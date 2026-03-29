Confirmado: aparece un mar subterráneo de 30 kilómetros de recorrido, con agua oculta durante 25 millones de años

Debajo de la tierra agrietada y del asfalto que recorremos cada día, la naturaleza guardaba un as bajo la manga. Un océano de cristal que no ha visto la luz del sol desde antes de que los primeros ancestros humanos caminaran sobre el planeta.

Este hallazgo no es solo una noticia geológica de primer orden. Es una invitación a la humildad frente a la magnitud del tiempo. Científicos y geólogos han confirmado la existencia de un mar subterráneo con un recorrido de 30 kilómetros y una extensión de más de 80 kilómetros cuadrados.

Se trata de una reserva colosal de agua que ha permanecido oculta, como en una cápsula de vacío perfecta, durante nada menos que 25 millones de años.

Es un tesoro que nos conecta directamente con el Mioceno, una era donde la Tierra se reconfiguraba y cuya esencia ha quedado atrapada en esta inmensa balsa de vida.

Como mujeres, poseemos una sensibilidad especial hacia el concepto de "legado" y "preservación". En un mundo que a menudo parece agotado por la sobreexplotación, saber que nuestra tierra aún alberga secretos de tal pureza nos devuelve la esperanza.

Somos nosotras quienes, desde la gestión del hogar hasta el liderazgo en grandes corporaciones, impulsamos hoy la agenda de la sostenibilidad. Por eso, este descubrimiento no es sólo una cifra en un mapa, sino un recordatorio de que debemos ser las guardianas de una riqueza que ha tardado millones de años en formarse y que ahora, por fin, se manifiesta ante nuestros ojos.

Un océano bajo España

La magnitud del descubrimiento ha obligado a revisar los mapas hídricos de la Península. Tras meses de perforaciones y estudios de resonancia sísmica, los expertos han puesto nombre y apellidos a la ubicación de este fenómeno.

Este inmenso mar subterráneo se encuentra en la comarca del Segrià, en Lérida (Cataluña). Un punto geográfico que, a partir de ahora, será mirado con lupa por la comunidad internacional, ya que este acuífero podría ser la respuesta a muchos de los retos de abastecimiento que afronta la región en este convulso 2026.

Imagen de archivo de un mar subterráneo.

El agua encontrada se clasifica como "agua fósil". Al haber estado aislada durante 25 millones de años, carece de cualquier rastro de contaminantes modernos. No conoce los microplásticos, ni los pesticidas, ni la radio atmosférica del último siglo.

Es, posiblemente, el agua más pura que existe hoy en día en España.

La formación de este mar en el Segrià se remonta a un periodo en el que la cuenca del Ebro era un mar interior que terminó por cerrarse, atrapando volúmenes ingentes de agua salada y dulce bajo capas de sedimentos impermeables.

Lo que hace que este caso sea excepcional es su recorrido de 30 kilómetros. Una distancia que permite hablar de un sistema dinámico oculto. Una red de galerías naturales que han mantenido el agua a una temperatura y presión constantes, permitiendo que conserve sus propiedades químicas originales desde la prehistoria.

La vida de la ciencia

Desde el punto de vista científico, el interés es doble. No sólo se trata de la cantidad de agua, vital para una zona agrícola de alto valor, sino de la vida que podría albergar.

Es por este motivo que los biólogos están ansiosos por comprobar la existencia de extremófilos: microorganismos que podrían haber evolucionado de forma aislada durante millones de años en este entorno subterráneo. Estudiarlos sería como viajar en una máquina del tiempo biológica.

Este mar de Lérida nos plantea un desafío ético y técnico: cómo utilizar este recurso sin romper el equilibrio de un ecosistema que ha sobrevivido a glaciaciones y extinciones masivas.

Este hallazgo es una señal de que la Tierra sigue viva y llena de recursos, siempre y cuando sepamos escuchar lo que nos dice desde las profundidades.