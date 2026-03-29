China marca el camino: una nueva batería que se carga en 11 minutos y desafía el dominio del litio

Las últimas noticias apuntan a que estamos ante unas mayores innovaciones del momento en cuanto a baterías. La compañía china Baic, uno de los principales fabricantes del sector asiático, con más de 65 años de experiencia, ya ha informado sobre la finalización de su prototipo.

Esta innovación se encuentra dentro del proyecto "Aurora Battery", donde la compañía realiza avances trabajando con baterías de litio, electrolito sólido y sodio.

Su nueva batería de Ión-sodio permitiría hacer una carga completa en tan solo 11 minutos, con lo que se reducirían considerablemente los tiempos de espera en las recargas de los conductores.

Montaje de una batería. Istock

Pondría solución al dilema que muchos han sostenido sobre la diferencia entre las baterías de sodio en comparación con las de litio, ya que la compañía ha logrado los 170 Wh/kg en las pruebas realizadas.

Este dato representaría la posición de la batería frente a las de litio, permitiendo un almacenamiento considerable. Una ventaja que se suma a sus precios más reducidos pudiendo repercutir en el coste final del automóvil.

A su vez se reduce con ello las pérdidas de autonomía ya que la nueva batería puede soportar temperaturas desde los -40°C hasta los 60°C y estando a -20°C puede retener el 92% de su energía.

Además según las pruebas podría soportar temperaturas de 200°C sin incendiarse ni explotar, con lo que se mantendría estable en las condiciones adversas.

De este modo, el grupo que mantiene colaboraciones en el mercado chino con Mercedes-Benz, se consolida en el desarrollo de baterías de sodio y demuestra que esta tecnología ya no es una visión de futuro, sino un presente operativo.

Y no es la única novedad de la marca, ya que Baic aterriza de nuevo en España en abril con su nuevo modelo X75.

Se trata de un novedoso SUV con 4,75 metros de largo que estará en más de 25 concesionarios tanto en la península como en Canarias. Tendrá un motor de 1.5 litros con lo que ofrecerá 177 CV con un par máximo de 305 Nm.

Su diseño se caracteriza por la tecnología con líneas aerodinámicas que suavizan su gran volumen, visible también en la amplitud de su interior con sus cinco plazas en las que se prioriza un confort premium.

Con el desembarco del segundo modelo de la marca en España y sus revolucionarios avances en celdas de sodio, Baic no solo pretende vender coches, sino liderar el cambio de paradigma en la movilidad eléctrica, como ya lo hace en Argentina, siendo una de las marcas más populares.