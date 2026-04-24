En España está uno de los senderos más bonitos del mundo: una ruta mágica sobre los acantilados del Cantábrico

España guarda paisajes capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer bien el país. Más allá de las ciudades más visitadas, existen rincones donde la naturaleza se muestra con una fuerza especial y crea escenarios difíciles de olvidar.

En el norte de la península, la costa cantábrica concentra algunos de esos paisajes espectaculares. Sus acantilados, el sonido constante del mar y una vegetación que parece crecer sin límites forman un entorno salvaje y auténtico. Aquí el mar y la tierra se encuentran en un espectáculo natural que cambia con cada estación.

Entre estos parajes destaca O Fuciño do Porco, también conocido como Punta Socastro, en el municipio lucense de O Vicedo. Este sendero sobre acantilados se ha convertido en uno de los recorridos más llamativos de la costa gallega.

Un sendero mágico por el norte de España

El nombre oficial de Fuciño do porco (hocico de cerdo, en castellano) es Punta Socastro. Su adaptación al actual se da cuando se contempló, desde el mar, el parecido del cabo con esta parte del animal.

Con una longitud de tres kilómetros, en sentido ida y vuelta, el camino es una experiencia obligatoria para vivir una vez en la vida, según todos los que acuden. Se recorre a través de un sinuoso camino en zigzag sobre pasarelas de madera desde donde se contempla un paisaje que abarca desde Xove hasta Bares.

El camino llama la atención en solitario, pero el Mar Cantábrico y el océano Atlántico se encargan de mejorar la panorámica, extendiéndose hacia una inmensidad ante los ojos de quienes tienen el placer de observar.

Para llegar hasta la ruta, tenemos que dirigirnos hasta el municipio de O Vicedo, en la comarca de A Mariña Occidental, en Lugo. Una vez allí, se recomienda aparcar cerca de la playa de Abrela, para allí tomar la senda azul que lleva directamente a O Fuciño do porco.

Mapa de O Fuciño do Porco. Punta Fuciño do Porco.

El camino es ascendente hasta llegar a la altura máxima. A medida que caminas, las vistas son dignas de un norte mágico: un agua cristalina que se mezcla con el azul del cielo, a lo que se une la naturaleza del lugar.

La naturaleza y su conservación

Como pasa con muchos lugares alrededor del mundo, en un pasado no estuvieron construidos para convertirse en complejos turísticos. Fuciño do porco, no era una ruta de senderismo, sino una vía de servicio ideada para que los técnicos de mantenimiento de señales marítimas pudieran desarrollar su trabajo.

El camino lo tenían que transitar de forma habitual para encontrar radiobalizas que detectaban embarcaciones en peligro, por lo que debían pasar por el rocoso paisaje de la costa gallega, enfrentándose a unos riesgos normales en la propia naturaleza.

O Fuciño do Porco. Punta Fuciño do Porco.

En la actualidad, a pesar de ser un complejo turístico en la costa gallega, también tienen en cuenta los posibles peligros y la cantidad de personas que visitan el lugar. Debido a su aumento de visitantes, el Concello de O Vicedo decidió aplicar un sistema de reservas para los períodos de más afluencia.

Las medidas incorporadas se dieron con el fin de conservar la naturaleza y el paisaje frente a posibles masificaciones dañinas. Por ese motivo, para visitar el cabo escarpado es necesario la obtención de una reserva gratuita.