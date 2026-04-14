Freno al coche eléctrico en plena escalada del crudo: la falta de ayudas en EEUU y China recorta las ventas de VW y BYD

El avance del coche eléctrico transcurre más lento de lo que se preveía. La adopción de esta tecnología por parte de la demanda crece, pero los incentivos son clave a la hora de consolidar esta tendencia.

Todo ello se produce en un momento en el que el precio del barril de petróleo acumula, en lo que va de año, un crecimiento superior al 65%, debido a la guerra de Irán perpetrada por EEUU e Israel.

El escenario parece favorable para la adopción de la tecnología electrificada, pero la falta de incentivos lastra el desempeño de los principales fabricantes automovilísticos.

El Grupo Volkswagen y BYD, líder mundial en ventas de vehículos eléctricos en 2025, recortaron las ventas de modelos de batería en el primer trimestre del año.

El gigante alemán del automóvil recortó sus ventas de vehículos eléctricos un 7,7% en los tres primeros meses del año, hasta situarlas en las 200.000 unidades. Dicho de otra manera, suponen el 9,7% de las ventas realizadas por el Grupo Volkswagen entre enero y marzo. En este periodo comercializó 2.048.900 vehículos en todo el mundo, un 4% menos en la comparativa interanual.

Dicha caída se explica por el hundimiento de las matriculaciones en China y EEUU. No es de extrañar si se tiene en cuenta que ninguno de los dos principales mercados del mundo tiene incentivos para la compra de este tipo de tecnología.

Así, las ventas de modelos eléctricos del Grupo Volkswagen en China cayeron un 63,8%, hasta las 9.400 unidades, mientras que las entregas en EEUU descendieron un 80,1%, hasta las 4.000 unidades. Cabe recordar que en el mercado estadounidense existen aranceles a la importación, lo que explica el abultado descenso frente al primer trimestre del año pasado.

Con todo, Europa es la única región en la que el gigante alemán del automóvil logra elevar sus ventas de modelos eléctricos, con un alza del 11,5% y 176.400 unidades comercializadas.

Lo cierto es que la guerra en Irán no ha tenido un impacto directo en las ventas del Grupo Volkswagen. Marco Schubert, miembro del Comité Ejecutivo Ampliado de Ventas del Grupo Volkswagen, aseguró que " si bien la guerra en Oriente Medio ha provocado hasta el momento interrupciones en los mercados directamente afectados, esto no ha tenido un impacto significativo en las entregas generales del Grupo Volkswagen".

BYD, a la baja

Ahora bien, la desaceleración también afecta al mercado automovilístico más grande del mundo: China. El gigante asiático matriculó en los tres primeros meses del año un total de 6.153.000 vehículos, un 3,9% más en la comparativa interanual.

Es importante tener en cuenta que China realizó ajustes con el programa de intercambio de vehículos, al tiempo que eliminó los incentivos y reintrodujo impuestos a la compra de eléctricos. Una situación que no se producía desde 2014.

Esta situación no escapa a ninguno de los fabricantes domésticos. BYD cerró el primer trimestre del año con una caída en las ventas del 30% frente al mismo periodo del año anterior, hasta las 700.463 unidades, y acumula siete meses seguidos de descensos en las ventas.

El gigante automovilístico chino, consciente de la desaceleración del mercado doméstico, dedica más esfuerzos a las operaciones en el extranjero. Prueba de ello es que un 45,8% de sus ventas entre enero y marzo se destinaron a los mercados extranjeros, lo que supone 25,2 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior.

La supresión de los incentivos a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) provocó que las ventas de modelos eléctricos cayesen un 25,4% entre enero y marzo, hasta las 310.389 unidades.

En el caso de los modelos híbridos enchufables, las ventas se recortaron un 33,5% en los tres primeros meses del año, hasta las 378.604 unidades.

El precio del crudo crece un 70%

Las ventas de eléctricos por parte de los grupos automovilísticos caen, mientras que el precio del barril de petróleo crece. Al cierre de esta edición, el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, acumulaba un incremento en lo que va de año del 65,3%, hasta situarse en los 99,63 dólares.

Un crudo necesario a la hora de surtir no sólo a los modelos de combustión, sino también a los híbridos no enchufables y a aquellos que acompañan una batería eléctrica.

Lo cierto es que la tecnología más demandada en estos tiempos de transición es la híbrida no enchufable. En Europa, casi cuatro de cada diez ventas que se realizaron en los dos primeros meses del año -últimos datos disponibles- correspondían a este tipo de vehículos, según datos de la patronal europea de fabricantes (Acea).

Ahora bien, los modelos completamente eléctricos son la tercera tecnología más demandada por la clientela europea, tras los híbridos no enchufables y los modelos de gasolina. Buena parte de la culpa de que sean la tercera opción más elegida se debe a las ayudas implementadas en los principales mercados del Viejo Continente.

Con todo, tan sólo quedará esperar a ver cómo se desarrolla la guerra de Irán y si ello obliga a las principales potencias a instaurar incentivos para la compra de modelos eléctricos. Situaciones, ambas dos, que no invitan al optimismo.