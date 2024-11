La vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, Mejor Empresaria en Medios de Comunicación

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, Cruz Sánchez de Lara, ha recibido este martes el Premio Mejor Empresaria en Medios de Comunicación a manos de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME) por su compromiso con el posicionamiento de las mujeres en las diferentes corporaciones y la promoción de la igualdad de oportunidades.

La gala ha tenido lugar este 19 de noviembre, en la Real Casa de Correos, y a ella han acudido las principales directivas y profesionales del mundo empresarial. A lo largo de la mañana han sido galardonadas ocho mujeres en las categorías de Sostenibilidad y Compromiso Social, Medios de Comunicación, Directiva, PYME, Emprendedora, Empresaria, Premio de Honor y a Título Póstumo.

ASEME ha recibido un total de 74 candidaturas, 12 de ellas a la categoría de Medios de Comunicación: "Es muy bonito recibir este premio de manos de una asociación de mujeres", ha afirmado Cruz Sánchez de Lara durante su intervención, ya que forma parte de diferentes organizaciones que visibilizan y fomentan su papel en diferentes ámbitos.

Un mensaje para las jóvenes

Durante su intervención, la vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha querido trasmitir un mensaje para las jóvenes: "No os creáis lo que nos venden en las redes sociales. Que te vaya bien no significa que todo te salga bien". Por ello, ha instado a las allí presentes a asumir que "el éxito no se vende en el supermercado, en latas. Hay que trabajarlo, y nos queda muchísimo por equivocarnos".

En su discurso, Sánchez de Lara ha dedicado su premio a Grisell, presidenta de ASEME. Laura Mateo

Sánchez de Lara también se ha acordado de su familia: "Gracias papá, gracias mamá", y ha afirmado que, para llegar al éxito, hay que seguir "los valores que se van formando a lo largo de la vida", y que en su caso le han enseñado las personas más cercanas a ella. "Que estés contenta de lo que vayas consiguiendo implica que estés cansada, que te inventes la ilusión cuando sientes que no la tienes o que te caigas y vuelvas a levantarte", ha añadido.

Por último, ha dedicado el premio a la presidenta de ASEME, Grisell Garrido, que no ha podido acudir a la gala por motivos personales. "Todas mis compañeras van a entender que este premio tiene que ser suyo, no mío, por ser el alma de esta iniciativa", ha dicho Sánchez de Lara.

Gran compromiso social

Aunque actualmente tenga un papel destacado en el mundo de la comunicación, Sánchez de Lara ha ejercido la abogacía durante décadas. También es experta en Derechos Humanos y Derecho Humanitario; y preside la ONG THRibune, además de ser la patrona de la Fundación Ortega Marañón y de Alianza por la Solidaridad.

Sánchez de Lara también ha sido cómplice del activismo y ha promovido en multitud de ocasiones la igualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la vida. De hecho, ha estado vinculada con organizaciones como la Plataforma de Mujeres Artistas o la FMP, habiendo dirigido las asesorías jurídicas de ambas.

En su faceta como abogada, también ha publicado escritos como Del acoso sexual. Aspectos Penales (Civitas, 2010), Legislación sobre Violencia de Género (Aranzadi, 2007); Mujeres: igualdad y libertad (Civitas, 2007) y Suicidio y Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, 2006).

Los Premios ASEME

Con estos galardones, el objetivo de ASEME es promover y desarrollar los valores de las empresarias, así como reconocer la labor de mujeres reales que contribuyen en el día a día a la equiparación de derechos y a su promoción en el ámbito empresarial.

El acto ha tenido lugar en la Real Casa de Correos. Laura Mateo

Según Remedios Martínez, vicepresidenta de ASEME, estos premios "no son meras condecoraciones", sino el reconocimiento al talento, la tenacidad y la innovación. "Nuestras ganadoras han roto barreras y creado oportunidades inspirando a otras mujeres a seguir sus pasos. Su trabajo es un faro de esperanza, un modelo a seguir para las futuras emprendedoras", ha afirmado.

Además de Cruz Sánchez de Lara, han sido galardonadas Laura Baena Fernández por su Compromiso Social; Ana Mesonero en la categoría de Mejor Directiva; Begoña López Ferrer en calidad de Mejor PYME; Esmeralda Gómez López al Premio Emprendedora; Blanca del Rey como Premio Honorífico y Caritina Goyanes a Título Póstumo.