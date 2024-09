'En la corte de la zarina' inaugura el Club de Lectura de Magas: "Es la respuesta a una crisis de la autora"

Una "declaración de amor". Así ha definido Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de este vertical y ENCLAVE ODS, el espíritu del primer Club de Lectura de Magas, un encuentro mensual que ella misma ha estrenado.

De la mano de la directora de Magas, Ana Núñez-Milara, la autora ha ido desgranando —sin muchos spoilers— su primer acercamiento a la novela histórica, En la corte de la zarina (Espasa, 2024). Al público, antes de nada, le ha dedicado unas palabras al público que las ha acompañado en directo en la sede de EL ESPAÑOL: "Me encanta la idea de que estéis leyendo un libro durante un mes y luego vengamos y compartamos impresiones".

Esas "impresiones", por cierto, han sido profundas, pero también livianas. "Hay que dejar de lado a la gente que está todo el rato diciendo cosas graves, también hay que decir tonterías", ha bromeado la escritora.

En la novela, Sánchez de Lara descubre la figura de un hombre, José de Ribas, a través de la voz de una mujer, Catalina la Grande. Y narra la historia del noble español, militar, ingeniero, estratega, consejero de la zarina y amante de la propia emperatriz. Alguien a quien la propia autora ha descrito en más de una ocasión como "el típico canallita con el que todas estaríamos encantadas".

Conocido como Osip Mijáilovich en San Petersburgo, triunfó en la Rusia Imperial de Catalina la Grande, "una mujer que no era guapa, pero parece ser que sí imponente y atractiva. Todos caían rendidos a sus pies por eso".

Cruz Sánchez de Lara y Ana Núñez-Milara, durante la charla. Rodrigo Mínguez

El libro, ha confesado Sánchez de Lara en un momento íntimo durante el club, "es la respuesta de la editorial a una crisis de la autora". Porque, ha admitido, se ha convertido en su "redención" después de haber escrito a "un malo tan malo" y "real" como el que protagoniza su segundo libro, Maldito hamor (Espasa, 2023).

Lo que hay detrás de un libro

Durante el trascurso de la conversación, Núñez-Milara ha puesto sobre la mesa la complejidad de escribir una novela histórica. "He estudiado mucho para escribir este libro", ha recordado Sánchez de Lara. Aunque, en realidad, ha confesado que ha tenido mucho de esa documentación que, durante 25 años, le ha sido tan familiar en su carrera como abogada.

Al fin y al cabo, en cierta manera, ha sido 'pan comido' para ella. Eso sí, la enjundia llegó cuando tuvo que elegir qué episodios de José de Ribas —y de Catalina la Grande— reflejar en el texto final. "Si os hubiese contado todo lo que he aprendido durante el camino, os habría parecido todo un petardo", ha bromeado la autora.

El objetivo, ahora, es que José de Ribas, protagonista de su novela, tenga un sello de Correos, petición que hizo ya, directamente, en su nota al final del libro. Porque, ha asegurado la editora de Magas durante el Club de Lectura, "a la gente hay que reconocerle su mérito".

Condescendencia y un sambenito

"Catalina me conmueve y me genera muchísimos sentimientos", ha comentado Núñez-Milara. Aunque la directora de este vertical también ha reprochado a la autora su indulgencia para con la zarina. "Tengo la sensación de que has sido muy condescendiente con ella", ha dicho.

El libro de Sánchez de Lara con el que ha participado en el Club de Lectura de Magas. Rodrigo Mínguez

A lo que Sánchez de Lara ha asegurado rápidamente que cómo no, pues a Catalina "hay que entenderla en su época". Y lo ha explicado: "Soy condescendiente porque creo que hay que entender a las personas, y no pensar en los reyes solo con diamantes y tiaras. A Catalina la casaron con 15 años con un señor horrible", así que bastante tenía.

Eso sí, en la novela, la autora no se queda corta a la hora de introducir al lector a las ideas y venidas de la monarca. "Catalina tenía la debilidad de la carne, pero no creo que tuviese más amantes que cualquier otro rey de la época", ha matizado durante el Club de Lectura.

Porque, ha explicado Sánchez de Lara, se le puso "un sambenito". Y en el momento que se le tildó de uno u otra manera, ya no hubo forma de quitárselo.

¿Realidad o ficción?

La novela histórica de Cruz Sánchez de Lara podría parecer tener más de ficción que de hechos reales. Pero nada más alejado de la realidad. "Casi todo en el libro es verdad", ha asegurado durante el encuentro de Magas. Aunque claro, como todo pedazo de información cuando pasa por el ojo crítico —o no tanto— del escritor y es digerido para el lector, se trata de "una interpretación de la verdad".

Sánchez de Lara, durante la charla. Rodrigo Mínguez

Sánchez de Lara ha reconocido haber "leído mucho" para contar esta historia. Pero, además, también ha intentado mantenerse "lo más fiel a la realidad posible". Eso, claro, aunque haya alguna que otra licencia. Pues una novela no sería tal sin matices y colores que adornen una realidad que poca ornamentación extra necesita.

Porque la historia de Catalina la Grande y José de Ribas es, en definitiva, la del mundo tal y como lo conocemos. "Escribir este libro me ha ayudado mucho a entender el presente de Rusia, y sobre todo de lo que está pasando con Ucrania ahora mismo", ha comentado la autora.

Y ha aclarado: "Putin tiene delirios de zar, y Rusia sin Crimea jamás va a ser un imperio". Tanto la editora como la directora de Magas han coincidido en que, cuando una acaba En la corte de la zarina y cierra el libro, se entiende mucho mejor lo que está sucediendo ahora en la geopolítica internacional.

¿'Catalina' Sánchez de Lara?

Núñez-Milara hizo que Sánchez de Lara incluso se ruborizara cuando comparó a la vicepresidenta de EL ESPAÑOL con Catalina la Grande. "Parece que, sin darte cuenta, te describes a ti misma", ha dicho haciendo referencia a varios extractos de la novela. A lo que Sánchez de Lara ha respondido que "las anécdotas son reales", pero de Catalina y no suyas.

Y como las casualidades, ha reconocido la escritora, no lo son tanto cuando se habla de la Rusia de los zares, tal vez su similitud con la emperatriz tenga más que ver con eso de "tener una corte de mujeres", donde unas se apoyan a las otras y se aconsejan. Y, sobre todo, se recuerdan eso de que el "éxito permanente no existe".

Porque, ha insistido la editora de Magas y ENCLAVE ODS, "de repente tenemos días en que todo el mundo nos quiere y otros en los que no, pero seguimos siendo los mismos".