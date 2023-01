Microplásticos en la sangre y la leche materna: los consejos del Dr. Vethaak para reducir sus riesgos

Son tantas las alarmas que suenan al mismo tiempo que, entre todas, parecen entonar una sola. A la luz del microscopio, buena parte de la comunidad científica observa intranquila el imparable avance de los microplásticos tratando de reconocer y acotar su descomunal impacto en la salud. Ante la falta de investigación y legislación, el profesor Dick Vethaak advierte: "Esto es sólo la punta del iceberg".

El grupo de investigadores liderados por Vethaak en la Universidad Libre de Ámsterdam descubrió a principios del 2022 la presencia microplásticos en la sangre en ocho de cada diez personas analizadas. Un hallazgo que hizo saltar las alarmas, ya que con él quedaba en evidencia que la contaminación por microplásticos no deja títere con cabeza: los respiramos, los ingerimos, surcan las venas de los humanos y se acumulan en algunos órganos

También se sabe que se transmiten de madre a hijo a través de la leche materna. Asimismo, otro estudio de 2021 revela que las partículas microplásticas pueden encontrarse en la placenta, tanto en la zona donde se desarrolla el feto, como en la parte exterior de la membrana.

El profesor Dr. Dick Vethaak durante una charla Plastic Soup Foundation Imagen cedida

Con una extensa trayectoria, el biólogo y toxicólogo holandés, profesor emérito de Calidad del Agua y Salud, comienza a bautizar este efecto secundario de nuestra forma de producir y consumir, íntimamente relacionado con la contaminación por microplásticos de la que nada ni nadie puede escapar, como una emergente crisis de salud global. Es un concepto coherente con la línea de investigación que ha seguido en los últimos años.

Pese a que está jubilado, el biólogo y toxicólogo de profesión continúa activo como investigador invitado en el Instituto de Ciencias de Evaluación de Riesgos (IRAS), de la Universidad de Utrecht de Países Bajos, donde también se desempeña como co-coordinador del proyecto Momentum, consorcio sobre microplásticos y salud humana. Su especialización pasa por la evaluación de la calidad del agua y la salud de los ecosistemas, las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, así como el comportamiento y los efectos de los residuos plásticos.

Microplásticos: la invasión silenciosa

PREGUNTA.– ¿Qué se sabe del impacto de los microplásticos en la salud de los seres humanos en general y de los niños en particular?

RESPUESTA.– Se trata de un contaminante emergente que potencialmente va a causar graves efectos sobre la salud. A mi entender, no podemos todavía definir completamente los riesgos que implica. Básicamente, aún desconocemos los niveles de concentración de los microplásticos en nuestro organismo y qué niveles de acumulación presentan en ciertos órganos. Pero es muy importante tener en cuenta que la ausencia de riesgo no es una opción: este es un lado de la ecuación.

P.– Pero implica un grave riesgo para la salud.

R.– Ese es el otro lado. Las partículas de plástico son componentes de contaminación atmosférica, pero desconocemos en qué proporción. Lo que sí sabemos es que la contaminación atmosférica es una crisis de salud, sobre todo en las grandes ciudades. Y sabemos que millones de personas mueren prematuramente por esta causa. Dicho esto, es algo que necesita ser estudiado para averiguar cómo de grande es esta contribución de las partículas de plástico a la carga total.

Muestra de unos microplásticos Prof. Dr. Dick Vethaak

P.– Un cóctel explosivo en el que juegan también otros factores externos.

R.– Estamos expuestos a muchos tipos de partículas contaminantes al mismo tiempo. También pueden entrar en nuestro organismo y, por supuesto, causar problemas de salud las partículas del tráfico, los gases de escape del diésel, de tu barbacoa o de los incendios. Así que es muy importante que podamos eventualmente responder a esta pregunta: ¿Tienen estas partículas de plástico un perfil toxicológico diferente en comparación con el antiguo problema ambiental al que nos expusimos? Pensamos que hay una dimensión mayor en términos de que pueden contener muchos productos químicos tóxicos y llevarlos a tu cuerpo o, mejor aún, a los genes.

P.– Por salir de dudas: ¿Tiene conexión la presencia de los microplásticos en la leche materna y la placenta con el consumo de alimentos y bebidas envueltos en plástico?

R.– Sí, pero hay que pensar el problema en un contexto más amplio. Necesitamos entender que las partículas de plástico se encuentran en todas partes. Que si se encuentran en la leche materna, esta es una de las fuentes a las que están expuestos los bebés, pero no la única porque también están expuestos a microplásticos por el aire que respiran. O llegan del suelo y el polvo, donde quedan atrapados y se acumulan. O beben de botellas de plástico y biberones. Por eso es muy importante ser conscientes de que la lactancia materna aporta los mejores nutrientes al bebé sea como fuere: mucho más que otras opciones artificiales o de origen animal. La contaminación por microplásticos no se puede evitar: están por todas partes.

P.– El riesgo cero no existe, y menos en estos tiempos. Pero ¿hay algo que se pueda hacer para aminorar la exposición a los microplásticos?

R.– Para las madres y padres que quieren hacer algo para reducir los niveles de exposición de sus bebés o hijos pequeños... no les den ropas o juguetes de plásticos sintéticos. Durante el periodo de lactancia no usen tejidos sintéticos porque los bebés pueden respirar estas partículas, estas fibras que son imperceptibles al ojo. Tampoco ventilen su casa demasiado todo el tiempo, porque los hijos crecen en el suelo, entre el polvo, que es mucho más peligroso. Y no usen botellas de plástico, sino de vidrio. Si se quiere hacer algo con los microplásticos, hay que saber dónde se encuentran. Hay productos que contienen pequeñas partículas de plástico, por ejemplo, en cosméticos, en aerosoles, en aparatos de limpieza. Por supuesto también, y especialmente, en toda la industria de embalajes y empaquetados. Hay mucho que hacer.

