El BOE marca las normas: multas de 6.000 euros y 6 puntos al tener este dispositivo prohibido en los coches

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recaudado una cantidad de 6,1 millones en denuncias por carreteras durante 2025; esto supone una multa cada cinco segundos, y a su vez un récord histórico.

En este contexto, muchos intentan evitar las sanciones de muchas maneras e incluso, para conseguirlo, utilizan los llamados inhibidores de radares o cinemómetros.

El BOE advierte que quienes utilicen estos dispositivos u otros similares que eludan o interfieran en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia se enfrentarán a una sanción extrema que conlleva la pérdida de seis puntos en el permiso de circulación y 6.000 euros de multa.

Radar cámara de control de velocidad en la carretera. istock

La ley tipifica que conducir vehículos que tengan instalados estos mecanismos supone una infracción considerada muy grave. A ello se suma la inmovilización inmediata del vehículo.

Y no se le entregará al propietario hasta que sea trasladado al taller designado por un agente y en él se pueda certificar que el sistema haya sido completamente eliminado del vehículo.

Solo se podrá mover el modelo en este caso concreto. Además, la visita al mecánico correrá a cargo del denunciado.

Por otro lado, el simple acto de instalar estos dispositivos también se considera una infracción seria, penalizada con multas que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros para el responsable de la colocación.

En el lado opuesto, la ley establece una excepción clara para todos los métodos destinados a informar de las posiciones de los espacios vigilados de tráfico. Como son los GPS o aplicaciones en el móvil que avisan dónde se encuentra situado un radar fijo, basándose siempre en las bases legales que impone el organismo.

La mejor prevención siempre será respetar las normativas de la DGT, aunque es importante estar informado de las novedades como los 33 nuevos puntos de control que han implantado durante este año.

Y es que la velocidad se convierte en un factor determinante a la hora de tener un accidente; de hecho, en 2024 estuvo presente en 307 siniestros mortales, lo que supone un incremento del 5,5 % respecto a 2023.

Por ello, Tráfico ha comenzado una nueva campaña de vigilancia desde este 13 de abril hasta el próximo 19 de abril. En estos días se intensifican los controles en vías urbanas e interurbanas, prestando especial atención a los tramos con mayor riesgo y siniestralidad.

Más allá de prohibir y sancionar, la DGT apuesta por los nuevos avances como los sistemas de asistencia inteligente a la velocidad, con lo que se muestra al conductor el límite exacto fijado en la vía, ayudándole a conocerlo y respetarlo en todo momento.