nombres de las mujeres sénior más relevantes de la historia de España, como Catalina la Grande, Isabel Tudor de Inglaterra, Catalina de Médici, Isabel I de Castilla… Finalmente, Marieta Jiménez ha abogado por dejar a un lado la faceta ideológica para conseguir la igualdad real: "Sin mujeres, sufren la sociedad, la economía y las personas".