Es oficial: pueden mandar al desguace tu coche si lleva 2 meses en el garaje, según la ley sobre tráfico

Tener las llaves guardadas en un cajón pensando que el coche estará cuando se vaya a coger ya no es una garantía, especialmente para los que llevan mucho tiempo parados por un fallo. El polvo acumulado puede pasarle una mala jugada a su dueño.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no deja dudas, especialmente su artículo 106 sobre el tratamiento residual del turismo. El objetivo es evitar que los recintos privados se transformen en cementerios.

La normativa le da la potestad a la administración de ordenar el traslado del vehículo a un centro autorizado para su tratamiento, un desguace, para poder destruirlo y proceder a su descontaminación.

Se especifica un escenario y un plazo exacto para poder iniciar este trámite.

Se puede ordenar este envío, como consecuencia de una avería o accidente en el mismo recinto privado, siempre que su titular no lo hubiese retirado en un tiempo de dos meses.

Aunque, se debe tener en cuenta que los vecinos no pueden llamar a la grúa por su cuenta.

El procedimiento exige que el propietario o responsable del lugar o recinto solicite la autorización a la Jefatura Provincial de Tráfico, para tener la potestad de aplicar este tratamiento residual del vehículo.

Para que la administración apruebe la solicitud y retire el vehículo abandonado, la comunidad de propietarios o el propio gestor del parking tiene la obligación de aportar documentación que acredite que se ha pedido al titular del vehículo la retirada de su modelo del recinto.

Aunque la ley permite mandar un coche al desguace si este permanece estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presenta desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por las vías públicas, por medios propios. Con ello también se incluye la falta de placas en las matrículas.

No obstante, antes de ejecutar esta medida drástica y ordenar un traslado definitivo, el titular debe haber sido avisado formalmente, para que en caso de que quiera, pueda retirarlo en el plazo de un mes.

Además, hay otra alternativa y es que el turismo abandonado puede pasar a formar parte de los servicios de vigilancia de tráfico.

A pesar de que sea un garaje privado, este no se escapa de la ley y aunque los modelos que se encuentren allí no sean usados diariamente deben contar con el seguro obligatorio si sus dueños no quieren ser sancionados.