P.– ¿En qué punto se encuentran estos estudios y cuál es la incógnita que trata de despejar?

R.– Estamos en los inicios de la investigación para detectar y cuantificar estas partículas de plástico en los fluidos humanos. Los estudios que han demostrado su presencia en la sangre, en la placenta y en la leche materna son absolutamente pioneros, con metodologías dispares, por lo que tendremos que ir fijando las mejores y seguir investigando. Lo que hicimos con el estudio de los microplásticos en la sangre fue combinar varios métodos específicos. Yo esperaba el resultado que obtuvimos porque los microplásticos ya se encuentran en cualquier animal que observes. Por ello no me sorprendió que también se hayan hallado en la placenta o en la leche materna, porque en el pecho se produce la leche a partir del agua que se elimina del torrente sanguíneo.

En realidad, las partículas de plástico son muy complejas debido a los contaminantes químicos. Y una de las cosas que debemos puntualizar es que todos estos estudios sólo incluyen el análisis y la detección de las partículas plásticas de mayor tamaño, las partículas microplásticas. Así que esto es solo la punta del iceberg porque todavía no somos capaces de medirlas y detectarlas. Hay partículas mucho más pequeñas, las de tamaño nano, que probablemente sean más peligrosas que las de tamaño micro. De modo que en los próximos años podremos ser testigos de más y más estudios indicando que estos microplásticos están por todas partes en el cuerpo. Pero la pregunta clave aquí es: ¿Cuáles son los niveles de estas partículas en el cuerpo?

P.– ¿Hasta qué punto el cuerpo humano tiene capacidad para depurar esos residuos plásticos?

R.– Se ha demostrado que algunas de las partículas grandes pueden excretarse a través de la orina, algo que era de esperar, aunque se trata de una situación problemática para el cuerpo. Tenemos que conocer la cantidad de estas partículas de plástico que quedan retenidas en el cuerpo y cómo pueden pasar a afectar la sangre, el cerebro, la placenta, etc. Hay algunos indicios al respecto, pero todavía es un área de investigación muy temprana.

P.– Es decir, que queda mucho por investigar para conocer la dimensión de un problema que se antoja colosal.

R.– Desde luego. En Países Bajos, hay un gran grupo, el Momentum Consortium, que está estudiando la cuestión. Hay varios proyectos europeos a gran escala que también están estudiando esta problemática. Así que hay un montón de investigación en curso y de hecho se publican nuevos estudios casi todos los días sobre los potenciales efectos de los microplásticos para la salud humana.

P.– Pero los plásticos inundan nuestras vidas desde hace décadas... ¿Por qué recién está llegando a los titulares? ¿Ha encontrado obstáculos para investigar?

R.– Obviamente, puede verse algo de presión por parte de la industria, porque uno de los temas que va de la mano con los plásticos es la inyección de productos químicos. Si hablas de plásticos, hablas del material polimérico. Ciertos productos químicos que alteran el sistema endocrino no se etiquetan como productos químicos, ni son plásticos. Mucho va de beneficios. Algunas de las industrias químicas están cambiando sus formas, pero nos encontramos con cierta oposición.

Están diciendo que "es imposible que las botellas de plástico estén haciendo daño". Todo lo tenemos que demostrar, pero nos llevará bastante tiempo. Hemos identificado los plásticos y son muy tóxicos, con aditivos que podrían reemplazarse por polímeros plásticos seguros y circulares o materiales naturales. Creo que esta es una transición que se necesita, pero no creo que llegue a tiempo, pues debería hacerse en un año o dos, y no en décadas, como parece que ocurrirá.

P.– Y la contaminación por microplásticos sigue creciendo...

R.– Así es. Con el tiempo veremos estos niveles de microplásticos en aumento porque se produce y consume tanto plástico que seguirá fragmentándose en las próximas décadas. Así que los niveles sólo pueden dispararse, incluso si se detuviera la maquinaria plástica ahora. Por desgracia, todavía hay muchos plásticos que sobran, que no son útiles y creo que debemos hacer frente a este problema de otra manera. Lo que se necesita es legislación para resolverlo, cosa que no está ocurriendo. Quizás vía impuestos para productores y consumidores, pero sigue siendo un despilfarro. Queda mucho camino por recorrer.

P.– ¿Se puede hablar de una crisis global de salud pública?

R.– Sí, en mi opinión lo es y cada vez más indicios para afirmarlo, aunque no pueda demostrarlo. Por ejemplo, a través de muchos estudios con animales sabemos que estas partículas de plástico pueden causar todo tipo de efectos sobre la salud. Y me refiero a una amplia gama: se puede pensar en la reacción inmune y en la inflamación, sobre el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema metabólico. Necesitaríamos comprobar, mediante la realización de investigaciones epidemiológicas de largo plazo, hasta qué punto influyen en enfermedades como la obesidad o la diabetes.

P.– Con ese ánimo se creó el consorcio Momentum de la Universidad de Utrecht de Países Bajos...

R.– Con 26 socios y proyectos bianuales, efectivamente. Logramos unos 5 millones más específicamente para este tema con el objetivo de reducir los impactos en la salud. Estamos en esa zona gris en la que aún no podemos sentenciar, pese a que tenemos pruebas contundentes. Pero las pruebas de corazón son muy necesarias: para los responsables políticos y legisladores y, sobre todo, para convencer a la industria.

